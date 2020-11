(8) ANDRÉS TELLO (C)

(6) ABDALLAH BASIT (C)

(26) SIRIKI SANOGO (C)

(30) DAVIDE MASELLA (C)

(25) MARCO SAU (C)

(29) ARTUR IONITA (C)

(28) PASQUALE SCHIATTARELLA (C)

(56) PERPARIM HETEMAJ (C)

(21) GABRIELE MONCINI (C)

(78) ERICK PULGAR (C)

(92) VALENTIN EYSSERIC (C)

(18) RICCARDO SAPONARA (C)

(6) BORJA VALERO (C)

(8) JOSEPH ALFRED DUNCAN (C)

(10) GAETANO CASTROVILLI (C)

(5) GIACOMO BONAVENTURA (C)

(34) SOFYAN AMRABAT (C)

Out Dabo, gioca Hetemaj, Inzaghi dà una chance dal primo minuto a Moncini e Improta nel tridente con Sau; panchina per Lapadula e Insigne.11:44

Prandelli ritrova Pezzella in difesa e vara il 4-2-3-1: Kouame, Bonaventura e Ribery alle spalle di Vlahovic. 11:41

4-3-3 per il Benevento: Montipo - Letizia, Glik, Caldirola, Barba - Hetemaj, Schiattarella, Ionita - Improta, Moncini, Sau.11:43

Al Franchi tutto pronto per Fiorentina-Benevento, lunch match dell'ottava giornata di Serie A.10:52

Commento in diretta

PREPARTITA

Fiorentina - Benevento è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie A 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 22 novembre alle ore 18:00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Arbitro di Fiorentina - Benevento sarà Davide Ghersini coadiuvato da Michele Lombardi e Luigi Lanotte. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Attualmente la Fiorentina si trova 13° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte); invece il Benevento si trova 16° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte).

La Fiorentina ha segnato 10 gol e ne ha subiti 12; il Benevento ha segnato 10 gol e ne ha subiti 20.

In casa la Fiorentina ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Benevento ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).

La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, la Roma e il Parma ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Benevento nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, il Verona e lo Spezia ottenendo 0 punti.

La Fiorentina ha incontrato nell'ultima partita il Parma pareggiando 0-0 mentre Il Benevento ha incontrato lo Spezia perdendo 0-3.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Cesare Prandelli è Gaetano Castrovilli con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Filippo Inzaghi è Gianluca Caprari con 3 gol.

Probabili formazioni:

FIORENTINA: Dragowski; Caceres, Milenkovic, Ger.Pezzella, Biraghi; Amrabat, Pulgar; Kouame, Castrovilli, Ribery; Vlahovic. Allenatore: Prandelli.

BENEVENTO: Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Dabo; Ionita, Sau; Moncini. Allenatore: F.Inzaghi.

Fiorentina e Benevento si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match la Fiorentina ha vinto 2 volte, il Benevento non ha mai vinto mentre non ci sono mai stati pareggi.

Queste le statistiche delle due squadre nelle partite giocate fino ad oggi in campionato:

Fiorentina Benevento Partite giocate 7 7 Numero di partite vinte 2 2 Numero di partite perse 3 5 Numero di partite pareggiate 2 0 Gol totali segnati 10 10 Gol totali subiti 12 20 Media gol subiti per partita 1.7 2.9 Percentuale possesso palla 51.8 44.3 Numero totale di passaggi 3340 2630 Numero totale di passaggi riusciti 2819 2052 Numero di tiri nello specchio per partita 25 25 Percentuale di tiri in porta 44.6 45.5 Numero totale di cross 121 97 Numero medio di cross riusciti 32 23 Duelli per partita vinti 336 353 Duelli per partita persi 404 348 Corner subiti 31 46 Corner guadagnati 27 28 Numero di punizioni a favore 105 109 Numero di punizioni concesse 106 85 Tackle totali 78 99 Percentuale di successo nei tackle 50.0 58.6 Fuorigiochi totali 11 13 Numero totale di cartellini gialli 11 16 Numero totale di cartellini rossi 1 1

