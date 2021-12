LIVE NAPOLI - SPEZIA 0-0 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Diego Armando Maradona

Città: Napoli

Capienza: 60240 spettatori14:54

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Napoli-Spezia, gara valida per il 19esimo turno del campionato di Serie A.14:54

Ultima partita del 2021 al Diego Armando Maradona per il Napoli che cerca di chiudere l'anno al meglio ospitando uno Spezia bisognoso di punti salvezza. Dopo la vittoria esterna ottenuta a San Siro contro il Milan, gli uomini di Spalletti cercano continuità. Rischia di farsi invece difficile il periodo festivo per Thiago Motta dato che il suo Spezia non vince dal 6 novembre contro il Torino e ha collezionato solo due punti nelle ultime sei.20:42

Arbitra Massimi con Bottegoni e Lombardo assistenti. Quarto uomo Fourneau. Al VAR Pairetto con Ranghetti AVAR.20:22

FORMAZIONI UFFICIALI: Napoli col solito 4-2-3-1. Ospina - Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui - Lobotka, Anguissa - Politano, Zielinski, Lozano - Mertens. A disposizione: Meret, Marfella, Malcuit, Demme, Elmas, Ghoulam, Ounas, Petagna, Zanoli.20:30

FORMAZIONI UFFICIALI: 3-5-2 per lo Spezia. Provedel - Amian, Erlic, Nikolaou - Gyasi, Maggiore, Kiwior, Bastoni, Reca - Manaj, Agudelo. A disposizione: Zoet, Zovko, Kovalenko, Hristov, Nzola, Colley, Ferrer, Antiste, Sher, Nguiamba, Bertola.20:31

Quattro cambi per Spalletti rispetto alla preziosa vittoria ottenuta contro il Milan. Di Lorenzo si riprende la fascia destra con Malcuit che va in panchina. Sulla sinistra c'è Mario Rui. In mezzo al campo Lobotka fa rifiatare Demme, a fianco del confermato Zambo Anguissa. Politano prende il posto di Elmas nei tre dietro l'unica punta Mertens, oggi preferito a Petagna. Non c'è Insigne, fermato dalla positività al Covid-19, oltre ai lungodegenti Fabian Ruiz, Osimhen e Koulibaly.20:47

Thiago Motta sceglie invece la continuità. L'unica variazione rispetto al pareggio interno ottenuto contro l'Empoli è in attacco dove sarà Agudelo a far coppia con Manaj, Nzola parte inizialmente dalla panchina. Tutti confermati gli altri in campo con Provedel tra i pali, Amian, Erlic e Nikolaou in difesa. Gyasi e Reca agiranno sulle fasce mente Maggiore, Kiwior e Bastoni saranno in mezzo al campo.20:36

Tutto pronto al Diego Armando Maradona dove tra pochi minuti ci sarà l'ingresso in campo delle due squadre.20:36

Ci siamo! Le squadre stanno scendendo sul terreno di gioco, manca pochissimo al fischio d'inizio.20:44

Si parte!20:47

Lo Spezia gioca il primo pallone della gara ma il Napoli entra già in possesso della sfera.20:48

2' OCCASIONE NAPOLI! Rrahmani ruba palla sulla trequarti dello Spezia e serve Zielinski, il polacco entra in area, carica il destro ma non trova la porta di Provedel. Primo squillo dei partenopei.20:53

3' Fuorigioco di Di Lorenzo.20:50

4' Calcio d'angolo per lo Spezia che mette per la prima volta il naso in zona offensiva.20:51

4' MANAJ! Manaj stacca in mezzo al traffico e gira di testa verso Ospina. La palla esce di poco sopra la traversa col portiere colombiano che forse non ci sarebbe mai arrivato.20:51

5' Mertens scodella per Lozano al limite dell'area. Il messicano anticipa Provedel in uscita ma non trova la porta. C'era però fuorigioco.20:52

6' Agudelo commette fallo di mano e vanifica l'azione offensiva dei suoi. Il Napoli riparte giocando palla a terra.20:54

8' Spezia che perde palla in uscita bassa e Napoli che alza il proprio baricentro alla ricerca del vantaggio.20:56

9' Manovra avvolgente del Napoli che viene però chiusa dal cross strozzato di Di Lorenzo, poi lo Spezia riesce a guadagnare rimessa laterale e allenta per qualche istante la pressione dei padroni di casa.20:57

11' Massimi interrompe involontariamente l'azione. Si riparte con una palla a due che il Napoli lascerà agli ospiti.20:58

12' Amian tocca Zielinski da dietro nel cerchio di centrocampo. Massimi ammonisce verbalmente il difensore francese.21:00

13' Zielinski rimane a terra dolorante e devono fare il proprio ingresso i sanitari partenopei.21:00

14' Nikolaou libera in corner sulla pressione di Mertens in area. Prende coraggio il Diego Armando Maradona che alza i decibel a sostegno della propria squadra.21:01

14' Politano crossa dalla sinistra ma trova solo la respinta della difesa ospite. La ripartenza dello Spezia viene poi subito interrotta dal fallo napoletano.21:02

15' Pressing altissimo del Napoli con Politano e Anguissa addirittura in area avversaria. Bravo Nikolaou a districarsi tra le maglie avversarie e a guadagnare rimessa laterale.21:03

17' Napoli che arriva piuttosto facilmente sulla trequarti avversaria, poi le maglie si chiudono.21:05

18' Destro alle stelle di Zambo Anguissa dalla distanza. Palla in curva.21:05

19' Maggiore ruba palla a Zambo Anguissa ma Massimi fischia fallo.21:06

19' Maggiore viene ammonito per l'intervento su Anguissa.21:07

20' Contropiede dello Spezia che si perde per il fuorigioco di Manaj sul tocco di Gyasi.21:07

20' Problemi per Di Lorenzo che si accascia. Rrahmani calcia fuori per permettere l'ingresso dei sanitari.21:08

21' L'esterno della Nazionale lamenta problemi al ginocchio destro, si scalda Malcuit.21:08

22' Politano prende momentaneamente il posto di Di Lorenzo e rischia subito di combinarla grossa. Manaj gli ruba palla sul lato corto dell'area ma viene chiuso al momento della battuta a rete col destro.21:10

23' Di Lorenzo rientra in campo ma non sembra essere al meglio.21:10

24' Maggiore pesca Bastoni in area ma il controllo di quest'ultimo non è ottimale e la palla finisce dalle parti di Ospina.21:12

26' Napoli che conquista una rimessa laterale sulla sinistra del proprio attacco.21:13

27' POLITANO! Classico rientro da destra per calciare col sinistro dal limite dell'area da parte dell'ex Inter. La palla colpisce l'esterno della rete sul primo palo dando per un attimo l'illusione del gol. 21:15

28' Manaj difende palla nel cerchio di centrocampo poi prova a sorprendere Ospina da distanza siderale. La palla non si alza e colpisce Juan Jesus.21:16

29' Punizione sulla trequarti offensiva per il Napoli. Mario Rui proverà il cross dalla sinistra.21:16

30' Mario Rui calcia malissimo e Manaj spazza in fallo laterale.21:17

30' Combinazione tra Mario Rui e Lozano, poi il portoghese crossa teso in mezzo per Mertens che non trova la coordinazione giusta per impensierire Provedel.21:18

31' Politano chiuso in corner da Nikolaou. Dalla bandierina Zielinski.21:18

31' Flipper in area spezzina dopo la conclusione col destro di Rrahmani. La palla arriva poi ad Anguissa che se la porta oltre la linea di fondo.21:19