Benvenuti allo Stadio Gewiss Stadium di Bergamo per la sfida tra Atalanta e Empoli, gara valida per la 17esima giornata del campionato di Serie A.13:09

L’Atalanta, che in settimana in Coppa Italia ha liquidato con un netto 6-1 il Cesena, è reduce da dieci vittorie consecutive che hanno portato la squadra al comando provvisorio della classifica, e nella giornata di oggi cercano di rispondere al Napoli per riprendersi il primato, in attesa del recupero di Fiorentina-Inter.13:09