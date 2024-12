Pagelle Atalanta-Empoli 3-2: Lookman e super De Ketelaere più forti del Var, Natale in vetta ma Retegui va ko

Top e flop della partita Atalanta-Empoli, valevole per la 17a giornata di serie A 2024/2025: proteste dei bergamaschi per il rigore assegnato ai toscani, ma ci pensa il solito CDK.

L’Atalanta risponde al Napoli, conquista l’undicesima vittoria di fila in campionato e si gode un Natale in vetta alla classifica. La squadra di Gasperini batte l’Empoli 3-2 al termine di una partita dalle mille emozioni e segnata anche da polemiche per un rigore concesso ai toscani. Inarrestabili i nerazzurri, trascinati da Zaniolo, De Ketelaere e Lookman. L’unica nota stonata è rappresentata dall’infortunio di Retegui.

Atalanta, inizio choc: Empoli avanti e Retegui ko

L’avvio di partita che non t’aspetti. Al 12′ l’Empoli punisce l’insolita dormita della squadra di Gasperini. Sulla rimessa laterale i difensori nerazzurri si dimenticano di Henderson, che arriva sul fondo e pesca in mezzo Colombo, bravissimo a insaccare alle spalle di Carnesecchi.

Blackout clamoroso dell’Atalanta, che al 20′ perde pure Retegui per un problema muscolare. Al suo posto entra Zaniolo, subito ammonito per un pestone ai danni di Esposito.

Ci pensa ancora CDK, Lookman per il sorpasso

Al 34′ i bergamaschi acciuffano il pareggio: cross dalla sinistra di Zappacosta, Zaniolo è bravo a far perdere il tempo a Ismajli e colpo di testa vincente di De Ketelaere, che anticipa Cacace. Il belga si conferma on fire: settimo gol nelle ultime sette partite nelle varie competizioni.

In questa fase della stagione è l’ex Milan l’uomo in più di Gasperini. Poco dopo i padroni di casa sfiorano il sorpasso: colpo di testa di Djimsiti e palla che si stampa sul palo. Secondo legno in una manciata di minuti per la Dea: poco prima era stato Kolasinac a impegnare Vasquez, che era riuscito a salvare la sua porta deviando la sfera sul montante. Nel finale del primo tempo l’Atalanta la ribalta: sponda di Zaniolo e inserimento letale di Lookman, 2-1.

Il rigore per l’Empoli e la perla di De Ketelaere

Al 54′ l’Empoli si rimette in carreggiata con un episodio che fa infuriare l’Atalanta. L’arbitro Feliciani viene richiamato dal Var per un contatto tra Djmisiti e Grassi nell’area orobica: dopo aver rivisto l’azione al monitor, il fischietto di Atri assegna il rigore agli ospiti, il primo in campionato contro l’undici di Gasperini. Dagli undici metri Esposito non sbaglia, 2-2.

Nel finale sale di nuovo in cattedra De Ketelaere: il belga migliora ulteriormente le sue statistiche con una serpentina da urlo che va venir giù il Gewiss Stadium. L’Atalanta soffre, ma vince 3-2 e si gode il Natale al primo posto in classifica.

Top e flop dell’Atalanta

De Ketelaere 8: Con Retegui che ultimamente ha tirato il freno a mano e stasera si è pure infortunato, è il belga ad aver preso per mano l’Atalanta con i suoi gol. Ancora una volta letale, l’ex Milan. In stato di grazia.

Lookman 6,5: Celebra il Pallone d'Oro africano con il gol del momentaneo 2-1.

Zaniolo 6,5: Entra al posto di Retegui e cambia la partita. Nicolò è protagonista sui gol di CDK e Lookman: dopo anni bui, il suo momento sembra essere davvero arrivato.

Zappacosta 6,5: Manda in gol CDK con un cross al bacio.

Kolasinac 5,5: Sul gol di Colombo la dormita è generale, perché tutta la batteria difensiva si è fatta trovare impreparata. Fatto sta che Henderson ha sorpreso alle spalle l'ex Arsenal.

Djmisiti 5: Il contatto con Grassi è molto leggero, ma tanto basta al Var per segnalare il fallo da rigore.

Top e flop dell’Empoli