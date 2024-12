Atalanta, Lookman vince il Pallone d'Oro africano 2024: è l'erede di Osimhen

L'attaccante nigeriano succede al centravanti ex Napoli sul trono di miglior giocatore del continente: dietro di lui Guirassy e Hakimi. "Sono molto orgoglioso, è incredibile"

Quella tripletta al Bayer Leverkusen datata 22 maggio l’ha portato all’attenzione del grande calcio europeo. Viene da chiedersi per quanto tempo l’Atalanta potrà resistere alle sirene di altri club che molto probabilmente proveranno a irretirlo, ma per ora Bergamo si gode Ademola Lookman.

Lookman davanti a tutti

L’attaccante nigeriano è stato infatti premiato con il Pallone d’Oro africano 2024: nella cerimonia tenutasi a Marrakech, ha preceduto Sehrou Guirassy (Guinea, Stoccarda/Dortmund), Achraf Hakimi (Marocco, PSG), Ronwen Williams (Sud Africa, Mamelodi Sundowns) e Simon Adingra (Costa d’Avorio, Brighton) portandosi a casa meritatamente il premio. Lookman è il primo giocatore di sempre dell’Atalanta a riuscire a portarsi a casa un riconoscimento così importante a livello continentale.

L’Atalanta celebra Lookman

Un successo celebrato naturalmente in primis dalla società bergamasca con un post su Instagram corredato da un commento: “Historymaker”, colui che ha fatto la storia dell’Atalanta realizzando una tripletta nella finale di Europa League il 22 maggio a Dublino nel 3-0 al Bayer Leverkusen. Lookman ha raccolto il “testimone” del connazionale Victor Osimhen che aveva conquistato il prestigioso riconoscimento un anno fa, senza dimenticare che era già arrivato quattordicesimo al Pallone d’Oro di France Football lo scorso 28 ottobre a Parigi.

Le parole di Lookman

“Ringrazio i presidenti, gli allenatori, i miei compagni di squadra, il mio club, il mio Paese e tutti i tifosi. Un giorno benedetto questo in cui sono stato premiato come miglior giocatore africano – il commento del nerazzurro nella diretta Caf diffusa anche via streaming su YouTube-. Ne sono molto orgoglioso, è incredibile. Il mondo negli ultimi 4 anni è cambiato: voglio dire a tutti quelli che stanno guardando, bambini e non, di non abbattersi e affrontare le proprie paure per continuare a volare”.

Lookman, 2024 da incorniciare

Un 2024 da incorniciare, con l’auspicio che il 2025 si riveli ancora migliore, per lui e per una Dea che vola sulle ali (anche) del suo numero 11. Oltre ai successi nerazzurri, Lookman ha anche raggiunto la finale di Coppa d’Africa con la sua Nigeria, persa soltanto nelle battute finali contro i padroni di casa della Costa d’Avorio.

L’outfit di Lookman

Come riporta goal.com, Ademola Lookman si è presentato alla cerimonia di Marrakech indossando un abito tradizionale nord-africano, il boubou (in Nigeria è chiamato nello specifico ‘babban riga’). Un outfit che ha portato il pubblico italiano ad applaudire la scelta del giocatore dell’Atalanta, che ha confermato il suo paese in cima al Pallone d’Oro africano dopo il successo di Osimhen. Inoltre Lookman ha indossato anche il tradizionale cappello, il ‘fila gobi’ anche in questo caso che richiama i colori del suo paese d’origine.

