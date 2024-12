Atalanta, Zaniolo è il nuovo Balotelli? Dopo le parole di Gasperini l’ex Roma nel ciclone

Il talento della Dea ne combina un'altra: dall'uscita sotto scorta a Roma per le provocazioni ai suoi ex tifosi, all'affronto ai sardi dopo il gol

Nato per far casino. Se segno esulto, ma sempre con livore: dalle provocazioni ai suoi ex tifosi giallorossi all’ultimo gesto rivolto da Nicolò Zaniolo ai supporters sardi, dopo il gol-partita dell’Atalanta al Cagliari. Il centrocampista nerazzurro sembra davvero ricordare un altro atleta che di bravate in Serie A ne ha combinate eccome: Mario Balotelli. Bocciato dalla Roma, poi dal Galatasaray e infine in Premier dall’Aston Villa: per ora non bastano nemmeno le strigliate di Gasperini, Zaniolo ci ricasca e torna nel ciclone delle critiche.

Gasperini ammonisce nuovamente Zaniolo

Carota e bastone o bastone e carota? Gasperini, per ora, sceglie la prima opzione: “Zaniolo ha fatto un bel gol ed anche delle buone giocate. Sta migliorando nel dinamismo anche se deve lavorare di più sulle posizioni difensive”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Poi la bastonata: “Non è tollerabile che ogni volta che segni vai ad incendiare il pubblico avversario. Questa è già la seconda volta che accade. Il Cagliari era tramortito, ma con la sua esultanza ha riacceso tutto lo stadio”, questo il verbo dell’allenatore in conferenza stampa.

Il sostegno a Gasperini dai tifosi e gli attacchi a Zaniolo

I tifosi dell’Atalanta si schierano al fianco di Gasperini e condannano Zaniolo: “Un grande allenatore come Gasperini non solo è un fenomeno sul campo, ma capisce benissimo che un proprio giocatore continua ad avere comportamenti maleducati come Zaniolo nei confronti delle tifoserie avversarie. E’ il migliore allenatore in Italia e non solo”.

E ancora: “Ragazzi io resto preoccupato per Zaniolo, non ha capito che prima o poi qualche pazzo lo incontra… E di pazzi ne sta stuzzicando molti con tutti questi suoi atteggiamenti”. C’è poi chi scrive: “A me ricorda tanto, troppo, quel fallito di Balotelli. Farà la stessa fine e già ha anche sempre problemi di infortuni. Ora che può emergere all’Atalanta, fa solo casini… Come sempre”.

Non si placano i commenti contro Zaniolo: “Le persone virtuose creano rapporti virtuosi, al massimo vengono intimamente osteggiate da alcuni con un’invidia che cova silenziosa; l’ozioso vanitoso provocatore, invece, ha il vizio atavico di ingenerare il circolo vizioso, vergogna Zaniolo”.

I tifosi bergamaschi non approvano l’atteggiamento di Zaniolo

I tifosi bergamaschi sui social si scagliano contro l’atteggiamento di Zaniolo: “Si, siamo contenti per il gol per carità ma chi è all’Atalanta deve capire che è un professionista serio al servizio della squadra e non il protagonista assoluto della scena.” E ancora: “Il nostro stile Atalanta forse non è stato capito da Zaniolo, zitti e muti e ricerca della vittoria: basta scenate e non rendiamoci ridicoli”.

Non si placano gli animi sul web: “Zaniolo è stato cacciato da tutti i club in cui è stato ed è stato in grado di far arrabbiare anche Gasperini, forse ancora non ha capito come ci si comporta con un mister così.” C’è poi chi scrive: “Per me se anche Gasperini non sta riuscendo a fargli capire che la deve smettere, vuol dire che lui è la mela marcia di ogni gruppo”.

E infine c’è chi scrive sui social: “Ha fatto del male alla sua compagna, l’ha tradita con ogni femmina possibile e ha fatto schifezze ovunque a Roma fino alle 5-6 del mattino: è uno sregolato totale, fallirà peggio di Balotelli e non impara dagli errori… Questa ne è la prova.”

Clicca qui: Zaniolo torna a Roma tra fischi, esultanza sfrenata e l’uscita sotto scorta con i tifosi in rivolta.