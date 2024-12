Pagelle Atalanta-Cesena 6-1: goleada per Gasperini, doppiette di De Ketelaere e Samardzic

Zappacosta la sblocca in avvio, poi si unisce alla festa anche Brescianini, mentre Ceesay regala ai tifosi romagnoli il gol della bandiera nel finale. Ai quarti ci sarà il Bologna

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini supera il Cesena di Michele Mignani e stacca il pass per i quarti di finale della Coppa Italia 2024-25, dove affronterà il Bologna di Vincenzo Italiano. Decisive le reti di Zappacosta, De Ketelaere (doppietta), Samardzic e Brescianini, con l’ex centrocampista del Frosinone che ha partecipato alla festa bergamasca nella seconda frazione di gioco. Tanti top e pochissimi flop sponda nerazzurra. I romagnoli pensano già al loro cammino in Serie B.

Atalanta-Cesena 6-1: la Dea dilaga nel primo tempo e si guadagna il Bologna

Avvio straordinario dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che sblocca subito la gara con la caparbietà di Davide Zappacosta, che si costruisce l’azione dell’1-0 e punisce Pisseri con un destro dal limite dell’area piccola romagnola. Cesena tramortito e la Dea ne approfitta con il solito De Ketelaere, bravo a combinare con Retegui e a trovare la gioia personale. Passano pochi minuti, caratterizzati da una timida reazione del Cesena di Mignani, e i padroni di casa calano il tris, ripartendo in contropiede con Pasalic, che consente a Lazar Samardzic di realizzare il 3-0 con un pizzico di fortuna. All’alba dell’intervallo, uno splendido uno-due tra Samardzic e Retegui porta De Ketelaere alla doppietta che significa 4-0 al termine dei primi 45 minuti.

Nella ripresa, il canovaccio della partita non cambia, con i nerazzurri a gestire il pallino del gioco e il ritmo della gara. Arrivano anche altre due marcature per il sorriso di Gasperini, che vede andare a segno anche il neo entrato Brescianini, prima del destro vincente di Samardzic, mattatore assoluto. A ridosso del 90′, vale solo il gol della bandiera il destro di Ceesay. L’Atalanta vola ai quarti di finale di Coppa Italia, dove troverà il Bologna di Italiano. Chi avrà la meglio, pescherà in semifinale una tra Juventus ed Empoli.

Top e Flop dell’Atalanta

TOP

Zappacosta voto 7: Gli bastano quattro minuti per sbloccare la partita del “Gewiss Stadium”, con un destro piazzato che si infila nell’angolo alla sinistra di Pisseri. Poi, corsa e spirito di sacrificio al servizio dei compagni. Come di consueto.

FLOP

Palestra voto 6: Tra le fila dell’Atalanta, nessuno merita un’insufficienza. Paga un po’ di inesperienza il giovane laterale destro, preferito a Bellanova. Timido in alcune situazioni.

Top e Flop del Cesena

TOP

Ceesay voto 6: Si toglie la soddisfazione nel finale, segnando il gol della bandiera per gli ospiti.

FLOP