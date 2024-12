Grazie per aver seguito la diretta scritta di Roma-Parma 5-0 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.14:28

90'+1' Fischio finale. Roma-Parma termina 5-0 con doppietta di Dybala e reti di Saelemaekers, Paredes su rigore e Dovbyk.14:18

90'+1' OCCASIONE PARMA! Man si crea lo spazio per il sinistro dal limite e calcia all'angolino basso, Svilar ci arriva con la punta delle dita e tiene la propria porta inviolata.14:18

89' DYBALA SI DIVORA IL 6-0! Dovbyk scatta ancora in campo aperto, scivola in area ma riesce a servire Dybala che calcia alle stelle a porta praticamente vuota!14:16

88' Sohm recupera palla e calcia malissimo col sinistro dalla distanza, tradito anche da un rimbalzo irregolare della sfera sul terreno dell'Olimpico.14:15

87' Ripartenza del Parma, rallentata da Saelemaekers prima e fermata definitivamente da Hummels poi con la chiusura in fallo laterale su Sohm.14:14

85' Conclusione dalla distanza di Camara, Svilar blocca a terra senza problemi.14:12

83' GOL! ROMA-Parma 5-0! Rete di Dovbyk. Koné tocca per Dybala in area che, anziché calciare, vede e serve Dovbyk tutto libero sul secondo palo. L'attaccante giallorosso appoggia in rete di ginocchio da due passi e serve la manita agli ospiti.



Guarda la scheda del giocatore Artem Dovbyk14:11

82' Palla verticale di Dybala per Dovbyk che arriva alla conclusione in area ma viene murato in corner. Si alza però la bandierina dell'assistente, l'ucraino era scattato in fuorigioco.14:09

80' OCCASIONE ROMA! El Shaarawy recupera palla e viene mandato nello spazio da Hummels, il suo cross basso per Dovbyk viene deviato in corner dalla difesa ospite.14:06

78' El Shaarawy serve Dovbyk in area, il suo sinistro viene deviato in corner da Hernani in scivolata.14:05

77' Dybala tocca in area per Angelino, il cui cross per Dovbyk viene bloccato Suzuki in anticipo.14:05

74' GOL! ROMA-Parma 4-0! Rete di Paredes su rigore. Destro basso e preciso di Paredes che spiazza Suzuki. Poker giallorosso a meno di venti minuti dal termine.



Guarda la scheda del giocatore Leandro Paredes14:01

73' RIGORE PER LA ROMA! El Shaarawy apre in orizzontale a destra per Saelemaekers che, dopo l'ingresso in area, viene spinto a terra da Mihaila. Di Bello indica il dischetto per la seconda volta in questa partita.14:00

72' Dybala calcia direttamente in porta col mancino sul palo del portiere, Suzuki c'è e respinge coi pugni.13:58

71' Roma che palleggia nello stretto sulla trequarti offensiva fino al fallo su Dybala che consegna un piazzato da posizione interessante ai giallorossi.13:58

70' Sostituzione Parma: esce Ange-Yoan Bonny, entra Valentin Mihaila.13:56

69' Saelemaekers tocca in area per Dovbyk, murato dalla difesa ospite.13:56

67' TRAVERSA PARMA! Camara calcia a scendere col destro dalla distanza, Svilar non interviene battezzando la palla fuori e, per poco, non viene beffato dalla traiettoria disegnata dall'avversario che si stampa sulla parte alta del legno.13:57

65' Salemaekers crossa basso in area per Dybala che incespica sul pallone dopo aver lisciato col destro, la successiva conclusione di Dovbyk viene respinta sulla linea ma Di Bello ferma il gioco. Dybala aveva colpito la palla col braccio in caduta dopo il tentativo precedente.13:53

64' Fallo tattico di Angelino che viene ammonito da Di Bello.13:50

64' Discesa di El Shaarawy sulla sinistra e cross in area alla ricerca di Dovbyk, respinto dalla difesa emiliana.13:50

61' Ripartenza giallorossa con Dovbyk che perde l'attimo per l'assist oltre la linea a favore di Dybala, poi l'ucraino viene chiuso dal recupero della difesa ospite e perde palla.13:48

59' Fallo in attacco di Camara che travolge Mancini in area giallorossa. La squadra di Pecchia non sta riuscendo a reagire dopo il tris giallorosso.13:47

59' Sostituzione Parma: non ce la fa Emanuele Valeri, al suo posto entra Adrian Benedyczak.13:45

58' Gioco fermo. Valeri è a terra e Di Bello interrompe la partita.13:45

57' Paredes scodella in verticale per Dybala, Suzuki lo anticipa uscendo coi pugni.13:44

56' Cross teso in area di Mancini, Dovbyk ci prova di testa ma non trova lo specchio.13:43

54' Sostituzione Parma: esce anche Enrico Delprato, entra Lautaro Valenti.13:42

54' Sostituzione Parma: fuori Pontus Almqvist, dentro Matteo Cancellieri.13:42

53' Gol valido, doppietta per Dybala e Roma avanti di tre reti.13:41

51' GOL! ROMA-Parma 3-0! Rete di Dybala. Saelemaekers calcia a botta sicura da dentro l'area, la palla colpisce la schiena di Dovbyk e finisce dalle parti di Dybala che insacca a porta vuota. Tris Roma ma si attende la conferma dal VAR per l'eventiale fuorigioco sia di Dovbyk che di Dybala.



Guarda la scheda del giocatore Paulo Dybala13:51

50' Almqvist si allunga troppo il pallone al limite dell'area giallorossa e travolge Paredes. Arriva il giallo per lo svedese.13:37

49' OCCASIONE ROMA! Koné scambia con El Shaarawy e colpisce col destro da dentro l'area, palla fuori di poco.13:36

48' Ci prova il Parma ma la Roma si sta difendendo con ordine in attesa dello spazio giusto per colpire in ripartenza.13:36

46' Si ricomincia!13:34

45' Sostituzione Parma: fuori Anas Haj Mohamed, dentro Drissa Gui Camara.13:33

Due gol nei primi 13 minuti bastano, per ora, alla Roma per condurre agevolmente sul Parma. La partita si sblocca al minuto 8' grazie al rigore perfetto di Dybala, concesso per un fallo di Balogh sullo stesso giocatore argentino. Dopo cinque minuti arriva lo splendido raddoppio di Saelemaekers che buca Suzuki con un destro al volo su servizio perfetto di Angelino. Il Parma sembra alle corde ma si riorganizza e crea un paio di situazioni pericolose dalle parti di Svilar, bravo a deviare sulla traversa un destro dalla distanza di Hernani. Nel finale invece occasionissima per El Shaarawy, liberato in area da Pardes, ma Suzuki gli chiude lo specchio alla perfezione.13:20

45'+1' Fine primo tempo. Roma-Parma è 2-0 dopo le reti di Dybala su rigore e Saelemakers su assist di Angelino.13:17

45' Un minuto di recupero.13:15

45' Hummels colpisce in acrobazia sul corner successivo, palla altissima.13:15

45' OCCASIONE ROMA! Palla verticale meravigliosa di Paredes per El Shaarawy, il numero 92 prova l'esterno destro per rubare il tempo a Suzuki ma trova il riflesso del portiere giapponese a dirgli di no.13:15

44' El Shaarawy cerca ma non trova Dovbyk in area, l'ucraino rimane a terra dopo un pestone involontario ma si rialza prontamente.13:14

43' Dybala crossa tagliato sul secondo palo per Hummels, Suzuki respinge coi pugni anticipando il tedesco.13:13

42' Dybala conduce palla in campo aperto, poi apre per Saelemaekers che crossa basso per Dovbyk ma la palla viene spedita in corner dalla difesa ospite.13:12

41' Valeri crossa forte sul primo palo, Hummels respinge evitando guai a Svilar.13:11

39' El Shaarawy cerca il servizio per Dybala in transizione offensiva ma Hernani capisce tutto e anticipa l'argentino, consegnando la palla al proprio portiere di testa.13:10

38' Ritmo più basso in questa fase col Parma a gestire il possesso e la Roma che ha abbassato notevolmente il proprio baricentro.13:09

37' Ripartenza del Parma, Man conduce palla centralmente e prova il sinistro dal limite, respinto da Hummels col corpo.13:08

36' Altro strappo di Almqvist che batte Saelemaekers nell'uno contro uno e crossa basso in area. Non ci sono però compagni appostati per la deviazione decisiva e la Roma recupera palla.13:07

36' Numero di Saelemaekers che arriva poi al cross dalla destra, la palla si impenna dopo una deviazione rendendo facile l'appoggio di Coulibaly per Suzuki.13:06

35' Cross di Almqvist dalla sinistra, Ndicka appoggia di testa in tranquillità per Svilar.13:05

33' Manovra della Roma al limite dell'area parmense, chiusa dal fuorigioco di Mancini.13:03

30' OCCASIONE PARMA! Strappo di Almqvist sulla sinistra e assist in mezzo per Sohm, il tocco di punta dello svizzero esce di pochissimo. Sussulto del Parma.13:01

30' Altra palla morbida di Angelino sul secondo palo, Mancini prova il destro al volo ma svirgola completamente.13:00

29' Roma che ora palleggia senza fretta nel campo avversario.12:59

28' EL SHAARAWY! Invenzione di Saelemaekers con la scucchiaiata in area per il compagno che colpisce però debolmente di testa a tu per tu con Suzuki.13:01

27' Sohm va via a Hummels sulla sinistra poi mette palla a rimorchio dove però non ci sono compagni. Palla recuperata dalla Roma.12:57

25' Cross di Saelemaekers dalla destra, Dybala anticipa tutti con la punta in allungo sul primo palo ma non trova la porta.12:55

23' Bonny perde palla a centrocampo e travolge Paredes. Di Bello non ha dubbi ed estrae il giallo per l'attaccante del Parma.12:54

22' Saelemakers tocca in area per El Shaarawy che calcia fuori da ottima posizione, c'era però fuorigioco dell'ex Milan.12:53

22' VALERI! Sinistro dell'esterno emiliano dalla distanza, palla alta di un soffio sopra la traversa di Svilar.12:52

21' Intervento provvidenziale di Hummels che ferma Bonny in ripartenza.12:51

20' Ripartenza della Roma, Dybala gira in mezzo dall'out di destra per tre compagni con tanto campo davanti ma Suzuki è bravo nella lettura della situazione uscendo dalla propria area per anticipare tutti.12:50

19' OCCASIONE PARMA! Destro dalla lunghissima distanza di Hernani, Svilar vola all'incrocio deviando la palla in corner con l'aiuto della traversa. Ospiti vicinissimi al gol.12:49

17' Sohm prova l'imbucata per Almqvist ma lo svedese viene superato dal pallone del compagno. Gli emiliani rimangono poi a ridosso dell'area giallorossa ma finiscono col perdere palla.12:48

16' Prova a reagire il Parma che guadagna un calcio d'angolo.12:46

13' GOL! ROMA-Parma 2-0! Rete di Saelemaekers. Angelino crossa morbido sul secondo palo, Saelemaekers calcia al volo di destro bucando Suzuki sul primo palo. Tutto facile finora per i giallorossi.



Guarda la scheda del giocatore Alexis Saelemaekers12:46

11' ANCORA ROMA! Dybala gira basso in area per Koné che calcia subito col destro ma non riesce a dare angolazione al proprio tiro. Suzuki blocca a terra centralmente.12:41

8' GOL! ROMA-Parma 1-0! Rete di Dybala su rigore. Il numero 21 apre il piatto mancino e spiazza Suzuki. Roma in vantaggio.



Guarda la scheda del giocatore Paulo Dybala12:39

7' RIGORE PER LA ROMA! Dybala chiede lo scambio a Dovbyk in area, Balogh sgambetta nettamente l'argentino e Di Bello indica il dischetto.12:38

6' DOVBYK! Angelino crossa basso a rimorchio per Dovbyk, la sua conclusione di prima è forte ma non centra lo specchio.12:37

5' Attacca ancora la Roma col cross di Mancini per El Shaarawy, anticipato di testa da Delprato un attimo prima del controllo in area di rigore.12:36

4' Reagisce la Roma con il servizio di Dovbyk per Dybala, finito però in fuorigioco.12:34

3' OCCASIONE PARMA! Sohm serve Bonny in verticale, il francese calcia subito col destro dal limite e la palla finisce fuori di un soffio alla destra di Svilar.12:33

2' Tocco in profondità di El Shaarawy per Angelino, palla troppo lunga che termina oltre la linea di fondo.12:32

Possesso palla prolungato per la Roma che finora non ha però messo il naso nel campo avversario.12:32

Si comincia!12:30

Squadre in campo all'Olimpico, si attende solo il fischio iniziale.12:26

Nel Parma Delprato torna al centro della difesa a far coppia con Balogh dopo aver giocato a destra per un tempo contro il Verona, sulle corsie esterne ci saranno invece Coulibaly e Valeri. Davanti alla linea difensiva agiranno Sohm e Hernani mentre nel trio alle spalle di Bonny trovano posto dal 1' Haj e Almqvist con Man. Panchina iniziale per Cancellieri mentre alla già lunga lista di infortunati, che comprende Bernabé e Charpentier, si è aggiunto anche Estevez.12:20

Nella Roma torna Dovbyk dal 1' in campionato dopo due giornate, alle sue spalle Ranieri sceglie di schierare Dybala ed El Shaarawy con Pellegrini ancora in panchina. Sugli esterni spazio a Saelemaekers e Angelino mentre in mezzo al campo c'è un altro ritorno, quello di Paredes, che farà coppia con Koné. Davanti a Svilar il trio sarà formato da Mancini, Hummels e Ndicka, preferito a Hermoso come braccetto sinistro.12:17

FORMAZIONE UFFICIALE PARMA: 4-2-3-1 per gli uomini di Pecchia. Suzuki - Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri - Sohm, Hernani - Man, Haj, Almqvist - Bonny. A disposizione: Chichizola, Corvi, Valenti, Benedyczak, Keita, Cancellieri, Camara, Mihaila, Leoni, Trabucchi, Plicco.12:14

FORMAZIONE UFFICIALE ROMA: 3-4-2-1 per gli uomini di Ranieri. Svilar - Mancini, Hummels, Ndicka - Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino - Dybala, El Shaarawy - Dovbyk. A disposizione: Marin, Ryan, Pellegrini, Abdulahmid, Shomurodov, Soulé, Celik, Hermoso, Dahl, Le Fée, Baldanzi, Zalewski, Pisilli, Sangaré.12:12

Dirige il match Di Bello con Lo Cicero e Fontemurato ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Galipò mentre in sala VAR ci sono Di Paolo e Camplone.12:09

Entrambe reduci da due brutte sconfitte nell'ultimo turno, Roma e Parma si affrontano all'Olimpico distanziate di un solo punto in classifica e desiderose di fare un regalo di Natale ai propri tifosi. Più giorni di riposo per gli ospiti che, dopo la sconfitta interna col Verona, hanno avuto tutta la settimana per preparare l'appuntamento di oggi, per la Roma invece, dopo il KO esterno di Como, c'è stata invece la gara di Coppa Italia contro la Samp, vinta 4-1, a metà settimana. Fischio d'inizio alle ore 12.30.12:22

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Roma-Parma, gara valida per la 17esima giornata del campionato di Serie A 2024/25.12:04

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp