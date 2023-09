Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Via Del Mare

Città: Lecce

Capienza: 33876 spettatori20:17 Fonte: Gettyimages

La grande sorpresa di questo inizio campionato, il Lecce di D'Aversa, ospita allo Stadio Comunale Via del Mare il Genoa di Gilardino, alla ricerca di una vittoria che porterebbe i giallorossi momentaneamente secondi in classifica alle spalle dell'Inter.20:17

Un inizio di stagione per i salentini con quattro partite e nessuna sconfitta, otto i punti guadagnati; quattro per il Grifone che arriva in fiducia dopo l'ottimo pareggio con il Napoli.20:17

Sono ufficiali le formazioni del match: LECCE (4-3-3), Falcone - Gendrey, Pongracic, Touba, Gallo - Kaba, Ramadani, Rafia - Almqvist, Krstovic, Strefezza. A disposizione: Brancolini, Borbei, Oudin, Sansone, Venuti, Dorgu, Gonzalez, Berisha, Faticanti, Corfitzen, Blin, Burnete, Samek, Piccoli.20:19

La formazione del GENOA: (4-4-2), Martinez - De Winter, Dragusin, Bani, Martin - Sabelli, Badelj, Strootman, Frendrup - Gudmundsson, Retegui. A disposizione: Leali, Sommariva, Thorsby, Malinovskyi, Ekuban, Vasquez, Jagiello, Kutlu, Matturro, Hefti, Puscas, Haps20:19

D'Aversa si affida a Strefezza per sostituire l'assente Banda, in difesa Touba al posto dello squalificato Baschirotto. 4-3-3 canonico, bomber Krstovic in avanti.20:26

Gilardino conferma l'undici di Napoli, Retegui in avanti appoggiato da Gudmundsson, Sabelli esterno alto a sinistra, lo spagnolo Aaron terzino sinistro.20:27

Dirige il match l'arbitro Antonio Rapuano.20:29

Minuto di raccoglimento per Giorgio Napolitano, l'ex presidente della Repubblica morto a 98 anni.20:46

1' INIZIA LECCE - GENOA! Primo pallone per gli ospiti.20:47

2' Almqvist scarica su Rafia, pallone dentro immediato che Strefezza non controlla.20:49

3' Strefezza trova la profonditá per Gallo, chiude Bani in out.20:49

4' Aaron Martin costretto a deviare in angolo per anticipare Almqvist: primo corner per i giallorossi.20:51

5' Schema del Lecce, non riesce il pallone basso di Strefezza con Gudmundson che mette in out.20:51

6' Mischione in area del Genoa, Krstovic prova a farsi largo ma Bani di testa manda lontano.20:52

7' AMMONIITO Koni De Winter. Il terzino, superato da Strefezza, trattiene vistosamente l'avversario. Giallo per lui. 20:54

9' AMMONITO Aarón Martín. Intervento falloso su Almqvist, punizione pericolosa per il Lecce e giallo per il terzino. 20:56

10' STREFEZZA! Punizione da posizione pericolosa per il Lecce, schema per liberare il fantasista che calcia alto dal limite.20:57

11' KRSTOVIC! Ripartenza del Lecce, palla di Strefezza per la punta che calcia debolmente da ottima posizione: blocca Martinez.20:57

12' Genoa che sta soffrendo la pressione di un Lecce che si é messo uomo su uomo praticamente dal primo minuto.20:58

13' Kaba salta facile Martin e mette al centro, Bani dopo una deviazione di Dragusin riesce a spazzare.20:59

15' Genoa che ora comincia a prendere metri, dopo aver sofferto nei primi minuti un intenso Lecce.21:01

16' Intervento duro di Sabelli su Strefezza, richiamo di Rapuano per il capitano del Genoa.21:03

17' Cross di Sabelli, Retegui si lancia sul primo palo ma é anticipato da Touba.21:04

18' Partita che si sta giocando molto nei duelli sulle fasce, con Gallo - Strefezza che stanno per ora avendo la meglio sulla sinistra al duo Sabelli - De Winter.21:06

19' Fallo in attacco di Retegui che poi calcia di nervosismo in porta: richiamo anche per lui da parte di Rapuano.21:07

21' Partita non cattiva ma l'agonismo é decisamente alto, tanti i fischi di Rapuano.21:08

22' ANCORA KRSTOVIC! Cross di Gallo, colpo di testa in solitaria della punta che manda peró alto!21:09

23' KRSTOVIC! La punta controlla al limite dell'area e prova con il destro: palla che termina a fil di palo.21:10

24' Inserimento centrale di Kaba fermato da Rapuano, che fischia il tocco di mano della mezzala.21:11

25' Strefezza con una trattenuta su Badelj: proteste del Genoa che chiede il giallo.21:12

26' Rafia prende gli applausi di tutto il Via del Mare per un dribbling di suola che mette a terra Frendrup.21:13

28' Meno preciso del solito Ramadani, seconda palla persa in pochi minuti per il regista salentino.21:15

29' Lancio lungo di Martin per Retegui, pallone leggermente lungo che termina tra le braccia di Falcone.21:16

30' Cross basso di Aaron Martin che cerca la palla sul dischetto, nessun compagno arriva per la conclusione.21:17

31' Buon momento del Genoa, cross di Sabelli che Falcone blocca sul primo palo.21:18

32' OCCASIONE GENOA! Verticalizzazione per Gudmundsson che calcia di potenza: una deviazione in scivolata di Touba salva i salentini.21:20

34' Ramadani guadagna un ottimo fallo sulla trequarti: arrivano dalla difesa le torri.21:21

35' Krstovic prova la botta dalla distanza, respinge la barriera del Genoa.21:22

36' ESPULSO Aarón Martín. Secondo giallo per l'ex Espanyol, che stende nell'uno contro uno Almqvist. 21:23

37' Prima svolta della partita, Genoa che dovrà giocarsi piú di 50 minuti di gara con l'inferiorità numerica21:24

38' KRSTOVIC! Punizione di Gallo, colpo di testa sul primo palo della punta che manda di poco a lato!21:25