LIVE FIORENTINA - CROTONE 1-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Benvenuti alla diretta testuale di Fiorentina-Crotone, match valido per l'ultima giornata del girone di andata di Serie A.18:32

Ecco le formazioni ufficiali! La Fiorentina scende in campo con il 3-5-2: Dragowski - Milenkovic, Pezzella, Igor - Caceres, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi - Vlahovic, Ribery. A disposizione: Terracciano, Ricco, Quarta, Venuti, Barreca, Borja Valero, Pulgar, Eysseric, Montiel, Callejon, Kouamé.19:54

Prandelli fa due cambi rispetto a domenica scorsa, che rivoluzionano la catena di destra, quella che ha più sofferto e da cui sono nate tante occasioni per il Napoli: fuori Venuti e Callejon, dentro Caceres e Bonaventura. Stroppa, invece, deve rinunciare a Rivière e torna all'attacco a due con Simy e Messias, inamovibili. Rientrano Marrone e Reca, a svantaggio di Golemic e Rispoli. Ancora out Cigarini, così come Molina.20:06