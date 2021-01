LIVE ROMA - SPEZIA 1-1 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Olimpico

Città: Roma

Capienza: 72698 spettatori13:59

All'Olimpico va in scena la rivincita, a distanza di pochi giorni, della partita di Coppa Italia vinta dallo Spezia per 4-2 sul campo (cambiato poi in uno 0-3 a tavolino a seguito del caos delle sostituzioni).13:59

Se da una parte c'è lo Spezia che continua sulle ali dell'entusiasmo questa prima stagione nella massima serie, dall'altra c'è una Roma che sta vivendo un momento molto delicato, tra risultati sul campo (sconfitta nel derby e in Coppa Italia), problemi nello spogliatoio (rapporti tra Fonseca e Dzeko ai minimi termini) e una nuova proprietà che sta capendo come muoversi.13:54

Formazione ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez - Ibanez, Smalling, Kumbulla - Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola - Pellegrini, Perez - Borja Mayoral. A disposizione: Bruno Peres, Feratovic, Santon, Diawara, Cristante, Darboe, Providence, Tall, Podgoreanu, Farelli, Fuzato.14:16

Formazione SPEZIA (4-3-3): Provedel - Dell'Orco, Terzi, Chabot, Marchizza - Estevez, Agoumé, Maggiore - Gyasi, Piccoli, Farias. A disposizione: Ramos, Bastoni, Erlic, Ismajli, Deiola, Agudelo, Pobega, Acampora, Ricci, Verde, Galabinov, Krapikas.14:19

Fonseca deve ridisegnare il proprio attacco, non potendo contare sul trio Dzeko, Pedro e Mkhitaryan, infortunati e con problemi muscolari, anche se potrebbero anche esserci dissidi per quanto riguarda l'attaccante bosniaco e l'allenatore giallorosso. In difesa rientrano Smalling e Kumbulla, mentre in mezzo al campo giocano Villar, Veretout con Karsdorp e Spinazzola ai lati.14:23

Nello Spezia dopo l'exploit in Coppa Italia, Italiano torna a schierare Gyasi, Farias e Piccoli in avanti. Agoumé ancora preferito a Ricci in regia, mentre in difesa giocano Terzi, Chabot, Marchizza e Dell'Orco, con quest'ultimo costretto in quella posizione per mancanza di terzini di ruolo. Ancora out Nzola per problemi alla caviglia.14:28

1' FISCHIO D’INIZIO DI ROMA - SPEZIA. Arbitra Pairetto.15:02

1' Subito spunto di Spinazzola, che si incunea in area, salta due avversari in dribbling e cerca il tiro sul secondo palo, ma Provedel è attento.15:03

5' La Roma prova ad attaccare da entrambe le fasce mettendo palloni in area, lo Spezia si chiude bene.15:07

8' Continua a premere la squadra di casa, mancano però le conclusioni. Difesa dello Spezia attenta ma un po' in affanno.15:10

13' Partita piacevole ma ancora senza vere occasioni da rete, ad eccezione dello spunto personale in apertura di Spinazzola.15:15

17' GOL! ROMA - Spezia 1-0! Rete di Borja Mayoral. Pellegrini parte in velocità sulla fascia, arriva al limite e serve Borja Mayoral che solo davanti a Provedel calcia di potenza sotto la traversa.



20' PILLOLA STATISTICA: Tre dei quattro gol di Borja Mayoral in Serie A sono stati realizzati contro squadre neopromosse (Spezia e Crotone), l'altro contro il Parma.15:21

20' Occasione Roma! Pellegrini si mette in proprio con una percussione al centro provando il tiro a giro dal limite. Palla non di molto alla sinistra di Provedel.15:31

21' Primo giallo della partita, ammonito Chabot per un'entrata in scivolata su Borja Mayoral.15:23

24' GOL! Roma - SPEZIA 1-1! Rete di Piccoli. Palla per Farias in area che prende il tempo a Kumbulla e calcia, Pau Lopez smanaccia ma serve involontariamente Piccoli che da pochi passi deposita in rete.



