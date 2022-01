LIVE NAPOLI - SALERNITANA 0-0 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Derby campano al Diego Armando Maradona col Napoli a caccia dei tre punti che gli consentirebbero di portarsi momentaneamente al secondo posto il classifica, in attesa di Milan-Juventus. La Salernitana arriva all'ombra del Vesuvio per tentare di racimolare punti utili a tenere accesa la fiammella della salvezza. Impresa ardua per gli ospiti dopo una settimana tormentata dalle positività al Covid, con la partecipazione alla gara di oggi che è stata per larghi tratti in forte dubbio. Si gioca però regolarmente, alle 15 il fischio d'inizio.14:35