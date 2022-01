LIVE TORINO - SASSUOLO 0-0 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Sfida da centro classifica tra Torino e Sassuolo, due squadre in forma e che proveranno a dare spettacolo, nonostante le diverse assenze su entrambi i fronti. All'andata vittoria di misura per 1-0 per i granata.13:42

Due squadre separate in classifica da appena 3 punti, in favore del Torino, e che sperano entrambe di poter agganciare il treno dell’Europa.13:45

Juric nel Torino sceglie Zima per sostituire l'infortunato Djidji, affianco a lui in difesa ci sono Bremer e Rodriguez. Singo e Vojvoda sulle corsie laterali, mentre sulla trequarti Praet e Brekalo alle spalle di Sanabria. Nel Sassuolo torna in campo dopo la squalifica Berardi. Chiriches e Ferrari i centrali in difesa mentre sulle fasce giocano Muldur e Kyriakopoulos. Scamacca unica punta.14:34