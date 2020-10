LIVE SASSUOLO - TORINO 0-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Benvenuti alla diretta di Sassuolo-Torino, gara valida per il 5° turno di Serie A. 20:11

Il match del ''Mapei Stadium'' è un testa coda: i padroni di casa sono al 2° posto con 10 punti mentre gli ospiti sono in fondo alla classifica con 0 punti. 20:12

Nel turno precedente, i neroverdi hanno espugnato Bologna (4 a 3) mentre i granata hanno perso in casa contro il Cagliari. 20:15

De Zerbi è senza Toljan e Defrel ma recupera Boga per la panchina; Lopez in mezzo al campo con Locatelli, Raspadori sulla trequarti. Giampaolo deve rinunciare a Izzo, tocca a Bremer in difesa; Verdi preferito a Bonazzoli al fianco di Belotti, con Lukic alle spalle. 21:02