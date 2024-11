Dopo la vittoria contro il Venezia prima della sosta - la seconda della stagione - il Parma ospita al Tardini l'Atalanta. Solo un successo davanti al proprio pubblico di casa in questo avvio di campionato e l'obiettivo degli emiliani è quello di allontanarsi il più possibile dalla zona bassa della classifica: a soli 3 punti di distanza c'è il Lecce in zona retrocessione. 19:56

Diverso l'andamento dell'Atalanta che ha collezionato ben 6 vittorie consecutive in Serie A, subendo appena 3 reti in questa striscia di successi. Con la vittoria dell'Inter contro l'Hellas Verona la squadra di Gasperini è chiamata alla vittoria per agganciare i nerazzurri in questo momento primi in classifica a 3 punti di distanza. 19:59