90'+4' Fine partita! Parma-Atalanta 1-3! Decisivi i gol di Retegui, Ederson e Lookman. Per il Parma ha segnato Cancellieri.22:45

90'+3' Ammonito Marten Elco de Roon.22:45

90' Segnalati 4 minuti di recupero.22:36

88' Ammonito Matteo Ruggeri.22:46

84' Bella giocata di Charpentier che riesce tra due a infilarsi in area. Il giocatore del Parma cade poi a terra, per l'arbitro non c'è nessun contatto. 22:27

82' Per il Parma esce l'autore del gol Matteo Cancellieri al posto di Gabriel André Joseph Charpentier.22:25

82' Inizia anche la partita di Samardzic che entra al posto Ademola Olajade Alade Aylola Lookman.22:25

82' Sostituzione per l'Atalanta. Torna in campo Giorgio Scalvini dopo la rottura al legamento crociato, al posto di Rafael Tolói.22:24

79' Si spegne un po' il Parma dopo aver subito il terzo gol. 22:23

75' Assist di Juan Guillermo Cuadrado Bello.22:18

75' GOOOOOLLL! Parma-ATALANTA 0-3! Eccola la rete di Ademola Lookman! Cross di Cuadrado forte e preciso sul secondo palo, l'attaccante nigeriano non sbaglia a un passo dalla porta!



72' Aveva nuovamente trovato il gol Lookman, sorpreso ancora una volta in fuorigioco! 22:15

71' Finisce anche la partita di Ange-Yoan Bonny, al suo posto Anas Haj Mohamed.22:14

71' Fuori Nahuel Estévez Álvarez per Pontus Skule Erik Almqvist.22:14

71' Triplo cambio per il Parma: fuori Woyo Coulibaly per Antoine Hainaut.22:14

70' Per l'Atalanta esce Raoul Bellanova, qualche problema fisico per lui. Dentro Juan Guillermo Cuadrado Bello.22:13

67' Non sembra aver nulla di grave l'attaccante del Parma che rientra in campo. 22:09

66' A terra Cancellieri. Interviene lo staff medico. 22:08

63' Valeri dalla sinistra cerca il tocco di Man, intercetta Hien che prontamente allontana.22:06

60' Si fa vedere ancora Valeri che deve però fare i conti con una grande chiusura di Ederson.22:05

57' Proteste del Parma per un tocco di braccio! Sul cross di Valeri in area, Toloi nella respinta colpisce il proprio braccio. L'arbitro fa segno che prima la palla è stata colpita con le gambe. 22:00

56' Si rialzano entrambi che fortunatamente non sembrano aver accusato nulla di grave.21:59

55' Scontro tra Ederson e Coulibaly. A terra entrambi i giocatori.21:58

55' Comincia la partita di Charles Marc S. De Ketelaere, fuori Mateo Retegui.21:58

55' Primi cambi per l'Atalanta. Fuori Mario Pašalić dentro Marco Brescianini.21:57

54' Non si placa Gasperini infuriatosi per un fallo non dato ai suoi. L'arbitro estrae il rosso per l'allenatore dell'Atalanta.21:58

53' Cartellino giallo per Gian Piero Gasperini per proteste. 21:57

49' Assist di Valentin Mihai Mihăilă.21:53

49' GOOOOL! PARMA-Atalanta 1-2! Cancellieri rimette in partita il Parma! Ottima intuizione di Mihaila che gioca in verticale la palla per Cancellieri. L'ex Lazio si gira, salta l'uomo e scarica con tutta la potenza del suo mancino sotto la traversa!



47' Molto veloce in questo secondo tempo il Parma, partito subito più aggressivo rispetto a quanto visto nei primi 45 minuti. Sempre attenta l'Atalanta in fase di chiusura. 21:50

46' Subito un cambio per il Parma. Fuori Adrian Dawid Benedyczak per Valentin Mihai Mihăilă.21:49

45' Si riparte! Comincia il secondo tempo di Parma-Atalanta!21:49

Ottimo approccio da parte dell'Atalanta che nei primi 45 minuti ha già effettuato 13 tiri. La squadra di Pecchia dovrà cercare di non lasciare campo aperto agli avversari che nelle ripartenze sono sempre molto pericolosi. Cresciuto sul finale di partita il Parma per il quale sarà fondamentale rientrare in campo con la stessa determinazione vista negli ultimi minuti. 21:38

Super avvio dell'Atalanta che sblocca il match dopo appena 4 minuti con una conclusione di testa di Mateo Retegui. Poco dopo, al 10' viene annullata la rete a Lookman per posizione di fuorigioco, da lì un tentativo dopo l'altro della squadra di Gasperini che trova la rete del raddoppio con Ederson. Sul finale di partita due tentativi anche da parte del Parma, prima con Bonny poi con Valeri, entrambi respinti prontamente da Carnesecchi. 21:35

45'+1' Fine primo tempo! Parma-Atalanta 0-2! Decidono le reti di Retegui e Ederson.21:32

45' Un minuto di recupero.21:32

45' Ancora Carnesecchi in tuffo! Ottima parata su una conclusione dalla distanza di Valeri!21:32

44' PARMA VICINO AL GOL! Contropiede del club emiliano, Cancellieri si fa tutto il campo prima di servire Bonny. Il francese calcia di prima ma Carnesecchi in tuffo gli nega il gol!21:31

42' Suzuki nega il gol a Ruggeri! Il portiere si allunga sul tiro incrociato del giocatore dell'Atalanta. Sarà calcio d'angolo. 21:28

41' Rischia ancora il Parma, conclusione forte di Lookman su cui arriva Suzuki senza trattenere. Allontana Balogh.21:27

40' Assist di Matteo Ruggeri.21:26

39' GOOOOOLL! Parma-ATALANTA 0-2! Il raddoppio lo firma Ederson! Uno-due tra Ruggeri e Lookman, l'esterno italiano crossa sul secondo palo dove a Ederson basta solo allungarsi per la deviazione in rete. 21:27

33' ATALANTA ANCORA A UN PASSO DAL RADDOPPIO! Cross di Bellanova in area, Lookman anticipa tutti e salta colpendo di testa. La palla finisce fuori di un soffio! 21:20

30' Proteste al Tardini. Giocatori e allenatore si lamentano con l'arbitro per aver fermato il gioco (per un fuorigioco dell'Atalanta) su una ripartenza in contropiede del Parma. 21:16

29' Allunga la gamba Delprato che toglie così la palla a Retegui davanti alla porta. Calcio d'angolo per la squadra di Gasperini.21:16

27' Ripartenza del Parma con Bonny. Il francese serve con l'esterno i compagni, non si fa soprendere l'Atalanta che intercetta e recupera palla.21:14

23' Intervento provvidenziale di Balogh in scinvolata. Il difensore del Parma intercetta un pallone diretto a Retegui. 21:09

21' Ancora molto alta l'Atalanta, questa volta però Bellanova sbaglia la misura della conclusione e il suo cross finisce sul fondo.21:07

19' Retegui si divora il 2 a 0! Ripartenza dell'Atalanta con un'accelerata di Ederson. Il brasiliano crossa basso per l'attaccante che di prima la spara alto!21:06

16' Ancora Atalanta con Retegui! L'attaccante schiaccia di testa ma la palla finisce fuori! 21:03

15' Da una parte all'altra del campo, riparte immediatamente l'Atalanta con Lookman che poi serve il compagno Retegui. L'attaccante italo-argentino non riesce a girarsi e dopo una serie di rimpalli la palla finisce da Pasalic che in scivolata non riesce nella deviazione decisiva.21:02

14' Prova ad accentrarsi in area Valeri, fermato con i tempi giusti da Hien, sempre attento. 21:01

12' Chiuso in area tra tre avversari Lookman. Ora il Parma cerca di concedere poco o nulla all'Atalanta dopo un avvio così aggressivo.20:58

10' Annullata la rete all'Atalanta che aveva conquistato il raddoppio grazie a Lookman. Il check del VAR ha constato la posizione di fuorigioco del nigeriano.20:56

7' Cerca di reagire subito il Parma con il suo numero 13! Tentativo con il destro a giro di Bonny che finisce fuori di poco! 20:53

5' Check over, è gol! Atalanta subito avanti al Tardini.20:51

4' GOOOL! Parma-ATALANTA 0-1! Subito Mateo Retegui! Cross in area dalla fascia destra di Bellanova, il centravanti della nazionale italiana salta prima di tutti e di testa riesce a metterla all'angolino!



4' Check del VAR per valutare la posizione regolare durante l'azione del gol.20:56

4' Assist di Raoul Bellanova.20:56

1' Si parte! Comincia Parma-Atalanta! Fischia l'arbitro Gianluca Manganiello!20:46

La sopresa nell'11 titolare scelto da Gasperini è Rafael Toloi, che torna titolare a quasi 6 mesi di distanza dall'ultima volta. De Roon torna nella sua posizione naturale accanto a Ederson, ai lati Ruggeri e Bellanova. Pasalic sulla trequarti preferito a De Ketelaere, in panchina. In attacco ancora Loookman e Retegui. 20:17

Assenti Hernani e Bernabé, a centrocampo spazio a Estevez insieme a Sohm. Pecchia ripropone gli stessi 3 di Venezia, Cancellieri con Man e Benedyczak a supporto di Bonny. Al centro della difesa con Delprato Balogh.20:12

FORMAZIONE UFFICIALE ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi - Toloi, Hien, Kossounou - Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri - Pasalic - Lookman, Retegui All. Gasperini.20:01

FORMAZIONE UFFICIALE PARMA (4-2-3-1): Suzuki - Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri - Sohm, Estevez - Man, Cancellieri, Benedyczak - Bonny. All. Pecchia.20:00

Diverso l'andamento dell'Atalanta che ha collezionato ben 6 vittorie consecutive in Serie A, subendo appena 3 reti in questa striscia di successi. Con la vittoria dell'Inter contro l'Hellas Verona la squadra di Gasperini è chiamata alla vittoria per agganciare i nerazzurri in questo momento primi in classifica a 3 punti di distanza. 19:59

Dopo la vittoria contro il Venezia prima della sosta - la seconda della stagione - il Parma ospita al Tardini l'Atalanta. Solo un successo davanti al proprio pubblico di casa in questo avvio di campionato e l'obiettivo degli emiliani è quello di allontanarsi il più possibile dalla zona bassa della classifica: a soli 3 punti di distanza c'è il Lecce in zona retrocessione. 19:56

Buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Parma-Atalanta, match valido per la 13ª giornata di Serie A!19:43

