LIVE ROMA - CAGLIARI 1-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Paulo Fonseca cambia soprattutto in difesa: Cristante centrale con Kumbulla e Mancini, chance sulla sinistra per Bruno Peres e Villar in mediana. Nessuna novità davanti, Dzeko supportato da Pedro-Mkhitaryan.19:54

L'ex Di Francesco si mette a specchio optando per la difesa a tre e in attacco si affida al tandem Joao Pedro-Simeone.19:54

13'

PILLOLA STATISTICA: Jordan Veretout ha segnato sette gol in questo campionato in 13 presenze: il francese ha fatto meglio solo nel 2017/18 in Serie A con otto reti in 36 presenze.21:01