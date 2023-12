Da Inter - Lecce é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!20:58

Lecce che ci ha provato, sfiorando anche il gol, dopo l'espulsione di Banda per proteste ha rischiato di capitolare, ma un grande Falcone ha limitato i danni.19:55

Per i nerazzurri gol di Bisseck - il primo con la maglia dell'Inter - nel primo tempo e di Barella, nel secondo, su un bellissimo assist di tacco di Arnautovic.19:55

Inter che festeggia il Natale con una vittoria per 2-0 sul Lecce, in una partita molto godibile e combattuta anche piú di quanto dica il risultato.19:54

90'+4' FINISCE INTER - LECCE! 2-0 il finale, Inter che riallunga sulla Juventus.19:53

90'+4' Contropiede Inter, Pongracic salva un gol fatto di Klaassen anticipando anche Falcone e mettendo in angolo.19:52

90'+3' Lancio per Sanchez, ottima la chiusura di Venuti che permette l'uscita di Falcone.19:51

90'+2' Lecce che ci prova fino alla fine, Krstovic di testa manda di poco a lato.19:50

90'+1' Quattro i minuti di recupero.19:48

90' ANCORA FALCONE! Altra parata pazzesca su Acerbi, il portiere sta salvando i suoi.19:48

89' Sostituzione INTER: esce Nicolò Barella, entra Davide Frattesi.19:47

89' Sostituzione INTER: esce Henrikh Mkhitaryan, entra Davy Klaassen.19:47

87' DOPPIO MIRACOLO DI FALCONE! Il portiere prima salva sulla linea una deviazione di Pavard, poi di pugno toglie dal sette una conclusione di Asllani.19:46

86' Sostituzione LECCE: esce Valentin Gendrey, entra Lorenzo Venuti.19:45

86' Sostituzione LECCE: esce Rémi Oudin, entra Nicola Sansone.19:45

85' Lecce sotto di due reti e ora con l'uomo in meno, gara decisamente in salita per i salentini.19:43

84' Sostituzione INTER: esce Carlos Augusto, entra Benjamin Pavard.19:43

84' Sostituzione INTER: esce Marcus Thuram, entra Alexis Sánchez.19:42

83' ESPULSO Lameck Banda. Rosso diretto per proteste per il giocatore del Lecce. 19:43

82' Lecce che sembra aver subito il contraccolpo psicologico del secondo gol, Inter in pieno controllo.19:40

79' Una magia di Arnautovic chiude probabilmente la partita, un tacco stupendo a centro area per Barella che non sbaglia davanti a Falcone.19:38

78' GOL! INTER - Lecce 2-0! Rete di Nicolò Barella. Arnautovic a centro area trova con un bellissimo colpo di tacco la mezzala che, solo davanti a Falcone, fa sedere il portiere ed insacca.



77' Che chiusura di Gallo su Mkhitaryan, dopo che Thuram aveva trovato il corridoio per l'armeno.19:35

75' Sostituzione INTER: esce Hakan Çalhanoğlu, entra Kristjan Asllani.19:34

74' AMMONITO Marin Pongračić. Ennesimo fallo del difensore, intervento in ritardo su Thuram. 19:33

73' Sostituzione LECCE: esce Roberto Piccoli, entra Nikola Krstović.19:31

73' Inter molto schiacciata, buon momento del Lecce.19:31

72' KABA! Sinistro potente dalla distanza, Sommer in due tempi.19:30

71' RAFIA! Colpo di testa della mezzala, attento Sommer in presa bassa.19:29

70' Cross di Rafia che taglia tutta l'area piccola, nessuno interviene.19:29

69' Che incredibile chiusura di Acerbi in area, dopo che Bastoni aveva lasciato un pallone libero a Rafia.19:28

68' AMMONITO Simone Inzaghi. Giallo all'allenatore per proteste.19:27

67' DARMIAN! L'esterno rientra e calcia di potenza, attento Falcone in tuffo.19:25

66' Lecce ora con il 4-2-3-1, cercando di allargare la difesa a tre dell'Inter.19:25

64' Sostituzione LECCE: esce Gabriel Strefezza, entra Hamza Rafia.19:23

64' AMMONITO Roberto Piccoli. Giallo alla punta, arrivato in ritardo su Bastoni. 19:22

63' Scontro molto duro tra Bastoni e Piccoli, i due a terra.19:22

62' Gara che non lascia tregua, occasioni continue per entrambe le formazioni.19:20

61' ANCORA BISSECK! Colpo di testa del difensore, Falcone alza sopra la traversa.19:19

59' RISPONDE L'INTER! Mkhitaryan di potenza, palla di poco a lato.19:18

58' BANDA! Conclusione potente dell'esterno, Sommer si distende e blocca.19:17

57' Mkhitaryan con un tocco di esterno per Arnautovic, la punta anticipata al momento del tiro da Baschirotto.19:16

56' Bastoni in diagonale su Banda, dopo che Strefezza aveva provato ad allungare di testa per il compagno.19:15

54' Mkhitaryan palla al piede trova il fondo ed il cross, palla troppo alta per tutti.19:12

52' Contropiede Inter, Darmian cambia campo per Carlos Augusto: conclusione del brasiliano deviata in angolo.19:11

51' Sospiro di sollievo per i moltissimi tifosi accorsi a San Siro, ma Lecce che riesce a rendersi pericoloso.19:10

50' Controllo del VAR, Marcenaro va a rivedere le immagini: l'arbitro annulla il rigore.19:09

49' CALCIO DI RIGORE PER IL LECCE! Conclusione di Gendrey, Carlos Augusto respinge: per Marcenaro é rigore!19:08

49' Gran palla di Strefezza per Piccoli a centro area, ottima la chiusura di Acerbi.19:07

47' Punizione per l'Inter, Calhanoglu calcia verso la porta: Gendrey mette in angolo.19:05

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!19:04

46' Sostituzione LECCE: esce Joan Gonzàlez, entra Mohamed Kaba.19:04

Nei salentini Banda e Gonzalez i due piú pericolosi, nell'Inter, oltre alla sorpresa Bisseck, molto attivo Thuram. Ancora in rodaggio Arnautovic, con l'austriaco che non ha concretizzato due chiare occasioni da rete.18:50

Inter a fare la partita ma Lecce molto vivo, in una sfida che ha divertito i tifosi accorsi a vedere la partita.18:49

Bel primo tempo a San Siro, Inter in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Bisseck su punizione di Calhanoglu. Il difensore, in precedenza, aveva anche colpito una clamorosa traversa.18:48

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI INTER - LECCE! 1-0 il risultato parziale, in rete Bisseck.18:48

45'+1' Due i minuti di recupero.18:46

45' STREFEZZA! Cross basso e potente di Gallo, girata del brasiliano che termina alta!18:46

44' Proteste del Lecce non per il gol ma per la precedente punizione, nata da un tocco di mano molto contestato di Gonzalez.18:44

43' GOL! INTER - Lecce 1-0! Rete di Yann Bisseck. Punizione perfetta di Calhanoglu, colpo di nuca del difensore che trova il secondo palo e batte Falcone.



42' Sta rischiando molto Gonzalez, che tocca di mano un pallone sulla trequarti: lo spagnolo é giá ammonito.18:42

41' BISSECK COLPISCE LA TRAVERSA! Su angolo, il difensore si coordina bene ma colpisce in pieno il montante della porta.18:41

40' Punizione per l'Inter dal limite, Calhanoglu calcia di potenza, palla deviata in angolo.18:40

39' Banda con un taglio in volto, perdita di sangue per lui che deve abbandonare il campo e farsi medicare.18:40

37' Lecce che continua a pressare alto, rischiando il uno contro uno dei suoi centrali con le punte nerazzurre.18:37

36' Incomprensione tra Gallo e Banda, palla persa per il Lecce.18:37

34' CARLOS AUGUSTO! Che invenzione di Thuram, palla per l'esterno, Gendrey di esperienza lo chiude in angolo.18:34

33' Lecce che prova ad abbassare il ritmo con il possesso palla, fallo in attacco di Banda su Bisseck.18:33

30' AMMONITO Hakan Çalhanoğlu. Gonzalez supera con un bel dribbling il turco, fallo dell'ex Milan e giallo per lui. 18:30

29' Lecce che aspetta, soffre, ma poi con fiammate attacca la porta dell'Inter. Partita piacevole a San Siro.18:28

27' GALLO! Conclusione dalla grande distanza, palla di poco alta.18:27

26' BANDA! Colpo di testa dell'esterno, palla a lato!18:26

25' Gran chiusura di Ramadani su Mkhitaryan, dopo che la mezzala si era inserita bene in area.18:24

23' Ritmo che sta prendendo ritmo, non sentendo la fatica nonostante lo sforzo della Coppa Italia.18:23

22' ARNAUTOVIC! Bellissimo scambio al limite tra Thuram e Barella, il sardo mette la punta davanti alla porta: che errore per l'ex Bologna che manda a lato.18:22

21' Inzaghi chiede anche ai suoi braccetti di difesa di spingere, Bisseck e Bastoni praticamente da mezzali.18:22

19' È assedio ora dell'Inter, Lecce obbligato alla difensiva. A terra ancora Ramadani, gioco fermo.18:19

17' Barella prova la conclusione di esterno per anticipare la chiusura di Banda, che arriva comunque puntuale.18:17

15' AMMONITO Joan Gonzàlez. Intervento duro su Barella, un pestone dopo che il nerazzurro lo aveva anticipato in scivolata. 18:16

15' Falcone che smanaccia l'angolo di Calhanoglu, pressione ora dell'Inter.18:15

14' Arnautovic conquista una ottima punizione dalla sinistra. Salgono le torri dalla difesa nerazzurra.18:14

12' Colpo di testa di Bisseck, palla alta sopra la traversa.18:11

11' ARNAUTOVIC! Scatto di Mkhitaryan che entra palla al piede in area, cross basso per l'ex Bologna che conclude sul primo palo: Falcone é attento e respinge!18:11

10' BANDA! Conclusione a giro dell'esterno, Sommer al petto. Lecce che vuole giocarsela a viso aperto.18:10

9' GONZALEZ! Conclusione potente dello spagnolo, Sommer in tuffo mette in angolo!18:09

8' Ramadani a terra dopo una pallonata in pieno petto, partita momentaneamente ferma.18:07

7' Partita iniziata a buoni ritmi, Inter che gestisce, Lecce che prova con le ripartenze.18:07

5' Che chiusura di Calhanoglu su Piccoli, che era stato servito da un errore di Thuram.18:05

4' Lecce che prova a cavalcare Banda, forse l'uomo piú in forma del Lecce: Darmian lo chiude in out.18:04

3' Check del VAR per un eventuale contatto tra Mkhitaryan e Falcone, si riprende a giocare dalla rimessa dal fondo per il Lecce.18:03

2' Subito pericoloso l'Inter, Thuram mette un pallone basso per Mkhitaryan, che anticipa Falcone: la palla termina in out, proteste dell'armeno.18:03

1' Primo pallone per il Lecce, in completo rosso, Inter in nerazzurro.18:00

1' INIZIA INTER - LECCE!17:59

Dirige il match l'arbitro Matteo Mercenaro.17:16

D'Aversa con un solo cambio rispetto all'undici vittorioso con il Frosinone, fuori Blin, dentro Gonzalez. Confermato dunque il trio d'attacco Strefezza, Piccoli e Banda.17:15

Inzaghi deve fare a meno di Lautaro Martinez, in coppia con Thuram viene scelto Arnautovic. Carlos Augusto e Darmian da quinti di centrocampo, Bisseck in difesa con Acerbi e Bastoni.17:14

La formazione del LECCE: (4-3-3), Falcone - Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo - Oudin, Ramadani, González - Strefezza, Piccoli, Banda. A disposizione: Brancolini, Samooja, Venuti, Dorgu, Smajlovic, Touba, Rafia, Berisha, Listkowski, Faticanti, Blin, Kaba, Krstovic, Sansone.17:12

Sono ufficiali le formazioni del match: INTER (3-5-2), Sommer - Bisseck, Acerbi, Bastoni - Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto - Arnautovic, Thuram. A disposizione: Motta, Di Gennaro, Audero, de Vrij, Pavard, Stabile, Sensi, Klaassen, Frattesi, Asllani, Agoume, Sarr, Sanchez.17:10

Di fronte peró una squadra che sta sorprendendo: salentini a quota 20 punti e imbattuti nelle ultime cinque di campionato.17:07

La capolista Inter ospita a San Siro il Lecce, la squadra di Inzaghi vuole rispondere alla vittoria della Juventus con il Frosinone e riportare a quattro i punti di vantaggio sui bianconeri.17:06