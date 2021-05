La Lazio è già qualificata per la prossima Europa League, certa del 6° posto. Il Sassuolo, invece, deve vincere e sperare che la Roma perda contro lo Spezia per giocare la nuova Conference League nella stagione 2021-2022. Nel caso in cui i giallorossi pareggiassero, si guarderebbe alla differenza reti (dato che gli scontri diretti sono finiti entrambi in parità), con Roma a +10 e Sassuolo a +6 momentaneamente.19:53