Ultima giornata senza più obiettivi di classifica per le due squadre; Il Torino, quartultimo, ha ottenuto martedì nel recupero in casa della Lazio il punto salvezza che ha condannato proprio il Benevento alla retrocessione in Serie B. Campani che si rammaricano per il calo nel girone di ritorno e soprattutto per il pareggio casalingo col Crotone di domenica scorsa che ha di fatto reso vano il match odierno.19:44