Grazie per aver seguito con noi la diretta di Torino-Lazio 1-1, arrivederci alla prossima giornata di Serie A TIM.20:38

Pareggio beffardo per il Torino di Juric che ha accarezzato l'idea della vittoria fino alla fine. Succede tutto nel secondo tempo, al Grande Torino, quando fa il suo ingresso in campo Marko Pjaca. Al 74' entra, dopo due minuti fa gol di testa su un meraviglioso traversone, dalla destra, di Singo. L'attaccante croato è ispirato e poco dopo si affaccia dalle parti di Reina impegnando il portiere spagnolo a una parata in tuffo. La Lazio non molla, ma gli attacchi dei biancocelesti sembrano ben respinti dalla difesa del Toro. In pieno recupero Djidji atterra, in area, Muriqi: rigore e gol di Immobile.20:37

90'+4' Fine partita di TORINO-LAZIO: 1-1. Un punto per entrambe le squadre al "Grande Torino".20:27

90'+2' L'arbitro Abisso allunga di due minuti il recupero.20:25

90'+1' GOL! Torino-LAZIO 1-1. Rete di Ciro Immobile! L'attaccante della Nazionale batte il rigore e il suo tiro spiazza V. Milinkovic-Savic.



90'+1' RIGORE LAZIO! La Lazio manovra bene con i suoi centrocampisti, la palla arriva a Muriqi che viene atterrato clamorosamente, in area, da Djidji.20:30

90' Sono quattro i minuti di recupero concessi da Abisso.20:22

88' OCCASIONE LAZIO! Dal terzo calcio d'angolo consecutivo nasce il colpo di testa di Immobile, sul secondo palo e da posizione defilata, che trova la traversa e la smanacciata di V. Milinkovic-Savic.20:21

87' Fasi concitate di gioco, la Lazio prova a buttarsi letteralmente nell'area del Torino, ma trova chiusi tutti gli spazi.20:19

86' Un Pjaca ispirato si infila in area della Lazio, ma poi commette fallo sul difensore biancoceleste che aveva recuperato il possesso.20:18

83' Ora la Lazio padroneggia la metà campo avversaria provando a costruire l'azione giusta per trovare il pareggio.20:15

80' OCCASIONE TORINO! Ancora Pjaca, riceve palla al centro dell'area e tira forte dove Reina effettua una gran parata sulla sua sinistra. Palla respinta oltre, ma granata di nuovo pericolosi.20:13

80' La Lazio, ferita dal vantaggio granata, non riesce a ripartire perché arrivano subito le chiusure del centrocampo del Toro. Appare un po' isolato in avanti Immobile che ora è supportato da Muriqi.20:12

79' Esce Akpa Akpro entra Muriqi. Quinta e ultima sostituzione per la Lazio.20:11

76' GOL! TORINO-Lazio 1-0. Rete di Marko Pjaca. Sulla fascia destra arriva la palla a Singo che, di prima, mette un cross preciso e teso. Al centro il nuovo entrato Pjaca sovrasta Lazzari e colpisce di testa per il vantaggio granata. Due gol in due partite per l'attaccante croato.



74' Esce Linetty entra Rincón. Quarta sostituzione per il Torino.20:08

74' Esce Brekalo entra Pjaca. Terza sostituzione per il Torino.20:05

73' Il Torino prova ad incidere sempre sulla fascia sinistra, dove ora c'è Ansaldi. Qualche disattenzione difensiva della Lazio che non riesce a coprire bene su quel lato del campo.20:05

70' Esce Cataldi entra Leiva. Quarta sostituzione per la Lazio.20:02

69' OCCASIONE TORINO! Serie di rimpalli a ridosso dell'area della Lazio, la palla arriva sulla sinistra ad Ansaldi che prova il tiro con il mancino, palla di poco fuori, ma deviata in calcio d'angolo.20:02

68' Iniziativa della Lazio, Akpa Akpro si libera e lascia il pallone a Milinkovic-Savic che è bravo a girarsi e provare la conclusione da fuori area. L'altro Milinkovic-Savic, fratello e portiere del Torino, controlla la direzione del tiro che esce fuori.20:03

65' AMMONITO Luiz Felipe! Entrata pericolosa del calciatore della Lazio su Brekalo.19:57

64' Lazzari sostituisce, nello stesso ruolo, Marusic, apparso in difficoltà sugli attacchi proprio di Ola Aina. Il difensore montenegrino era ammonito, quindi Martusciello non ha voluto rischiare.19:57

63' Promossi Ola Aina e Mandragora da Juric che li ha abbracciati al momento del cambio. L'allenatore croato ha fatto entrare forze fresche, soprattutto sulla fascia dove Ola Aina è apparso stanco.19:55

62' Esce Mandragora entra Lukić. Seconda sostituzione per il Torino.19:54

62' Esce Olaoluwa Aina entra Ansaldi. Prima sostituzione per il Torino.19:54

62' Esce Marusic entra Lazzari. Terza sostituzione per la Lazio.19:53

59' AMMONITO Milinkovic-Savic! Neanche il roccioso centrocampista della Lazio può nulla sulla velocità di Ola Aina.19:53

58' La manovra della Lazio è soprattutto a centrocampo. Tutti i palloni giocabili finiscono sui piedi di Milinkovic-Savic che cerca di smistarli verso l'attacco. Troppo bassi Immobile e Pedro.19:51

56' Rientra, senza problemi, Mandragora. Nulla di importante per il centrocampista del Torino.19:48

55' Rolando Mandragora è a terra dopo uno scontro di gioco. Il capitano del Torino è caduto male su se stesso: sono entrati i medici a soccorrerlo.19:47

53' Ci prova ancora il Torino: Singo si invola sulla fascia destra, prova il cross al centro per il colpo di testa di Sanabria che finisce tra le mani di Reina.19:45

49' Risponde il Toro con lo stop e controllo bellissimo di Ola Aina che rientra dalla sinistra per servire centralmente Linetty, il centrocampista granata calcia da fuori area, ma Reina è attento e blocca il pallone.19:45

47' OCCASIONE LAZIO! Reina verticalizza in mezzo al campo per Milinkovic-Savic che innesca, sulla destra, Felipe Anderson. Il cross preciso sul secondo palo, ma Pedro non riesce ad arrivarci per un soffio.19:40

46' Inizia il secondo tempo di TORINO-LAZIO: 0-0. Primo pallone giocato dalla Lazio.19:37

45' Esce Raul Moro entra Pedro. Seconda sostituzione, all'intervallo, per la Lazio.19:38

45' Esce Luis Alberto entra Milinkovic-Savic. Prima sostituzione, all'intervallo, per la Lazio.19:38

Può essere soddisfatto dei suoi Juric, visto il rendimento dei granata. Ottima fase difensiva, ancor meglio quella in attacco. Il gioco sugli esterni ripaga e Ola Aina sta mettendo in difficoltà la Lazio sulla corsia di sinistra. C'è Pjaca che scalpita, l'attaccante croato potrebbe supportare Sanabria in avanti.19:28

Martusciello e Sarri devono smuovere la propria squadra, soprattutto sfruttando il gioco sulle fasce che nel primo tempo è mancato. Merito anche dell'attenta copertura difensiva del Toro, con Bremer che chiude tutti gli spazi ad Immobile. Potrebbe entrare Sergej Milinkovic-Savic per dare maggiore forza a centrocampo.19:26

La prima frazione di gioco regala poche emozioni perché le due squadre difendono bene. Il Torino sfrutta bene gli spazi e le disattenzioni difensive dei biancocelesti, soprattutto sulla fascia sinistra. È da quella parte di campo che arrivano le due occasioni per Sanabria. Prima è lo stesso attaccante a sfruttare una disattenzione di Marusic andando al tiro senza successo, poi Ola Aina si invola sulla sinistra, effettua il cross al centro e Sanabria è bravo a staccare di testa, ma è più bravo di lui Reina a deviare sulla traversa e in calcio d'angolo.19:25

45'+3' Fine primo tempo di TORINO-LAZIO 0-0. Ancora pari tra le due squadre al "Grande Torino".19:21

45'+2' AMMONITO Marusic! Ola Aina in anticipo costringe il difensore biancoceleste al fallo.19:20

45' Abbisso concede due minuti di recupero nel primo tempo.19:19

43' La Lazio si affaccia timidamente nell'area granata, con un lancio lungo per Immobile. Attenta la difesa del Torino che respinge la palla lontano.19:18

42' OCCASIONE TORINO! Nessuno riesce a prendere, sulla sinistra, Ola Aina che di mancino mette un delizioso cross al centro, colpo di testa di Sanabria e risposta di Reina con una gran parata deviata sulla traversa e poi in corner.19:16

41' Sugli sviluppi del calcio d'angolo recupera Pobega sulla destra, il suo cross sul secondo palo è troppo lungo per la testa di Bremer.19:14

40' Ancora Torino che torna a spingere. Palla in area dalla destra, colpo di testa di Sanabria che appoggia poco fuori a Brekalo, ma il suo tiro viene deviato in corner.19:13

38' OCCASIONE TORINO! Errore di Marusic in fase di impostazione, bravo Sanabria a rubare palla e involarsi sulla sinistra dove calcia di mancino incrociando sul secondo palo. Palla fuori e Reina sulla traiettoria.19:17

37' AMMONITO Brekalo! Intervento pericoloso del centrocampista granata, in gamba tesa su Marusic.19:10

34' La Lazio cerca i lanci lunghi all'indirizzo di Immobile, l'attaccante non ci arriva e commette fallo su un Bremer attento.19:10

31' AMMONITO Olaoluwa Aina! Il giocatore granata allunga la maglia di Felipe Anderson fermando la ripartenza della Lazio.19:04

30' Bremer è tornato in campo senza problemi. Il difensore di Juric sembra deciso a rimanere tra gli undici di partenza.19:05

29' Duello Bremer-Immobile, il difensore granata cade a terra, viene assistito poi dai medici del Torino esce dal campo. Pronta la sostituzione con Zima.19:04

28' Gioco fermo per un doppio fallo: a terra ci sono Immobile e Luis Alberto. Il numero 10 della Lazio atterrato da un intervento duro di Pobega.19:01

26' Si muove ora il Torino con lo scambio Pobega-Singo, quest'ultimo si allarga sulla destra, ma viene ben chiuso da Hysaj.19:00

25' Partita bloccata a centrocampo con la Lazio in possesso, biancocelesti che insistono per vie centrali, ma non trovano gli sbocchi giusti.18:58

22' Pericoloso Immobile che trova il possesso vincendo un paio di rimpalli poco fuori l'area granata, si libera e tenta il tiro ma V. Milinkovic-Savic è sulla traiettoria e blocca il tiro.18:55

20' Lancio lungo di Luis Alberto, Immobile prova a controllare, ma trova l'ottima chiusura di Ola Aina.18:53

17' AMMONITO Mandragora. Intervento al limite del capitano del Toro che entra in scivolata su Akpa Akpro.18:51

14' Felipe Anderson riparte dalla difesa, arriva sul lato destro dell'area, ma il cross sul primo palo non trova nessun inserimento da parte di Immobile e Raul Moro.18:50

13' Ancora palla per Immobile, stavolta da centrocampo è Cataldi a provare il lancio lungo per l'attaccante, che non riesce però a controllare, quindi V. Milinkovic-Savic esce e fa sua la palla.18:46

10' Immobile prova l'eurogol da centrocampo su una disattenzione difensiva del portiere granata. L'attaccante raccoglie a centrocampo, vede V. Milinkovic-Savic fuori dai pali, si fa ingolosire dalla conclusione, ma il suo tiro finisce fuori.18:47

9' Primo corner del match per il Torino. Dopo un rimpallo, la palla arriva fuori area a Brekalo che tira senza successo.18:43

7' Confusione nell'area della Lazio: il Torino ci prova, palla raccolta Linetty, poi Pobega prova a tirare ma viene murato dalla difesa biancoceleste.18:40

4' Il Torino prova sulle fasce laterali: si muovono molto sia Singo che Ola Aina.18:38

2' Lanci da una parte e dall'altra. Le due squadre provano a offendere con passaggi lunghi, ritmi alti e attenzione alta da Torino e Lazio.18:35

Inizia il primo tempo di TORINO-LAZIO. Dirige la sfida l'arbitro Rosario Abisso della sezione AIA di Palermo.18:34

Torino-Lazio è la sfida nella sfida tra i fratelli Milinkovic-Savic. Il primo, Vanja, portiere granata e regolarmente in campo, mentre il secondo, Sergej, partirà dalla panchina.18:01

Sanabria unica punta, quindi ancora panchina per Marko Pjaca, autore del gol vittoria contro il Sassuolo. Potrebbe essere l'arma in più di Juric da schierare nel secondo tempo. A centrocampo torna titolare Rolando Mandragora.18:00

Turnover ragionato per Sarri e Martusciello. Dovendo fare a meno di Zaccagno - trauma disrtrattivo per lui - l'allenatore toscano lancia il diciotenne Raul Moro dal primo minuto che, insieme a Felipe Anderson, affiancherà Immobile nel reparto d'attacco. Cataldi sostituisce Leiva e Marusic parte titolare in difesa.18:32

FORMAZIONI UFFICIALI. 4-3-3 per la Lazio: Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Akpa Akpro, Cataldi, Luis Alberto; Raul Moro, Immobile, Felipe Anderson. A disposizione: Strakosha, Adamonis, Patric, Lazzari, Radu, S. Milinkovic-Savic, Basic, Escalante, Leiva, Pedro, Romero, Muriqi.17:54

FORMAZIONI UFFICIALI. 3-4-2-1 per il Torino: V. Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Mandragora, Aina; Linetty, Brekalo; Sanabria. A disposizione: Berisha, Gemello, Buongiorno, Vojvoda, Ansaldi, Zima, Baselli, Warming, Rincon, Lukic, Pjaca, Verdi.17:54

Il Torino di Ivan Juric contro la Lazio di Maurizio Sarri, ma al suo posto in panchina c'è Giovanni Martusciello perché l'allenatore toscano deve scontare la squalifica. Una bella sfida tra i due allenatori che perseguono lo stesso obiettivo: la vittoria. I granata alla ricerca di un altro risultato positivo dopo le convincenti prestazioni, con successo, contro Salernitana e Sassuolo. I biancocelesti vogliono rilanciarsi e dimenticare in fretta le ultime tre partite senza vittorie tra campionato ed Europa League.17:45

Tutto pronto allo stadio Olimpico Grande Torino per la sfida Torino-Lazio, gara valida per la quinta giornata di Serie A TIM.17:36