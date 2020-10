Manca poco all'inizio di Atalanta-Sampdoria. I bergamaschi in cerca di riscatto in campionato dopo la pesante sconfitta rimediata a Napoli.14:18

Le scelte di Gasperini: in attacco il tridente con Lammers, Ilicic e Gomez. Pasalic e De Roon in mediana, Depaoli e Mojica gli esterni, in difesa spazio a Sutalo.14:22

Le scelte di Ranieri: in avanti fiducia a Quagliarella e Ramirez, Keita in panchina. Out Candreva, a destra c'è Damsgaard. Tonelli e Yoshida i centrali in difesa.14:22