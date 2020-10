Dove si gioca la partita:



Stadio: Olimpico

Città: Roma

Capienza: 72698 spettatori10:29

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Lazio e Bologna, incontro valido per la quinta giornata del campionato di Serie A.10:29

Dopo l'ottimo successo in Champions League che ha ridato morale e fiducia, la Lazio di Inzaghi si rituffa in campionato ospitando un Bologna a caccia di risposte dopo un avvio di campionato, al pari dei biancocelesti, caratterizzato da alcuni passi falsi.19:57

Statistiche favorevoli alla Lazio che non perde in casa col Bologna dalla stagione 2011/2012. Da allora quattro vittorie e tre pareggi in favore dei biancocelesti.10:54

Formazioni ufficiali e Lazio in campo col classico 3-5-2: Reina - Patric, Hoedt, Acerbi - Marusic, Akpa-Akpro, Leiva, Luis Alberto, Fares - Correa, Immobile.19:49

Il Bologna si schiera con un 4-3-3: Skorupski - De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey - Soriano, Schouten, Svanberg - Orsolini, Palacio, Sansone.19:42

Pochi cambi per Inzaghi rispetto all'undici visto in Champions contro il Borussia Dortmund; In porta Reina concede un turno di riposo a Strakosha e nel terzetto difensivo Hoedt prende il posto dell'acciaccato Luiz Felipe. In mediana riposo per Milinkovic-Savic e maglia da titolare per Akpa-Akpro mentre in attacco rientra dalla squalifica Immobile al fianco del confermato Correa.19:56