Sotto di due gol e un uomo, il Como non demorde ma vede difficile il riaprire la partita.16:56

ESPULSO Alberto Dossena. Contatto con Adli, una manata che vale il rosso diretto per il difensore16:53

AMMONITO Alberto Dossena. Proteste per il difensore. 16:48

IKONE TROVA AUDERO! L'esterno, forse in fuorigioco, scende e calcia: para il portiere.16:45

Ancora spazio per la Fiore, conclusione di Sottil bloccata.16:44

Como subito pericoloso con Belotti, che non arriva sul secondo palo dopo il bel pallone di Cutrone.16:41

Como che non sembra voler demordere, nonostante il doppio svantaggio16:35

Palladino si mette a specchio e propone la difesa a tre, un 3-4-2-1 per accoppiarsi al meglio.16:28

Fiorentina prova ora a mettere in ghiaccio la partita con il possesso palla, dopo il buon primo quarto d'ora di secondo tempo del Como.16:24

RISPONDE KEAN! Adli mette al centro, la punta non ci arriva per pochissimi centimetri.16:23

Angolo per il Como: é Gonsens ad allontanare.16:20

Bove passa in mezzo, Sottil invece si mette largo a sinistra per sfruttare la sua velocitá e uno contro uno.16:16

Possesso palla ora per il Como, con la Fiorentina che non ha fretta di alare il pressing.16:10

Nico Paz non controlla di pochissimo solo davanti a De Gea: subito pericoloso i locali.16:07

Fiorentina che va negli spogliatoi con il secondo gol in campionato di Adli: Viola che sembrano in controllo, ma la squadra di Fabregas proprio nel finale ha avuto la occasione con Cutrone.15:50

CUTRONE! Girata in area della punta disturbato da Colpani, palla di poco alta!15:48

KEAN! Dodó pescato da Adli, cross al centro per la punta che, sul primo palo manda a lato!15:40

Cross di Gonsens in area, Kean anticipato. Como ora praticamente a tre in fase difensiva.15:37

Numero di Nico Paz, Fadera rientra e conclude: palla deviata in angolo.15:34

Cross di Dodó al centro per Beltran, Dossena salva all'ultimo.15:30

AMMONITO Nicolás Paz. Fallo a centrocampo su Cataldi, non convinto del giallo l'argentino. 15:30

KEAN! Lancio per la punta, Dossena non controlla e l'attacante quasi controlla davanti a Audero.15:29

Grande stop di Cutrone in area, il suo cross di Fadera é troppo lungo.15:27

Problema per Fadera e Kean, entrambi fuori dal campo, ma entrambi rientrano.15:25

GOL! Como - FIORENTINA 0-1! Rete di Yacine Zinedine Adli.La Fiorentina passa in vantaggio con l'ex Milan! Sponda di Beltran, conclusione del centrocampista su cui Audero poteva fare di piú! Guarda la scheda del giocatore Yacine Adli 15:23

CUTRONE! Occasione per la punta che non sfrutta da buona posizione!15:22

Si rialza l'ex Milan, nessun problema per lui.15:17

GOSENS! tiro cross del terzino, non ci arriva Beltran per pochissimo!15:11

Gran bel tocco di tacco di Moreno in area, non ne approfitta Moreno.15:09

Kean cercato subito da Cataldi, Audero blocca in presa.15:07

1'

Primo tocco per la Fiorentina, in completo rosso, Como in azzurro.15:01