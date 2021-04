LIVE SASSUOLO - SAMPDORIA 0-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore

Città: Reggio nell'Emilia

Capienza: 23717 spettatori10:49

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Sassuolo e Sampdoria, incontro valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A.10:49

Match che promette spettacolo al Mapei Stadium tra due squadre in salute e senza particolari assilli di classifica. Gli emiliani sono ottavi e reduci da tre vittorie consecutive, tra cui la più recente a San Siro contro il Milan, mentre i liguri occupano un gradino più in basso in graduatoria e vengono da due successi di fila ottenuti contro Crotone e Verona.11:11

Sassuolo vittorioso in due degli ultimi cinque precedenti, tra cui il match dell'andata concluso con un pirotecnico tre a due. Per quanto riguarda gli scontri giocati al Mapei Stadium bilancio di tre vittorie interne, due pareggi e due successi blucerchiati.11:05

Formazioni ufficiali e Sassuolo in campo col 3-5-2: Consigli - Chiriches, Marlon, Ferrari - Toljan, Lopez, Locatelli, Traore, Kyriakopoulos - Berardi, Defrel. A disposizione: Pegolo, Magnanelli, Ayhan, Rogerio, Boga, Peluso, Obiang, Muldur, Karamoko, Samele, Oddei, Bourabia.20:40

La Sampdoria si schiera con un 4-4-2: Audero - Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello - Candreva, Thorsby, Jankto, Damsgaard - Gabbiadini, Keita. A disposizione: Ravaglia, Letica, Rocha, Silva, Ekdal, Verre, Askildsen, Regini, La Gumina, Tonelli, Ferrari, Leris.19:43

Novità tattiche in casa Sassuolo con De Zerbi che opta per una difesa a tre guidata da Marlon con Chiriches e Ferrari ai lati; a centrocampo corsie affidate a Toljan e Kyriakopoulos, Lopez e Locatelli a fare gioco e interdizione con Traore libero di inserirsi a supporto del reparto d'attacco formato da Defrel e Berardi.20:40

Ranieri complice l'indisponibilità di Quagliarella rilancia Keita al fianco di Gabbiadini mentre in mediana Jankto concede un turno di riposo a Silva e libera la fascia sinistra per Damsgaard; in difesa infine torna Yoshida dopo il turno di squalifica e si rivede anche Bereszynski che riprende la fascia destra occupata da Ferrari nel turno scorso.19:49

Le squadre terminano le fasi di riscaldamento e rientrano negli spogliatoi. Manca pochissimo al fischio d'inizio del signor Gariglio.20:37

Inizia il match! Primo pallone giocato dalla Sampdoria.20:46

3' Spunto personale di Traore che semina il panico palla al piede e guadagna un corner. Sugli sviluppi conclusione al volo di Berardi che chiama Audero al primo intervento della partita.20:50

5' Fase di studio piuttosto prolungata con le squadre che si affrontano in zona mediana.20:53

7' Interessante la posizione in campo di Damsgaard che in questi primi minuti gioca alle spalle di Keita e Gabbiadini.20:54

9' Lancio di Ferrari intercettato da Yoshida ma la ripartenza doriana è interrotta da un fallo ai danni di Keita nei pressi del cerchio di centrocampo.20:56

10' Locatelli si inserisce in area di rigore e cerca il cross per Defrel. Idea degna di nota ma esecuzione imprecisa.20:57

12' Palo della Sampdoria! Gabbiadini controlla in area e serve Keita a rimorchio. Destro di prima intenzione dell'attaccante che si trasforma in assist per Jankto che interviene in scivolata nei pressi del secondo palo. Il montante alla destra di Consigli salva il Sassuolo20:59

14' Occasione Sampdoria! Thorsby ruba palla a Traore e guadagna un calcio di punizione sulla trequarti. Sugli sviluppi del calcio piazzato, pericolosa sponda aerea di Colley su cui interviene Chiriches a Consigli battuto.21:03

16' Guizzo di Traore che converge verso il centro e libera il destro dal limite. Pallone sul fondo.21:02

18' Lancio di Candreva a cercare Keita nel cuore dell'area di rigore. Pallone di poco lungo e che termina direttamente oltre la linea di fondo.21:04

19' Cross a giro di Kyriakopoulos che spiove in area di rigore. Traore impatta di testa ma non inquadra lo specchio della porta.21:06

21' Berardi approfitta di una scivolata di Thorsby e libera il mancino dalla distanza. Pallone smorzato dalla difesa e recuperato da Audero senza particolari patemi.21:07

23' Errore in impostazione di Candreva che favorisce la ripartenza di Berardi conclusa poi da un cross di Toljan. Colley è attento e libera la propria area di rigore.21:09

25' Cross rasoterra di Ferrari liberato dalla difesa e recuperato poi da Candreva che guadagna un calcio di punizione. Alza il baricentro la squadra di Ranieri.21:11