Grazie per aver seguito la diretta di Atalanta-Cagliari e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.17:10

Basta un gol per tempo alla Dea per regolare il Cagliari e portare a casa i tre punti. Nella prima frazione, la squadra di Gasperini lo troverebbe al 23' con De Ketelaere, ma Feliciani annulla per fuorigioco di Lookman, autore dell'assist. Tre minuti più tardi è lo stesso Lookman a colpire una traversa, prima che Zappacosta colga anche un palo esterno. Il vantaggio dell'Atalanta arriva al 33', proprio con Lookman, che sfrutta il passaggio di De Ketelaere e deposita nella porta vuota. Nella ripresa Ranieri prova a cambiare uomini e schieramento, ma il Cagliari fatica comunque a rendersi pericoloso e al 76' subisce la rete del definitivo 2-0, con il neoentrato Pasalic che riceve dall'altro subentrante Muriel e incrocia perfettamente la conclusione battendo Radunovic. Nel finale i rossoblù provano a riaprire la partita con Oristanio che, entrato dalla panchina, colpisce una traversa.17:09

Seconda vittoria consecutiva dopo quella in Europa League contro il Rakow e terzo successo in campionato per l'Atalanta, che sale al sesto posto in classifica, a quota 9 punti. Resta fermo a 2, invece, il Cagliari, che incassa la terza sconfitta della sua stagione e per la quarta volta resta a secco di gol.17:05

90'+5' FISCHIO FINALE: ATALANTA-CAGLIARI 2-0. Le reti di Lookman e Pasalic regalano il successo alla squadra di Gasperini.16:55

90'+3' Ultimi tentativi del Cagliari affidati ai lanci alla ricerca di Petagna. L'Atalanta, però, si difende senza affanni.16:54

90' Segnalati quattro minuti di recupero.16:51

88' Ultimi minuti di gestione da parte dell'Atalanta, che muove il pallone senza accelerare.16:49

85' Altra bella combinazione tra Pasalic e Muriel, con il croato che imbuca per il colombiano, il quale viene però anticipato dall'uscita bassa di Radunovic.16:46

82' TRAVERSA DI ORISTANIO! Luvumbo crossa basso in mezzo dalla sinistra, Petagna lascia scorrere il pallone, che arriva al numero 19, il quale controlla e calcia forte, colpendo il legno.16:43

80' Quinta sostituzione per l'Atalanta. Richiamato in panchina Matteo Ruggeri, minuti per Rafael Tolói.16:41

80' Quarta sostituzione per l'Atalanta. Esce Davide Zappacosta, entra Michel Adopo.16:41

78' Quinta sostituzione per il Cagliari. Eldor Shomurodov lascia spazio ad Andrea Petagna.16:39

78' Quarta sostituzione per il Cagliari. Finisce la partita di Paulo Azzi, al suo posto Gaetano Oristanio.16:39

76' GOL! ATALANTA-Cagliari 2-0! Rete di Mario Pašalić! Il croato scarica per Muriel che gli restituisce il pallone in profondità. Zappa e Dossena non intervengono e allora il numero 88 ha la strada spianata per incrociare la conclusione e trovare il raddoppio.



74' Sponda aerea di Shomurodov per la conclusione al volo di Dossena, che non si coordina bene e calcia sul fondo.16:35

73' Nandez cerca il cross, ribattuto da Kolasinac. Corner per i rossoblù.16:34

70' Venti minuti al 90'. Il Cagliari preme alla ricerca del pareggio.16:31

67' Terza sostituzione per l'Atalanta. Fuori Charles De Ketelaere, dentro Emil Holm.16:29

67' Seconda sostituzione per l'Atalanta. Richiamato in panchina Ademola Lookman, minuti per Mario Pašalić.16:28

64' Terza sostituzione per il Cagliari. Ibrahim Sulemana lascia spazio a Nicolas Viola.16:25

64' Seconda sostituzione per il Cagliari. Finisce la partita di Pantelis Hatzidiakos, al suo posto Tommaso Augello.16:25

64' Grande uscita fuori dalla propria area da parte di Musso, che anticipa Luvumbo, lanciato in campo aperto da Nandez.16:24

61' Cambio offensivo per Gasperini, con Koopmeiners che scala in mediana, De Ketelaere passa sulla trequarti e Muriel pronto a far coppia con Muriel in attacco.16:22

60' Prima sostituzione per l'Atalanta. Esce Éderson, entra Luis Muriel.16:21

59' Shomurodov prende il tempo a Scalvini sul cross di Zappa, ma il suo colpo di testa finisce alto.16:20

57' Luvumbo protesta per un presunto contatto con de Roon in area. Per Feliciani non c'è nulla.16:18

54' AMMONITO Berat Djimsiti, in netto ritardo su Azzi.16:14

50' Tutto ok per il numero 77 atalantino. Si riprende a giocare.16:10

49' Gioco fermo. Zappacosta è rimasto a terra dolorante.16:10

46' Ranieri passa al 4-4-2 con Zappa terzino destro e Obert che scala sulla fascia sinistra. Nandez e Azzi sono i due esterni offensivi, con Makoumbou e Sulemana in mezzo al campo.16:07

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Atalanta-Cagliari.16:06

46' Prima sostituzione per il Cagliari. Fuori Alessandro Deiola, dentro Gabriele Zappa.16:05

Gasperini può essere sodddisfatto del primo tempo dell'Atalanta, che ha sfruttato molto l'ampiezza a sinistra con Lookman e l'imprevedibilità di De Ketelaere tra le linee. I nerazzurri dovranno ora provare a trovare il raddoppio, senza però concedere spazi al Cagliari, che dovrà puntare sulla velocità di Luvumbo e Shomurodov per ribaltare rapidamentee il fronte. Probabile anche l'impiego a gara in corso dell'ex Petagna per rinforzare il reparto offensivo.16:05

Primo tempo di marca nerazzurra al Gewiss Stadium, dove l'Atalanta ha dominato per lunghi tratti dei 45 minuti di gioco. Dopo una prima fase di studio, la Dea ci prova con il sinistro di De Ketelaere, mentre al 14' il Cagliari crea l'unica occasione della sua partita con il colpo di testa di Shomurodov. La squadra di Gasperini continua a creare e tra il 23' e il 26' prima si vede annullare un gol di De Ketelaere per fuorigioco di Lookman e poi colpisce due legni nella stessa azione, una traversa proprio con Lookman e un palo con Zappacosta. Il vantaggio nerazzurro arriva al 33', quando De Ketelaere scappa a Dossena e mette dentro per Lookman, il quale spinge nella porta vuota l'1-0.15:59

45'+3' FINE PRIMO TEMPO: ATALANTA-CAGLIARI 1-0. Dea in vantaggio grazie al gol di Lookman.15:49

45' Concessi due minuti di recupero.15:47

44' Sulemana cerca un filtrante per Luvumbo, ma il suo passaggio finisce direttamente tra le braccia di Musso.15:45

42' AMMONITO Zito Luvumbo per una spinta ai danni di Kolasinac.15:44

40' Momento di reazione per la squadra di Ranieri, che prova ad alzare il proprio baricentro in questo finale di primo tempo.15:42

37' CHE PARATA DI RADUNOVIC! Ruggeri riceve all'interno dell'area, controlla e calcia a incrociare con il sinistro, trovando la grande risposta del portiere del Cagliari.15:39

36' Hatzidiakos e Nandez in nettissima difficoltà nel difendere su Lookman, che parte sempre largo sulla corsia di sinistra.15:39

33' GOL! ATALANTA-Cagliari 1-0! Rete di Ademola Lookman! Lancio di Koopmeiners per la corsa di De Ketelaere, che scappa a Dossena e mette in mezzo per l'ex Lipsia, il quale arriva prima di Nandez e deposita in rete il vantaggio nerazzurro.



32' AMMONITO Alessandro Deiola per una trattenuta ai danni di Ederson.15:34

31' Altra azione personale di Lookman, che punta Makoumbou, rientra sul destro e calcia sul primo palo. Radunovic blocca in due tempi.15:33

29' Dopo un momento di difficoltà, ora il Cagliari sembra essersi risistemato in fase difensiva. La squadra di Ranieri rallenta il ritmo muovendo il pallone lentamente.15:31

26' DUE LEGNI PER L'ATALANTA! Azione incredibile di Lookman, che riceve il cambio di gioco di Koopmeiners, salta un paio di giocatori rientrando sul destro e calcia fortissimo, colpendo la traversa. Sul proseguio dell'azione il pallone finisce sulla destra, nella zona di Zappacosta, che calcia da posizione defilata, stampando il suo tiro sul palo esterno.15:29

23' GOL ANNULLATO ALL'ATALANTA! Koopmeiners lancia in verticale per la corsa di Lookman che, in campo aperto, entra in area e appoggia per De Ketelaere, il quale spinge il pallone nella porta vuota. Feliciani, però, annulla per fuorigioco di Lookman.15:25

20' Lookman cerca il filtrante in verticale per De Ketelaere, ma sbaglia la misura del passaggio.15:22

17' Continua la pressione offensiva dell'Atalanta, il Cagliari si difende senza trovare spazi per ripartire.15:19

14' CHE OCCASIONE PER SHOMURODOV! Luvumbo rientra sul sinistro e crossa dalla fascia destra alla ricerca dell'uzbeko, che di testa in tuffo anticipa tutti, ma non trova la porta da ottima posizione.15:16

12' CHE GIOCATA DI DE KETELAERE! Il numero 17 nerazzurro salta con una magia Dossena, entra in area e calcia sul primo palo. Radunovic è attento e mette in corner.15:14

10' Musso cerca la palla diretta per De Ketelaere, ma Dossena contiene bene il belga.15:12

7' Luvumbo cerca l'uno due con Shomurodov, ma l'uzbeko sbaglia il pallone di ritorno, che si perde sul fondo.15:09

4' Giropalla prolungato della Dea. Il Cagliari si difende nella propria metà campo.15:06

CALCIO D'INIZIO! Comincia Atalanta-Cagliari. Il primo pallone della sfida è giocato dai padroni di casa.15:02

Quasi tutto pronto al Gewiss Stadium di Bergamo. Tra pochi minuti l'arbitro Ermanno Feliciani darà il via al match.14:57

Sette indisponibili, invece, per Ranieri, che deve fare a meno dello squalificato Wieteska e degli infortunati Di Pardo, Rog, Jankto, Mancosu, Lapadula e Pavoletti. Sono cinque i cambi rispetto alla formazione schierata nella partita con l'Udinese: in difesa torna Obert, mentre cambiano entrambi gli esterni, con Nandez e Azzi che prendono il posto rispettivamente di Zappa e Augello. Spazio per Sulemana a centrocampo e per Shomurodov al fianco del confermatissimo Luvumbo.14:56

Due assenze importanti per Gasperini, che deve rinunciare a Scamacca ed El Bilal Touré, oltre a Bakker, non convocato per scelta tecnica. Pochissimo turnover per i nerazzurri, con Musso che si riprende la titolarità in porta in luogo di Carnesecchi e Djimsiti che prende il posto di Toloi in difesa, con Scalvini pronto a scalare sul centrodestra. Scelte quasi obbligate in attacco, dove l'unico possibile cambio è rappresentato da Muriel.14:53

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Cagliari si schiera in campo con un 3-5-2: Radunovic; Hatzidiakos, Dossena, Obert; Nandez, Deiola, Makoumbou, Sulemana, Azzi; Luvumbo, Shomurodov. A disposizione: Aresti, Scuffet, Goldaniga, Viola, Prati, Oristanio, Augello, Zappa, Petagna.14:50

FORMAZIONI UFFICIALI - L'Atalanta si schiera in campo con un 3-4-1-2: Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, De Ketelaere. A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Toloi, Holm, Muriel, Zortea, Adopo, Cortinovis, Hateboer, Miranchuk.14:50

Cerca ancora il primo successo nella stagione del ritorno in Serie A, invece, il Cagliari di Claudio Ranieri, finora a secco di successi, a fronte di due sconfitte e altrettanti pareggi. Un solo gol segnato in campionato per i rossoblù, che devono migliorare dal punto di vista offensivo se vogliono uscire dalla zona retrocessione.14:46

La squadra di Gian Piero Gasperini cerca la terza vittoria in campionato, dove finora ha conquistato due successi e altrettante sconfitte. Al Gewiss Stadium, però, i nerazzurri hanno finora fatto percorso netto tra Serie A ed Europa League, con le vittorie contro Monza e Rakow.14:42

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Atalanta-Cagliari, gara valida per la quinta giornata di Serie A.14:39