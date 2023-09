Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!14:24

L'Inter si porta a punteggio pieno a quota 15 punti a +3 sul Milan. L'Empoli rimane fermo senza punti e senza gol. Nel turno infrasettimanale i nerazzurri ospiteranno il Sassuolo, mentre i toscani la Salernitana.14:24

La decide un gran gol di Dimarco nel secondo tempo, una partita complicata per l'Inter che comanda il gioco ma sbatte ripetutamente contro una buona difesa empolese. Squadra di casa pericolosa nel finale, quando l'Inter per un problema muscolare ad Arnautovic è rimasta in 10 uomini.14:22

90'+6' Fine partita: EMPOLI - INTER 0-1.14:21

90'+3' Preme l'Empoli che guadagna un calcio d'angolo, ma Fazzini sbaglia la mira, la palla esce.14:19

90'+2' Inter in 10 in questo finale prova a tenere palla.14:17

90' A terra Arnautovic per un problema muscolare, il giocatore quasi in lacrime sembra non riuscire a continuare.14:17

90' Ci saranno 5 minuti di recupero.14:16

86' Tiene palla l'Inter in questo finale cercando di non rischiare nulla.14:12

82' Dentro Carlos Augusto per Dimarco.14:07

81' Ultimi due cambi nell'Inter, entra Sanchez per Thuram.14:07

79' Dentro anche Cancellieri per Shpendi.14:06

79' Sostituzione nell'Empoli, entra Destro per Cambiaghi.14:06

79' THURAM! Gran botta da fuori area dalla stessa posizione del gol nel derby, palla larga di poco.14:06

74' Continua a tenere palla l'Inter, ma l'Empoli negli ultimi minuti sembra aver preso fiducia.13:59

72' In avanti entra Arnautovic per Lautaro Martinez.13:57

72' Dentro De Vrij per Bastoni.13:57

71' Triplo cambio nell.Inter, Barella per Frattesi.13:57

69' Dentro Grassi per Ranocchia.13:54

69' Doppio cambio nell'Empoli, entra Fazzini per Marin.13:54

66' EMPOLI PERICOLOSO! Punizione dai 25 metri per l'Empoli, parte Ranocchia, la palla vola sotto la traversa, Sommer è reattivo e smanaccia.13:52

65' Cartellino giallo per Bastoni che ferma irregolarmente il contropiede di Baldanzi.13:51

63' Punizione Inter dalla trequarti destra, Dimarco pennella in mezzo un buon pallone, Pavard la prova a sfiorare ma blocca tutto Berisha.13:50

62' Cartellino giallo per Maleh, fallo su Lautaro Martinez.13:48

61' Dimarco dalla sinistra prova a mettere un pallone rasoterra in area, si salva la difesa empolese prima che la sfera finisca a Thuram.13:47

56' THURAM! Palla di Lautaro Martinez per Thuram, il francese al limite dell'area, stoppa, finta di calciare e prova poi a piazzarla. Palla deviata in angolo.13:43

54' Continua a premere l'Inter, palla morbida in area, ci arriva ancora Dimarco di prima con il destro ma manda alto sopra la traversa.13:40

51' GOL! Empoli - INTER 0-1! Rete di Dimarco. Calcio d'angolo per l'Inter, palla spazzata dalla difesa dell'Empoli al limite dell'area, dove Dimarco con una gran botta di collo esterno manda la palla sotto la traversa.



51' Sostituzione nell'Empoli, entra Walukiewicz per Ismajli.13:37

50' DIMARCO! Conclusione di prima di Dimarco con il sinistro, Berisha salva come può e devia in angolo.13:36

47' Attacco alla profondità di Shpendi che prova il tiro ad incrociare da posizione defilata, ma finisce alla sinistra di Sommer.13:33

46' Inizia il secondo tempo di EMPOLI - INTER. Si riparte senza sostituzioni.13:31

Avvio veemente dell'Inter che chiude l'Empoli nella propria metà campo e conclude in porta diverse volte senza però trovare la via del gol. L'Empoli con il passare dei minuti cerca di guadagnare metri ma non riesce quasi mai ad avvicinarsi alla porta dei nerazzurri.13:17

45' Fine primo tempo: EMPOLI - INTER 0-0.13:16

44' Destro di Frattesi da fuori area. Conclusione alta sopra la traversa.13:15

42' Lautaro per Bastoni che prova la conclusione dal limite. Rasoterra che si spegna alla sinistra di Berisha.13:13

39' Calhanoglu imbuca per Frattesi, Berisha esce e ferma la conclusione del centrocampista.13:11

36' Ci prova Marin dai 25 metri, conclusione alta sopra la traversa.13:07

35' Gol annullato a Thuram per fuorigioco, spizzata di Frattesi per il francese che devia in rete. Marcenaro ferma il gioco.13:06

33' Cartellino giallo per Pezzella per proteste.13:04

30' Mezz'ora di gioco, l'Inter produce molto ma l'Empoli si difende in maniera ordinata.13:00

26' Cartellino giallo per Acerbi, fallo su Shpendi a metà campo.12:57

23' Azione prolungata dell'Inter e rifinita da Bastoni che prova il cross in area per Thuram. Palla lunga che si spegne sul fondo.12:54

18' Continuia la pressione dell'Inter, l'Empoli al momento regge in difesa.12:49

13' Altra conclusione da fuori area per l'Inter, questa volta è Calhanoglu che ci prova con il destro. Palla alta sopra la traversa.12:44

12' Botta di Dimarco dal limite, si stende Berisha e devia a lato.12:43

10' DARMIAN! Colpo di testa a botta sicura su assist dalla sinistra di Dimarco, Ismajli salva sulla linea.12:41

7' L'Empoli prova ad uscire dalla pressione di un Inter che è partita molto aggressiva.12:38

3' Ancora Inter! Ci prova Frattesi servito da Thuram a centro area, conclusione di prima. Palla alta sopra la traversa.12:34

1' Subito Inter pericolosa, scarico per Calhanoglu e conclusione da fuori area. Palla alta sopra la traversa.12:32

1' FISCHIO D’INIZIO DI EMPOLI - INTER. Arbitra Marcenaro.12:31

Nell'Empoli sopresa in attacco con Shpendi che farà coppia con Cambiaghi, mentre Baldanzi agirà sulla trequarti. Marin e Ranocchia in mezzo al campo. Neanche in panchina Caputo, per lui problemi al polpaccio. Nell'Inter spazio al tournover con Barella e Dumfries che partono fuori, Darmian prende il posto sulla fascia destra, sulla sinistra torna invece Dimarco. Conferma per Pavard in difesa e spazio per Frattesi a centrocampo. Davanti la coppia Thuram, Lautaro Martinez.12:21

Formazione INTER (3-5-2): Sommer - Pavard, Acerbi, Bastoni - Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Lautaro, Thuram. A disposizione: Di Gennaro, Audero, Dumfries, De Vrij, Arnautovic, Klaassen, Asllani, Barella, Augusto, Bisseck, Stankovic, Agoume, Sanchez.12:20

Formazione EMPOLI (4-3-1-2): Berisha - Ebuehi, Luperto, Ismajli, Pezzella - Marin, Ranocchia, Maleh - Baldanzi - Cambiaghi, Shpendi. A disposizione: Perisan, Stubljar, Walukiewicz, Grassi, Kovalenko, Gyasi, Cacace, Guarino, Bereszynski, Cancellieri, Fazzini, Destro, Bastoni.12:20

L'ultimo incrocio dello scorso aprile finì 0-3 per l'Inter, l'Empoli però era riuscito a sbancare di misura San Siro, all'andata, con la rete di Baldanzi.11:33

Testa coda al Castellani con l'Empoli alla ricerca dei primi punti e dei primi gol in campionato, unica squadra ancora a secco. L'Inter invece dopo la roboante vittoria nel derby prova la primi mini fuga in classifica.11:31