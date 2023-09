Grazie per aver seguito la diretta scritta di Udinese-Fiorentina 0-2 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.17:06

Un solo gol segnato nelle prime cinque giornate di campionato, si tratta del record negativo di sempre in Serie A per l'Udinese che resta pericolosamente a tre punti in classifica. La Fiorentina invece si gode l'aggancio alla Juve a quota 10 che vale il quarto posto in attesa del completamento della giornata.17:04

Come già nel primo tempo, l'Udinese crea diverse palle gol ma le spreca, la Fiorentina è cinica e chiude la gara con Bonaventura nel recupero. I friulani hanno molto da rimpiangere, ma l'occasione sprecata da Lucca a porta vuota è lo specchio della situazione attuale in cui il gol non arriva neanche quando sembra cosa scontata. Tra i viola da segnalare la prova superlativa di Terracciano, decisivo in una manciata di occasioni.17:05

90'+6' Triplice fischio al Friuli. Udinese-Fiorentina termina 0-2.16:58

90'+5' Fallo in attacco di Success su Kayode. Mancano pochi secondi al fischio finale.16:57

90'+2' GOL! Udinese-FIORENTINA 0-2! Rete di Bonaventura. Duncan crossa in mezzo dalla sinistra, la palla viene toccata sia da Bijol che da Kristensen e favorisce Bonaventura che, arrivato a rimorchio, infila Silvestri col destro. Partita chiusa al Friuli.



90'+2' Duncan guadagna una rimessa laterale nei pressi della bandierina del corner. Secondi preziosi per la Fiorentina.16:54

90' Quattro minuti di recupero.16:53

90' Fallo di Biraghi su Ebosele, il pubblico di casa chiede a gran voce il giallo per il capitano viola ma Chiffi non è dello stesso avviso.16:52

89' Beltran punta Bijol in area ma il centrale croato non abbocca alle finte dell'argentino, poi l'azione della viola si spegne con uno stanchissimo Biraghi che non riesce a controllare la sfera lungo l'out di sinistra.16:52

88' Bonavantura ferma sul nascere una ripartenza bianconera e rallenta il ritmo di gioco. La squadra di Italiano prova a gestire il vantaggio in questo finale di gara.16:50

87' Duncan fa tutto da solo entrando in area centralmente, poi prova l'assist per Beltran ma la difesa chiude in corner.16:49

86' Ennesimo duello tra Biraghi ed Ebosele, l'irlandese rimane a terra dopo una spinta e Chiffi concede una punizione ai padroni di casa.16:48

84' Sinistro velleitario di Duncan dai 25 metri, palla ampiamente a lato.16:46

83' Sostituzione Udinese: Samardzic lascia il posto a Pafundi.16:45

83' Sgambetto di Zemura su Beltran, si interrompe una ripartenza promettente per i viola.16:44

82' Scontro aereo tra Bijol e Duncan. Rimangono a terra entrambi e Chiffi ferma il gioco.16:43

81' Lancio lungo di Bijol a cercare Zemura, palla che finisce a fondo campo.16:42

80' Preme l'Udinese che si sta però trovando davanti il muro eretto da Terracciano.16:42

79' TIro al volo di Lovric dopo il corner friulano, palla ampiamente a lato.16:41

79' ANCORA TERRACCIANO! Pereyra pennella in area dalla sinistra, Lovric la manda di testa sul secondo palo ma il portiere ospite si supera ancora una volta.16:41

78' Success crossa in area piccola dalla destra, Kayode anticipa Zemura impedendo la conclusione dell'avversario.16:40

76' OCCASIONE UDINESE! Percussione di Ebosele che arriva al tiro entrando in area dalla destra, Terracciano respinge ancora una volta.16:39

75' Sostituzione Fiorentina: esce Lopez, entra Arthur.16:39

75' Sostituzione Fiorentina: fuori Mandragora, entra Duncan.16:38

75' Sostituzione Udinese: Walace lascia spazio a Pereyra.16:38

75' Sostituzione Udinese: esce Kamara ed entra Zemura.16:37

73' Inizia ad assumere i contorni della beffa questa partita per l'Udinese. I friulani hanno avuto numerose occasioni da gol, tutte sprecate o salvate da Terracciano. La Fiorentina ha punito alla prima e, finora, unica opportunità.16:36

72' OCCASIONE UDINESE! Rimpallo che favorisce l'inserimento di Lovric, il centrocampista bianconero calcia col destro verso la porta trovando la risposta di Terracciano.16:34

71' Perez al cross dalla destra, la palla si impenna dopo una deviazione ma la difesa viola riesce a ribattere.16:33

69' Milenkovic abbatte Success sulla propria trequarti, l'Udinese batte velocemente e guadagna un corner con Ebosele.16:31

66' Sostituzione Fiorentina: esce Kouamé, entra Beltran.22:04

65' Sostituzione Fiorentina: Italiano si copre togliendo Brekalo per Milenkovic.22:04

65' OCCASIONE UDINESE! Lucca si divora il pareggio! Success manda Ebosele in campo aperto, l'irlandese, a tu per tu con Terracciano, sceglie l'assist per Lucca che calcia col piatto destro sull'esterno della rete. Errore da matita blu per l'attaccante italiano.16:27

63' Sostituzione Udinese: fuori anche Payero, dentro Lovric.16:25

63' Sostituzione Udinese: esce Thauvin, entra Success.16:25

63' Thauvin a gamba tesa su Biraghi. I due si spiegano e Chiffi non estrae cartellini.16:25

61' Lucca usa il fisico per andare via a Martinez Quarta ma Kayode recupera e strappa la palla all'attaccante bianconero.16:23

60' Lucca, appostato sul vertice dell'area piccola, respinte il corner calciato dal capitano viola.16:22

60' Cross di Biraghi dalla sinistra, la difesa di casa chiude in corner.16:21

57' Triangolo Kamara-Payero sulla sinistra, l'ivoriano crossa in mezzo rasoterra trovando però la deviazione della difesa ospite.16:19

56' Traversone di Biraghi dalla sinistra, Silvestri blocca in presa alta.16:18

55' Altro tentativo di Payero, stavolta di testa su cross di Thauvin. Palla che non trova la porta avversaria.16:17

54' Biraghi cade a terra dopo il contrasto con Ebosele, Chiffi non fischia nulla, l'irlandese pesca Payero in area che viene murato.16:17

52' Il secondo corner viene calciato da Samardzic ma la traiettoria disegnata dal centrocampista bianconero non trova nessuno in area e finisce in fallo laterale dalla parte opposta.16:14

52' Payero dalla bandierina, Biraghi devia ancora in corner.16:13

51' Lucca guadagna calcio d'angolo facendo rimbalzare la palla addosso a Martinez Quarta. Si rianima il pubblico di casa.16:13

50' Kamara cerca Payero in area di rigore, la difesa viola copre e lascia scorrere la palla a fondo campo.16:12

48' Contrariamente all'avvio del primo tempo, è la Fiorentina a creare gioco in questa prima fase della seconda frazione.16:11

46' Si ricomincia!16:10

Difficile cercare di capire cosa potrà fare Sottil per sbloccare il proprio attacco: le occasioni ci sono state e non c'è nemmeno troppo da rimproverare ai propri giocatori che si sono trovati davanti un Terracciano in formato strepitoso. Per Italiano, dopo aver perso subito Dodò per infortunio, rimane l'incognita delle energie a disposizione dei suoi, reduci dall'impegno di Conference League.15:57

L'Udinese crea, la Fiorentina segna. Si potrebbe riassumere così il primo tempo del Friuli dopo almeno quattro occasioni da gol nitide create dai padroni di casa, tre delle quali salvate da interventi perfetti di Terracciano. La Fiorentina si porta avanti con Martinez Quarta al 32' alla prima e unica situazione pericolosa creata in attacco. Il difensore argentino batte Silvestri dopo un lancio perfetto di Bonaventura, poi i viola gestiscono senza problemi l'1-0 fino al duplice fischio di Chiffi.15:55

45'+4' Fine primo tempo. Udinese-Fiorentina 0-1 dopo 45 minuti.15:51

45'+4' OCCASIONE UDINESE! Cross basso di Ebosele dalla destra, Kamara arriva al tiro dalla parte opposta ma non riesce a impensierire Terracciano che blocca a terra.15:51

45'+3' Scorre inesorabilmente il cronometro per l'Udinese che non sta più riuscendo a rendersi pericoloso dalle parti di Terracciano.15:50

45'+2' Buon momento della Fiorentina che sta tenendo palla nei pressi dell'area di rigore avversaria.15:49

45' Quattro minuti di recupero.15:47

44' Contropiede viola ben gestito da Nzola, apertura per Brekalo che crossa in mezzo ma trova la respinta in corner di Perez.15:46

43' Entrata scomposta di Biraghi su Lucca, Chiffi richiama verbalmente il capitano della Fiorentina.15:44

42' Altro scontro con protagonista Eboesele. Stavolta rimane a terra Biraghi con Italiano che protesta a gran voce nei confronti di Chiffi.15:44

40' Samardzic centra la barriera col sinistro a giro. Poi Chiffi ferma ancora il gioco per verificare le condizioni di Mandragora, centrato al volto dalla conclusione dell'avversario.15:42

40' Punizione interessante per l'Udinese, Samardzic sul pallone a circa 20 metri dalla porta di Terracciano.15:41

39' Chiffi sceglie di ammonire Ranieri anche se lo scontro tra i due è apparso del tutto fortuito.15:40

37' Ebosele scivola al limite dell'area avversaria travolgendo Ranieri. Gioco fermo per permettere i soccorsi a entrambi i giocatori, ora a terra doloranti.15:39

36' Thauvin tocca per Samardzic al limite dell'area viola ma si stringono le maglie della difesa ospite che recupera palla.15:38

35' C'è un po' di nervosismo in casa bianconera dopo la beffa della rete subita dopo aver creato almeno tre palle gol nitide in precedenza.15:36

33' Ebosele chiede il rigore dopo una spinta di Biraghi in area viola. Chiffi lascia correre.15:35

31' GOL! Udinese-FIORENTINA 0-1! Rete di Martinez Quarta. Inserimento perfetto di Martinez Quarta che addomestica il lancio di Bonaventura e batte Silvestri con un destro preciso all'angolino. Viola in vantaggio alla prima vera occasione avuta.



30' Azione manovrata dell'Udinese che manda al tiro Ebosele dai 20 metri. Palla colpita male col destro che finisce lontana dalla porta di Terracciano.15:32

28' SQUILLO VIOLA! Kouamé si fionda sul traversone dalla sinistra ma non trova la porta di testa da ottima posizione.15:29

24' Fiorentina non pervenuta in questo avvio di gara, per la squadra di Italiano c'è di buono solo il punteggio ma deve ringraziare uno strepitoso Terracciano.15:26

22' A terra Kouamé ed Ebosele dopo un contrasto nei pressi dell'area friulana. C'è il fallo del giocatore viola ma entrambi sembrano accusare problemi fisici.15:24

21' TERRACCIANO DICE NO! Payero manda al cross Kamara che pesca Thauvin solissimo a centro area, il francese calcia a botta sicura ma trova la risposta monumentale di Terracciano!15:23

20' Molto tempo perso per una rimessa della Viola, con Biraghi costretto a cambiare il pallone perchè sgonfio.15:21

18' OCCASIONE UDINESE! Lavoro sopraffino di Lucca prima in difesa del pallone su Ranieri, poi col cross dalla destra per Payero che, tutto solo nel cuore dell'area, calcia malissimo mancando l'appuntamento col gol.15:20

17' Si è abbassato il ritmo della partita dopo le fiammate iniziali dei padroni di casa.15:18

16' Nzola prova ad auto-lanciarsi in area di rigore ma viene contrastato efficacemente da Perez. Silvestri recupera la sfera e fa ripartire la manovra bianconera.15:18

13' Nulla di fatto sul tiro dalla bandierina, la Fiorentina prova a ripartire in contropiede ma sbatte contro la chiusura perfetta di Ebosele su Nzola.15:14

12' Azione in velocità dell'Udinese con Ebosele che arriva facilmente al cross per Thauvin, Ranieri chiude in corner.15:14

12' Prima conclusione della Viola: Brekalo calcia dalla distanza col destro ma spedisce il pallone in curva.15:13

11' Avvio di gara nettamente a favore dell'Udinese che però non ha concretizzato quanto di buono ha fatto vedere finora.15:12

9' Perez sale in terzo tempo sul secondo palo e gira di testa verso la porta il corner calciato da Samardzic. Terracciano blocca a terra la conclusione debole dell'argentino.15:11

8' Ennesima incursione bianconera in area avversaria, Lucca apre a destra per Thauvin che non trova la porta col destro in corsa. C'è però una deviazione e sarà calcio d'angolo.15:10

7' La Fiorentina non riesce a trovare l'impostazione giusta in questo avvio, Udinese nettamente più in palla.15:09

6' Sostituzione Fiorentina: esce Dodò, entra Kayode.15:08

6' Non sembra farcela Dodò, problema muscolare per il brasiliano.15:07

4' Udinese ancora in area viola: Dodò si fa soffiare la palla in bandierina da Samardzic e rimane a terra infortunato, il cross al centro trova la sponda di Thauvin per Lucca che però viene contrastato in modo efficace da Martinez Quarta.15:07

3' ANCORA UDINESE! Lo schema su calcio da fermo manda al tiro Samardzic col mancino dal limite, Terracciano si distende in tuffo e toglie la palla dall'incrocio dei pali alla propria destra.15:05

3' Intervento ruvido di Mandragora su Ebosele. Chiffi richiama verbalmente il centrocampista viola mentre Sottil chiedeva a gran voce un giallo.15:04

OCCASIONE UDINESE! Friulani subito pericolosi con Thauvin che impegna Terracciano col piatto sinistro da posizione defilata. L'estremo difensore viola non si fa sorprendere e respinge coi piedi.15:03

Si comincia!15:02

Un minuto di silenzio per commemorare la scomparsa di Giorgio Napolitano.15:02

Si attende solo l'ingresso in campo delle due squadre, manca pochissimo al fischio d'inizio.15:02

Italiano sceglie di confermare Ranieri al centro della difesa dopo la doppietta di Genk, al suo fianco non c'è però Milenkovic ma rientra Martinez Quarta. Tra i pali torna Terracciano, a destra rientra Dodò mentre a sinistra è confermato capitan Biraghi. Senza Nico Gonzalez per infortunio, il tecnico dei viola rimescola le carte con Mandragora e Lopez davanti alla difesa, Kouamé, Bonaventura e Brekalo alle spalle di Nzola. Beltran parte dalla panchina, così come Arthur.15:02

Perso Kabasele per infortunio, Sottil sceglie Kristensen per completare il trio davanti a Silvestri insieme a Perez e Bijol. A centrocampo rifiata Lovric con Payero che prende il suo posto vicino a Walace e Samardzic. Sulle fasce sono invece confermati Ebosele e Kamara, così come il duo d'attacco Thauvin-Lucca.15:02

FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA: Italiano opta per un 4-2-3-1. Terracciano - Dodò, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi - Lopez, Mandragora - Kouamé, Bonaventura, Brekalo - Nzola. A disposizione: Martinelli, Christensen, Milenkovic, Arthur, Sottil, Beltran, Ikoné, Infantino, Duncan, Kayode, Comuzzo, Parisi, Barak, Amatucci.15:02

FORMAZIONE UFFICIALE UDINESE: Sottil adotta il consueto 3-5-2. Silvestri - Perez, Bijol, Kristensen - Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Kamara - Thauvin, Lucca. A disposizione: Okoye, Malusà, Lovric, Guessand, Zarraga, Success, Quina, Ferreira, Aké, Tikvic, Camara, Zemura, Pereyra, Pafundi.15:02

Dirige il match Chiffi con Margani e Ceccon ad assisterlo. Quarto uomo Prontera. In sala VAR ci sono Serra e Fabbri.15:02

L'Udinese ospita la Fiorentina e va a caccia della prima vittoria in questo campionato. I viola, reduci dal pareggio di Genk in Conference League, punta invece al bottino pieno per agganciare la Juventus al quarto posto. Fischio d'inizio alle ore 15.15:02

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Udinese-Fiorentina, gara valida per la quinta giornata di Serie A.14:31