Un’ingenuità di Makoumbou, doppio giallo in 25 minuti per due falli tattici, costringe il Cagliari a rimanere in 10 per più di un'ora contro un avversario complicato. Fin da subito la squadra di Runjaic si è mostrata molto aggressiva e pericolosa, a sbloccarla è stato Lorenzo Lucca di testa nel primo tempo, nel secondo una splendida azione di Davis si è conclusa con la palla sotto l'incrocio dei pali. In difficoltà il Cagliari specie nel primo tempo, con 0 tiri effettuati nello specchio della porta, qualche azione nella ripresa non ha mai sorpreso Okoye e compagni.

Con la quinta vittoria in nove partite l'Udinese si riconferma in classifica e, in attesa degli altri match, si porta al quarto posto a pari punti dei bianconeri di Thiago Motta e sopra di due rispetto al Milan. Si ferma il Cagliari dopo i 4 risultati utili consecutivi e torna a perdere a un mese dall'ultima volta.

L'Udinese proverà a replicare il successo ottenuto allo stadio Penzo di Venezia, appuntamento mercoledì 30 ottobre alle ore 18:30. Il Cagliari ospiterà invece il Bologna il giorno prima sempre alle 18:30.