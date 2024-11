Aggiorna Diretta-Live

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dove si gioca la partita:



Stadio: Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena

Città: Empoli

Capienza: 19795 spettatori16:51 Fonte: Gettyimages

Buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Empoli-Udinese, match valido per la 13ª giornata di Serie A! 16:51

Al Castellani si presenta un'Empoli che in questa stagione ha collezionato solamente 3 sconfitte contro Lazio, Napoli e Inter. I sei pareggi - di cui l'ultimo contro il Lecce - portano la squadra di D'Aversa in decima posizione con 15 punti e con una vittoria potrebbe raggungere il Bologna all'ottavo posto. 18:01

L'Udinese si trova solo a un punto in più rispetto all'Empoli, 16 in 12 partite ma con il doppio di vittorie (6 rispetto alle 3 dei toscani). Dopo un grande avvio di stagione, la squadra di Runjaic ha rallentato un po' e ora l'obiettivo è tornare a vincere dopo le 3 sconfitte consecutive contro Venezia, Juventus e Atalanta. 18:04

FORMAZIONE UFFICIALE EMPOLI (3-5-2): Vasquez - Goglichidze, Ismajli, Viti - Gyasi, Henderson, Maleh, Cacace, Pezzella - Pellegri, Colombo. All. D'Aversa.17:53

FORMAZIONE UFFICIALE UDINESE (3-5-2): Okoye - Giannetti, Bijol, Touré - Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Zarraga, Kamara - Thauvin, Davis. All. Runjaic.17:54

D'Aversa ne conferma 10 su 11 rispetto all'ultima partita contro il Lecce. Ancora una volta la fase offensiva sarà gestita dalla coppia Colombo-Pellegri, infortunato Haas, il cui posto lo prende Maleh con Henderson e Cacace. Le fasce saranno presidiate da Gyasi e Pezzella. Recuperato Esposito che parte dalla panchina.18:17

La coppia d'attacco scelta da Runjaic è formata da Thauvin e Davis, inizialmente in panchina Lorenzo Lucca. Fermo Payero per un'elongazione al legamento collaterale del ginocchio, al suo posto Zarraga. Nelle corsie esterne confermati Ehizibue e Kamara, preferito a Zemura. In difesa i soliti Touré, Bijol e Giannetti davanti a Okoye. 18:14

1' Si parte! Comincia Empoli-Udinese! Fischia l'arbitro Livio Marinelli.18:31

1' Leggerezza di Okoye che nella ribattuta colpisce Pellegri. Recuperano bene i giocatori dell'Udinese.18:32

3' Cacace scarica un cross basso in area diretto verso Colombo, intercetta Bijol. 18:33

8' Primo giallo della partita a Hassane Kamara per un tocco di braccio.18:40

9' Calcio di punizione battuto da Henderson, lo scozzese calcola male e la palla finisce alta dopo il palo lontano. 18:40

12' Si fa vedere l'Udinese con Lovric in accelerata sulla corsia destra. Non si fa sorprendere Cacace che recupera e spazza via il pallone. 18:43

14' Grande scatto di Touré che con il fisico si lascia indietro 3 avversari, per poi sbagliare però il passaggio decisivo in verticale per i compagni. 18:46