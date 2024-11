Pagelle Empoli-Udinese 1-1: Pellegri non si ferma più, Cacace e Lovric ispirati, Davis fa respirare Runjaic

Top e flop della partita Empoli-Udinese, valevole per la 13a giornata di serie A 2024/2025: terzo gol di fila per lo scatenato Pellegri, Davis evita un nuovo ko ai friulani

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Lo scontro diretto per la salvezza tra Empoli e Udinese si conclude senza vincitori né vinti. Al Castellani finisce 1-1 con Davis che risponde al vantaggio iniziale realizzato da un Pellegri sempre più on fire. Runjaic respira e torna a fare punti dopo tre sconfitte di fila.

Empoli-Udinese: Pellegri sempre più scatenato

Nelle fasi iniziali del match, Empoli e Udinese preferiscono studiarsi anziché provare ad affondare il colpo. Non a caso, il primo sussulto è del tutto fortuito: al minuto 15′ cross sbagliato di Colombo dalla destra con la palla che colpisce la parte alta della traversa.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rivivi le emozioni di Empoli-Udinese

Serve un guizzo, uno spunto, un colpo ad effetto. Ci pensa l’ormai solito Pellegri, che al 23′ riceve da Cacace, si gira e trova l’angolino alla destra di un Okoye che avrebbe potuto far meglio, 1-0. Il 23enne ligure arrivato in prestito dal Torino sta vivendo un autentico magic moment: è infatti al terzo sigillo di fila. La reazione dei friulani è in una conclusione rasoterra di Thauvin su cui è attento Vasquez.

Proteste Udinese e il pareggio di Davis

Nel secondo tempo Runjaic opta subito per due cambi: dentro Lucca e Zemura, fuori Giannetti e Kamara. Ma il match resta bloccato per merito di un Empoli molto attento e organizzato in difesa. Al 70′, proteste ospiti: Lucca fa a sportellate con Cacace in area prima di riuscire a trovare il varco per calciare. L’attaccante ex Ajax invoca un rigore per un presento tocco di braccio del terzino, ma Marinelli lascia proseguire dopo il consulto col Var. Poco dopo il pareggio dei bianconeri, stasera tinti di giallo: corner di Lovric e colpo di testa vincente di Davis che non lascia scampo a Vasquez anticipando tutti sul primo palo.

Top e flop dell’Empoli

Pellegri 7: Terzo gol consecutivo per il 9 dell’Empoli, che sembra davvero pronto a spiccare il volo dopo gli infortuni in serie che ne hanno frenato l’ascesa.

Terzo gol consecutivo per il 9 dell’Empoli, che sembra davvero pronto a spiccare il volo dopo gli infortuni in serie che ne hanno frenato l’ascesa. Cacace 6,5: Fin dalle prime battute è tra i più in palla dei suoi. E lo dimostra l’assist a Pellegri.

Fin dalle prime battute è tra i più in palla dei suoi. E lo dimostra l’assist a Pellegri. Ismajli 6,5: Altra prestazione di livello: sempre più una conferma.

Altra prestazione di livello: sempre più una conferma. Colombo 6,5: Non per la traversa che è frutto del caso, ma per la grinta e lo spirito di sacrificio mostrato anche in fase difensiva.

Non per la traversa che è frutto del caso, ma per la grinta e lo spirito di sacrificio mostrato anche in fase difensiva. Henderson 5,5: Quando nella seconda parte della ripresa l’Udinese alza il baricentro, lo scozzese va in sofferenza.

Quando nella seconda parte della ripresa l’Udinese alza il baricentro, lo scozzese va in sofferenza. Esposito 5,5: Avrebbe dovuto contrastare Davis che invece lo sovrasta.

Top e flop dell’Udinese