90'+4' Fine partita! Empoli-Udinese 1-1! Alla rete di Pellegri risponde Davis!20:22

90'+2' Determinante l'intervento in tuffo di Viti che allontana una palla diretta a Davis.20:21

90'+1' Giallo a Faustino Adebola Rasheed Anjorin per aver trattenuto Davis.20:20

90' Segnalati 4 minuti di recupero. 20:21

88' Finisce la partita di Florian Tristán Mariano Thauvin, dentro Brenner Souza da Silva.20:16

86' Ammonito Emmanuel Ekong per un intervento falloso ai danni di Ehizibue. 05:37

86' Calcio di punizione battuto sul secondo palo da Thauvin, Vasquez si allunga e manda in calcio d'angolo.20:15

84' Ancora una giocata di Goglichidze in area che con precisione e qualità allontana una palla molto pericolosa.20:14

83' L'Empoli sostituisce Liam Henderson per Emmanuel Ekong20:35

81' Per l'Udinese esce Sandi Lovrić, dentro Arthur Atta.20:09

80' Gioco momentaneamente fermo, a terra Ismajli dopo aver subito un brutto colpo in faccia involontario.20:09

76' Assist di Sandi Lovrić.20:04

76' GOOOOOL! Empoli-UDINESE 1-1! Rete di Davis di testa! Girata giusta del numero 9 bianconero, lasciato solo sul primo palo.



75' Tentativo di Thauvin deviato in calcio d'angolo. Insiste l'Udinese.20:03

74' Esce tra gli applausi Pietro Pellegri, dentro Sebastiano Esposito.20:02

72' Check over, non è rigore! Nello scontro tra Cacace e Pellegri il giocatore dell'Empoli tocca prima con il corpo e scivolando colpisce di braccio.20:02

70' Check del VAR per un presunto tocco di mano in area di Cacace.20:01

66' Fuori Giuseppe Pezzella per Faustino Adebola Rasheed Anjorin.19:53

66' Primi cambi anche per l'Empoli: finisce la partita di Lorenzo Colombo, inizia quella di Ola Selvaag Solbakken.19:53

64' Si fa notare subito il neo-entrato per una palla per Thauvin, attento Viti a spazzare via.19:52

63' L'Udinese sostituisce Oier Zarraga Egaña per Jurgen Peter Ekkelenkamp.19:51

59' Partita che sembra bloccata per l'Udinese, nonostante i tentativi di avanzare nella metà campo avversaria.19:47

53' Cacace scappa a Bijol sulla fascia sinistra, poi il suo cross verso Pellegri viene salvato da Karlstrom che manda in calcio d'angolo.19:41

48' OCCASIONE UDINESE! Calcio d'angolo battuto in area, sfiora Touré di testa con la palla che rimane in area, spazza via prontamente Colombo!19:37

46' Runjaic cambia modulo, con le due punte Lucca e Davis, si sposta indietro sulla trequarti Thauvin. Fuori Lautaro Daniel Giannetti.19:35

46' Fuori Hassane Kamara per Jordan Bhekithemba Zemura.19:34

46' Subito un brivido con l'accelerata di Cacace involato verso la porta, chiudono bene gli avversari. 19:34

45' Comincia il secondo tempo di Empoli-Udinese! Si riparte dall'1 a 0 per i padroni di casa.19:33

Attenzione a Bijol ammonito nel corso del primo tempo, Runjaic dovrà gestire bene i cambi visti i 2 cartellini gialli. Per il resto i friulani per ribaltare il match potrebbero inserire Lorenzo Lucca, visto anche il poco impatto di Davis nei primi 45 minuti. Migliore l'atteggiamento dell'Empoli fin dal primo minuto più aggressiva degli avversari. 19:29

Inizia lenta la partita tra Empoli e Udinese, con 0 tiri effettuati da entrambe le squadre dopo 20 minuti. Dopo un tentativo di Cacace, sblocca il match Pietro Pellegri, che conferma il suo gran momento di forma, al terzo gol consecutivo in tre partite. Prova poi a reagire l'Udinese, l'occasione più concreta l'ha avuta Thauvin prima con un tiro respinto a due passi dalla porta da Goglichidze poi parato da Vasquez. 19:21

45'+1' Fine primo tempo! Empoli-Udinese 1-0, decide il gol di Pellegri. 19:17

45' Segnalato un minuto di recupero al Castellani.19:15

43' Conclusione debole di Lovric, la palla finisce fuori.19:15

38' Punizione battuta lunga sul secondo palo, nulla di pericoloso per l'Empoli. 19:09

38' Kamara conquista un calcio di punizione da posizione defilata ma vicina alla porta. 19:09

37' Cartellino giallo a Liam Henderson per aver colpito in volto Lovric.19:10

33' DOPPIA OCCASIONE PER L'UDINESE! Ottimo l'intervento in chiusura con il tacco di Goglichidze a pochi passi dalla linea sul tiro di Thauvin, poi il francese ci prova ancora ma in tuffo para Vasquez! 19:10

32' Ripartenza dell'Empoli in superiorità numerica rispetto agli avversari, poi Cacace non si intende con i compagni e sbaglia un passaggio recuperato dall'Udinese.19:03

27' Ammomito Jaka Bijol costretto a un intervento duro su Pellegri.18:58

25' Prova subito a reagire l'Udinese con un cross di Thauvin bloccato da Vasquez.18:56

25' Pillola statistica: terzo gol in tre partite di Pietro Pellegri che mai aveva raggiunto quota 3 in un'intera stagione. 18:58

24' Assist di Liberato Gianpaolo Cacace.18:55

23' GOOOOOOL! EMPOLI-Udinese 1-0! Ancora lui, Pietro Pellegri! L'attaccante si gira appena fuori dall'area, il suo destro passa sotto le gambe di Bijol e si infila all'angolino!



22' Il primo tiro della partita lo effettua Cacace con il mancino, facile per Okoye.18:53

15' Tiro-cross morbido di Colombo che colpisce la parte alta della traversa.18:46

14' Grande scatto di Touré che con il fisico si lascia indietro 3 avversari, per poi sbagliare però il passaggio decisivo in verticale per i compagni. 18:46

12' Si fa vedere l'Udinese con Lovric in accelerata sulla corsia destra. Non si fa sorprendere Cacace che recupera e spazza via il pallone. 18:43

9' Calcio di punizione battuto da Henderson, lo scozzese calcola male e la palla finisce alta dopo il palo lontano. 18:40

8' Primo giallo della partita a Hassane Kamara per un tocco di braccio.18:40

3' Cacace scarica un cross basso in area diretto verso Colombo, intercetta Bijol. 18:33

1' Leggerezza di Okoye che nella ribattuta colpisce Pellegri. Recuperano bene i giocatori dell'Udinese.18:32

1' Si parte! Comincia Empoli-Udinese! Fischia l'arbitro Livio Marinelli.18:31

La coppia d'attacco scelta da Runjaic è formata da Thauvin e Davis, inizialmente in panchina Lorenzo Lucca. Fermo Payero per un'elongazione al legamento collaterale del ginocchio, al suo posto Zarraga. Nelle corsie esterne confermati Ehizibue e Kamara, preferito a Zemura. In difesa i soliti Touré, Bijol e Giannetti davanti a Okoye. 18:14

D'Aversa ne conferma 10 su 11 rispetto all'ultima partita contro il Lecce. Ancora una volta la fase offensiva sarà gestita dalla coppia Colombo-Pellegri, infortunato Haas, il cui posto lo prende Maleh con Henderson e Cacace. Le fasce saranno presidiate da Gyasi e Pezzella. Recuperato Esposito che parte dalla panchina.18:17

FORMAZIONE UFFICIALE UDINESE (3-5-2): Okoye - Giannetti, Bijol, Touré - Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Zarraga, Kamara - Thauvin, Davis. All. Runjaic.17:54

FORMAZIONE UFFICIALE EMPOLI (3-5-2): Vasquez - Goglichidze, Ismajli, Viti - Gyasi, Henderson, Maleh, Cacace, Pezzella - Pellegri, Colombo. All. D'Aversa.17:53

L'Udinese si trova solo a un punto in più rispetto all'Empoli, 16 in 12 partite ma con il doppio di vittorie (6 rispetto alle 3 dei toscani). Dopo un grande avvio di stagione, la squadra di Runjaic ha rallentato un po' e ora l'obiettivo è tornare a vincere dopo le 3 sconfitte consecutive contro Venezia, Juventus e Atalanta. 18:04

Al Castellani si presenta un'Empoli che in questa stagione ha collezionato solamente 3 sconfitte contro Lazio, Napoli e Inter. I sei pareggi - di cui l'ultimo contro il Lecce - portano la squadra di D'Aversa in decima posizione con 15 punti e con una vittoria potrebbe raggungere il Bologna all'ottavo posto. 18:01

Buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Empoli-Udinese, match valido per la 13ª giornata di Serie A! 16:51

