Ultimo turno di campionato a cui hanno poco da chiedere sia i bianconeri che i brianzoli. Non perdendo oggi, però, la Juventus staccherebbe il Bologna e si porterebbe in solitaria al terzo posto in classifica, in attesa delle due partite che dovrà giocare l'Atalanta, squadra che potrebbe ancora superarla. Inoltre, Paolo Montero vorrà chiudere la sua brevissima avventura sulla panchina bianconera da imbattuto e cercherà la prima vittoria dopo l'esordio con pareggio contro il Bologna.17:44