Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:49

90'+6' Fine partita: NAPOLI - BOLOGNA 3-0.22:44

90'+4' GOL! NAPOLI - Bologna 3-0! Rete di Simeone. Spunto di Neres che salta Beukema con una finta e serve in mezzo Simeone, l'argentino calcia di prima e manda la palla in rete.



Guarda la scheda del giocatore Giovanni Simeone22:42

90'+3' Numero di Catro che salta Rrahmani e calcia dal limite, palla alta sopra la traversa.22:40

90' Ci saranno 6 minuti di recupero.22:36

88' Esordio per Neres nel Napoli, prende il posto di Politano.22:34

87' Il Napoli in controllo, prova a gestire questi ultimi minuti.22:34

84' Nel Napoli entra Simeone per Raspadori.22:29

81' Cross di Posch in area, Fabbian la spizza di testa ma la manda.a lato.22:28

80' Sostituzione nel Bologna, entra Fabbian per Aebischer.22:26

78' Altro numero di Kvaratskhelia che salta con un tunnel Posch e serve Politano al limite, l'esterno conclude a rete ma la palla viene deviata da Beukema.22:25

77' Dentro Spinazzola nel Napoli per Mazzocchi.22:22

75' GOL! NAPOLI - Bologna 2-0! Rete di Kvaratskhelia. Si mette in proprio Kvaratskhelia che recupera palla dopo la metà campo, arriva al limite, si porta sul sinitro e calcia verso la porta, la palla viene deviata da Beukema e si infila in rete.



Guarda la scheda del giocatore Khvicha Kvaratskhelia22:22

71' Secondo cooling break della gara.22:17

68' Conclusione dalla distanza di Miranda, Meret blocca sicuro.22:14

67' Fase di gioco un po' confusa e dove il Bologna prova ad alzare il ritmo ma manca in lucidità negli ultimi venti metri.22:13

63' Miranda prende il posto di Lykogiannis.22:09

63' Dentro Odgaard per Orsolini.22:09

63' Cambi nel Bologna, entra Karlsson per Ndoye.22:08

59' POLITANO! Controllo in area e conclusione strozzata sul palo vicino, palla di un soffio alla sinistra di Skorupski.22:05

58' Spunto di Mazzocchi che entra in area di forza e mette in mezzo, è attenta la retroguardia emiliana che spazza via la sfera.22:05

56' Cartellino giallo per Rrahmani per un trattenuta.22:02

55' Lunga fase di possesso per il Bologna che alla fine perde palla e fa partire in velocità il Napoli, Politano al limite rientra sul sinistro e prova la conclusione. Palla deviata in angolo.22:01

50' Altro ammonito per il Bologna, cartellino giallo anche per Posch.21:57

49' Cartellino giallo per Lucumí per un tocco di mano.21:56

48' Conclusione insidiosa di Aebisher da fuori area, palla alta sopra la traversa.21:56

46' Inizia il secondo tempo di NAPOLI - BOLOGNA. Si riparte senza sostituzioni.21:52

Partita sbloccata nel finale al Maradona con la rete di Di Lorenzo su un tocco morbido di Kvaratskhelia. Il Napoli parte molto forte sfiorando la rete con Raspadori, il Bologna esce alla distanza e prova a guadagnare campo ma nel finale i padroni di casa trovano la via del gol.21:38

45'+5' Fine primo tempo: NAPOLI - BOLOGNA 1-0.21:37

45'+2' GOL! NAPOLI - Bologna 1-0! Rete di Di Lorenzo. Pallone morbido con il destro da fuori area di Kvaratskhelia per Di Lorenzo che entra in area, controlla e sotto porta batte Skorupski.



Guarda la scheda del giocatore Giovanni Di Lorenzo21:35

45' Ci saranno 4 minuti di recupero.21:32

44' Azione in velocità del Napoli, palla al limite per Politano che calcia angolato ma non trova la porta.21:31

43' SFIORA IL LEGNO KVARA! Colpo di testa da posizione defilata di Kvaratskhelia, il pallonetto impatta sul legno a Skorupski battuto.21:30

43' Cartellino giallo per Mazzocchi, trattenuta su Ndoye.21:30

40' Accelerazione di Mazzocchi che entra in area dalla destra, sterza e prova la conclusione con il mancino. Palla deviata in angolo.21:27

39' Il Napoli dopo un ottimo avvio, sembra ora essere calato nell'intensità e il Bologna sta mantenendo il controllo del gioco negli ultimi minuti.21:25

34' Il Bologna tiene palla ma è un po' calato il ritmo in questi minuti.21:25

30' CASTRO! Passaggio filtrante di Ndoye per Castro, l'attaccante davanti a Meret gli calcia addosso.21:16

28' Prova a rendersi insidioso il Bologna con un'incursione di Ndoye sulla sinistra, Di Lorenzo è bravo nel recupero e a deviare la palla in angolo.21:14

25' Primo cooling break della gara.21:11

23' Olivera lavora un pallone in area e serve al limite Politano che fa partire una conclusione di sinistro, Skorupski blocca sicuro.21:09

19' Problema muscolare per Erlic, al suo posto entra Lucumí.21:04

17' Calcio d'angolo per il Napoli, cross teso in area, Skorupski molto attento smanaccia con i pugni.21:03

14' Preme il Napoli ma il Bologna si difende con ordine.21:00

10' Punizione dalla trequarti per il Napoli, Raspadori apre per Politano che prova il cross in area, blocca Skorupski.20:56

5' Ancora Napoli, appoggio al limite dell'area per Raspadori che prova la conclusione di prima ma è troppo debole per impensierire Skorupski.20:51

4' Napoli molto aggressivo in questi primi minuti di gara.20:51

1' SUBITO NAPOLI! Mazzocchi con un tocco in profondità inventa per Raspadori, l'attaccante di prima prova il tiro a giro dal limite. Palla di poco alla destra di Skorupski.20:48

1' FISCHIO D’INIZIO DI NAPOLI - BOLOGNA. Arbitra Pairetto.20:46

Nel Napoli in avanti gioca Raspadori, alle sue spalle Politano e Kvaratskhelia. Davanti a Meret difesa a tre con Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno. Nel Bologna il trio offensivo è formato da Orsolini, Ndoye e Castro, in mezzo al campo ci sono Moro, Freuler e Aebisher. In panchina Dallinga e il neo arrivato Pobega.20:39

Formazione BOLOGNA (4-3-3): Skorupski - Posh, Erlic, Beukema, Lykogiannis - Moro, Freuler, Aebisher - Orsolini, Ndoye, Castro. A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Holm, Ilic, Karlsson, Corazza, Pobega, Odgaard, Dallinga, Lucumì, De Silvestri, Byar, Miranda, Fabbian, Urbanski.20:11

Formazione NAPOLI (3-4-2-1): Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno - Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Olivera - Politano, Kvaratskhelia - Raspadori. A disposizione: Spinazzola, Juan Jesus, Marin, Mezzoni, Gaetano, Saco, Iaccarino, Cheddira, Neres, Simeone, Zerbin, Ngonge, Contini, Caprile.20:10

Il Bologna, reduce dal pareggio casalingo contro l’Udinese, ha diverse nuove facce nella propria rosa ma difficilmente partiranno titolari. Napoli invece che in attesa di Lukaku e con la bega Osimhen da risolvere, proverà a cambiare ritmo rispetto alla prima uscita.19:38