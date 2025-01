Benvenuti alla diretta di Lazio-Fiorentina, gara valida per la 22' giornata del campionato di Serie A!19:16

La Lazio ha ritrovato a Verona una vittoria che mancava da tre partite, e nello scontro diretto con la Fiorentina ha tutta l'intenzione di allungare ulteriormente il divario in classifica con la viola che attualmente è di 6 punti19:18

Situazione delicata in casa Fiorentina, con Palladino che deve riportare serenità ad un ambiente scottato dai risultati deludenti dell'ultimo periodo. I viola non vincono in campionato addirittura dallo scorso 8 dicembre, e hanno conquistato solamente 2 punti nelle ultime sei sfide19:19