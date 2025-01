Grazie per aver seguito la diretta di Milan-Parma e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A Enilive 2024-2025.14:34

FINISCE QUI! Triplice fischio di Abisso e il Milan ribalta il Parma con due gol nel recupero. Finisce 3-2 per i rossoneri grazie ai gol di Pulisic (su rigore), Reijnders e Chukwueze. Il Parma era andato due volte in vantaggio con Cancellieri e Delprato.14:35

90'+5' GOL! MILAN-Parma 3-2. Rete di Samuel Chukwueze. I rossoneri la ribaltano al 95' con il ginocchio di Chukwueze che beffa Suzuki dopo il colpo di testa di Pavlovic. Due gol nel recupero e questo è tutto buono: l'ex Villarreal era infatti in posizione regolare.



Guarda la scheda del giocatore Samuel Chukwueze14:35

90'+3' OCCASIONE PER IL 3-2! Che chance per il Milan per trovare il gol del vantaggio col sinistro al volo di Jovic che finisce alto. Che occasione.14:25

90'+2' GOL! MILAN-Parma 2-2. Rete di Tijjani Reijnders. Questa volta il gol è regolare e lo fa Reijnders con un perfetto inserimento in area sull'imbucata di Musah: l'olandese evita il ritorno di Valenti e batte Suzuki per il gol del pareggio.



Guarda la scheda del giocatore Tijjani Reijnders14:24

90'+1' Sei minuti di recupero a San Siro...14:22

90' ANCORA MILAN DAVANTI! Suzuki non interviene perfettamente in uscita, palla che resta lì, ma il sig. Abisso chiama la carica sul portiere. Fallo di Jovic.14:22

89' GOL ANNULLATO AL MILAN! Cross di Chukwueze in area e arriva Pavlovic che schiaccia a terra di testa, trovando il gol del pareggio. L'arbitro Abisso annulla però per fuorigioco.14:22

86' Niente di fatto per il Milan su calcio di punizione. Sono solo rimasti a terra Gabbia e Chukwueze, ma per l'arbitro non c'è fallo né sul difensore né sull'esterno dei rossoneri.14:19

86' Viene anche ammonito Hainault per l'intervento su Pavlovic. Arrivata la conferma che l'intervento era fuori dall'area, non toccava la riga.14:16

85' PUNIZIONE PER IL MILAN! Pavlovic si ritrova al limite dell'area e viene steso proprio dal neo entrato Hainault. C'è chi chiede il rigore, ma è punizione dal limite per il Milan.14:16

83' FUORI CANCELLIERI! Crampi anche per l'autore del gol dell'1-0 del Parma. Pecchia fa entrare al suo posto Hainaut per le barricate che ci saranno in questi minuti finali.14:15

80' GOL! Milan-PARMA 1-2. Nuovo vantaggio degli ospiti col tap-in vincente di Delprato che a porta vuota non può sbagliare dopo il mezzo miracolo di Maignan su Camara.



Guarda la scheda del giocatore Enrico Delprato14:11

78' DENTRO LOVIK! Cambio anche nel Parma con un terzino in più: dentro il neo acquisto Lovik che prende il posto di Mihaila.14:09

77' MILAN CON LE DUE PUNTE! Conceiçao butta nella mischia anche Jovic che va a giocare insieme a Abraham. Lascia il posto Calabria e, a questo punto, è Musah a fare il terzino.14:08

76' Palla dentro per Mihaila e Maignan anticipa tutti, compreso i suoi difensori. Buon intervento da parte del portiere del Milan.14:07

74' GIALLO PARMA! Subito Haj Mohamed che ferma fallosamente Calabria che aveva impostato la ripartenza.14:04

72' PARMA VICINO AL GOL! Contropiede Parma con palla per Almqvist che brucia in velocità Pavlovic, ma sul suo sinistro Maignan risponde presente. Che occasione per gli ospiti.14:04

71' OCCASIONE REIJNDERS! Confusione nell'area del Parma, arriva al tiro Reijnders che se la porta sul sinistro ma sfiora soltanto la traversa della porta di Suzuki.14:03

71' DENTRO CAMARA! Terzo cambio per Pecchia che inserirsce Camara a fare da filtro, insieme a Sohm, prendendo il posto di Djuric che ha debuttato proprio oggi con la maglia del Parma.14:02

70' FUORI HERNANI! Anche il centrocampista del Parma è out per infortunio, al suo posto Haj Mohamed, altro giocatore d'attacco.14:02

69' MAN FUORI! Infortunato l'esterno del Parma che, in questo secondo tempo, si aggirava sulla sinistra. Dentro Almqvist che giocherà in posizione centrale.14:02

68' Problemi per il Parma! Perché dopo Hernani, anche Man resta a terra dopo una fiammata sulla fascia mancina. Pecchia deve cambiare qualcosa.13:59

67' Colloquio tra Hernani e Pecchio a bordo campo e il centrocampista del Parma stringe i denti e prova a rientrare. C'è comunque movimento nella panchina del Parma.13:59

67' Pecchia è però costretto ad un cambio: è rimasto a terra Hernani per un problema muscolare. Non una bella notizia per la squadra ospite.13:58

66' Chukwueze cerca il varco per Bennacer in area di rigore, ma viene chiuso. Per ora tiene la difesa del Parma che è molto attenta in questa fase.13:57

62' Prima Suzuki rischia tanto sul rinvio che viene deviato da Abraham, poi Bartesaghi va col cross da sinistra ma questa volta Suzuki è attento ad anticipare in uscita Abraham e Reijnders.13:53

60' CI PROVA REIJNDERS! L'olandese cerca il destro da fuori con un piazzato interessante, capisce tutto Suzuki che allontana in tuffo.13:51

58' FUORI MORATA! Dentro Abraham con Conceiçao che vuole qualcosa di diverso in attacco. Morata troppo chiuso in questa partita e si è ritrovato, spesso e volentieri, in fuorigioco. Vedremo se Abraham riuscirà ad evitare questa trappola.13:50

57' TORNA IN CAMPO CHUKWUEZE! Assente da prima della Supercoppa, fa il suo ritorno in campo Chukwueze che prende il posto di Fofana. Milan più offensivo e, in più, fuori il centrocampista rossonero che aveva rischiato in un paio di occasioni il doppio giallo.13:49

54' CI PROVA HERNANI! Destro da fuori del centrocampista del Parma che sfiora la traversa della porta di Maignan. Non contento comunque Pecchia che voleva che si giocasse palla a terra.13:48

54' Grande chiusura di Pavlovic che chiude la porta a Man in area di rigore. Buona partita, finora, per il centrale serbo.13:47

52' MORATA ALLE STELLE! Buona occasione per l'ex Juve che però svirgola la conclusione. Era anche qui in fuorigioco, però, sul servizio di Pavlovic.13:47

50' Gioco fermo dopo la pallonata presa da Morata in faccia sul calcio di punizione battuto da Hernani. Fischi del pubblico di casa, però, perché il sig. Abisso ha fermato il gioco dopo almeno 30'' dal momento dell'impatto della sfera sul viso di Morata.13:42

49' Rischia qualcosa Fofana che, già ammonito, va con la trattenuta su Djuric. Fofana che, peraltro, col giallo preso nel primo tempo, salterà per squalifica la prossima con l'Inter.13:41

47' SUBITO MORATA! Chance per il Milan con Morata davanti a Suzuki che riesce però a bloccare. L'arbitro però fischia un fuorigioco.13:38

47' SI RIPARTE A SAN SIRO! Fischia Abisso e si ricomincia col risultato di 1-1, con un doppio cambio per il Milan.13:38

47' FUORI THEO HERNANDEZ! Non solo Leao, perché va fuori anche Theo che lascia il posto a Bartesaghi. Doppia esclusione da parte di Conceiçao dopo l'intervallo.13:37

47' FUORI LEAO! Il Milan comincia il secondo tempo senza il portoghese: Conceiçao rivoluziona tutto e fa entrare Bennacer, con Reijnders che sale sulla linea dei trequartisti.13:37

Dovrà cambiare qualcosa Conceiçao, soprattutto in fase offensiva. Il Milan non riesce a sfondare il muro centrale del Parma e Morata ha bisogno di più sostegno là davanti. Oltre agli uomini e al modulo, però, i rossoneri devono velocizzare la manovra perché, al momento, sono troppo prevedibili. Il Parma, dal canto suo, deve essere più efficace davanti. Più volte si sono ritrovati nei pressi dell'area avversaria, ma non sono riuscite le combinazioni che speravano di concretizzare.13:23

Il Milan si è acceso troppo tardi e ha lasciato 20 minuti abbondanti alle ripartenze del Parma, con gli ospiti passati in vantaggio meritatamente con Cancellieri. Qualche imbucata a risvegliare il Milan con Morata che trova il gol, ma viene annullato per fuorigioco. Al 38' poi il pareggio di Pulisic su rigore. Tanto nervosismo nel finale di tempo, con l'ammonizione di Fofana importantissima visto che salterà il derby per squalifica.13:21

FINISCE IL 1° TEMPO! Fischio di Abisso che manda tutti negli spogliatoi, col risultato di 1-1 a San Siro. Apre le marcature Cancellieri con un gran sinistro, rispondono i rossoneri col calcio di rigore di Pulisic.13:19

45'+1' GIALLO DELPRATO! Ammonito anche il capitano del Parma che sbraccia su Pavlovic nella propria metà campo. Delprato era diffidato e salterà la prossima col Lecce.13:18

45'+1' Un minuto di recupero in questo primo tempo...13:17

45' Calabria cerca Morata sul secondo palo, bravo Suzuki ad uscire. Era comunque fuorigioco dell'attaccante spagnolo.13:17

44' Ancora Parma in avanti con Mihaila che cerca e trova Man in area, tiro-cross cercato ma arriva la chiusura di Pavlovic che evita anche il corner.13:16

43' GIALLO FOFANA! Ripartenza Parma con Mihaila che viene fermato fallosamente da Fofana. Giallo per lui ed è un'ammonizione dolorosa. Era diffidato e con questo giallo salterà il derby contro l'Inter di settimana prossima.13:15

43' OCCASIONE MILAN! Palla dentro l'area del Parma con Reijnders che cerca l'angolo basso, ma Suzuki ci mette i guantoni e salva il Parma.13:14

42' IL PARMA CERCA IL GOL OLIMPICO! Mihaila cerca la porta direttamente da calcio d'angolo, palla che finisce di poco alto sopra la traversa.13:14

41' Leao cerca di accendersi con un controllo al volo in area di rigore, lo chiude Delprato che evita anche il calcio d'angolo. Proteste dalla panchina dei rossoneri: per loro era corner.13:13

39' E Pulisic continua ad essere implacabile dal dischetto: 12 su 12 su rigore per l'ex Chelsea.13:11

38' GOL! MILAN-Parma 1-1. Rete di Christian Pulisic. L'attaccante statunitense non sbaglia dal dischetto battendo alla destra di Suzuki che capisce la direzione di tiro, ma non ci arriva in tutto. Il Milan rimette sui giusti binari la partita dopo il vantaggio iniziale di Cancellieri.



Guarda la scheda del giocatore Christian Pulisic13:10

37' GIALLO PARMA! Proteste di Sohm per il rigore assegnato e l'arbitro Abisso ammonisce il centrocampista del Parma.13:12

35' RIGORE PER IL MILAN! Sugli sviluppi del corner, uscita a valanga di Suzuki che abbatte Pavlovic. Abisso è sicuro nell'assegnare il penalty in favore dei rossoneri.13:08

35' Ci prova Theo Hernandez su calcio di punizione: palla sulla barriera e nuovo angolo per i rossoneri. Il 5° della partita.13:06

34' Punizione molto interessante per il Milan. Intanto Maignan si trova addirittura nella metà campo avversaria a impartire direttive a Leao e Musah.13:06

33' GIALLO VOGLIACCO! Pulisic cerca la percussione centrale, palla che rimbalza e alla fine la tocca Vogliacco con un braccio. Punizione per il Milan e giallo per il centrale del Parma.13:05

30' 53% di possesso palla per il Milan in questa prima mezz'ora di gioco ma, al momento, c'è il Parma in vantaggio grazie al gol di Cancellieri.13:02

28' GOL ANNULLATO AL MILAN! Palla dentro di Fofana per Morata che batte Suzuki sull'uscita, ma l'attaccante spagnolo era ancora una volta in fuorigioco.13:01

27' Erroraccio di Musah che con un colpo di tacco perde in realtà palla, favorendo il contropiede del Parma, grande chiusura di Theo Hernandez su Man che era pronto ad entrare in area.13:02

26' Subito occasione dall'altra parte con Morata che si fa però respingere la conclusione ravvicinata da Sukuzi. Era comunque offside da parte dell'attaccante spagnolo.13:00

24' GOL! Milan-PARMA 0-1. Rete di Matteo Cancellieri. Theo Hernandez scivola a terra, Cancellieri controlla, si accentra sul sinistro e calcia a giro dove Maignan non può arrivare. Ducali in vantaggio a San Siro.



Guarda la scheda del giocatore Matteo Cancellieri12:57

23' CHANCE MILAN! Pulisic prova a seminare una serie infinita di difensori del Parma, ma perde il controllo della sfera. C'è ben appostato Leao che va al tiro, ma svirgola la conclusione. Sta comunque crescendo la squadra di Conceiçao.12:55

21' SI LAMENTA LEAO!!! Contropiede Milan con Theo Hernandez che cerca Leao in area di rigore, contatto con Hernani e il portoghese finisce giù. Per il sig. Abisso è tutto regolare.12:53

20' Ripartenza sprecata da parte del Parma con Sohm che perde palla al limite dell'area. Pul ripartire il Milan.12:52

18' Niente di fatto per il Milan su questo calcio d'angolo, con Fofana e Pavlovic che addirittura si ostacolano al momento di andare di testa.12:51

17' Standing ovation per Fofana che arpiona un pallone su eleganza, rubando palla a Djuric.12:49

16' Il Milan non trova spazi in attacco. Conceiçao chiede più velocità sulla circolazione di palla, proprio per non rendere prevedibili le imbucate sulla difesa piazzata dal Parma.12:48

12' GIALLO MILAN! Cancellieri se ne va sulla sinistra, Pavlovic costretto a ricorrere al fallo tattico e il centrale serbo viene ammonito dal sig. Abisso.12:45

11' CHANCE MLAN! Theo Hernandez serve Reijders che crossa dalla sinistra, palla dentro per Gabbia che non riesce però a calciare. Il centrale del Milan era nell'area piccola pronto a colpire, ma ha ciccato completamente la conclusione.12:44

11' Sponda per Morata che va di testa per Pulisic, l'americano viene anticipato da Delprato e primo corner per i rossoneri in questo lunch match.12:51

10' Occhio a LEAO che cerca il varco per vie centrali, entra in area ma viene bloccato da Vogliacco che fa muro. Può ripartire il Parma.12:41

9' Parma che arriva nei pressi dell'area di rigore avversaria con molti uomini, ma Cancellieri spreca tutto facendosi rubare palla da Fofana.12:41

5' Pulisic cerca Theo Hernandez, ma l'esterno mancino del Milan non riesce a controllare in area. Intanto gioco fermo per una botta alla spalla subita da Calabria, la stessa dolorante dopo la gara col Girona.12:38

3' Tiene palla il Parma nella metà campo avversaria, anche a San Siro. Ma l'allenatore Pecchia lo aveva detto alla vigilia: "ci giocheremo la partita anche in casa del Milan".12:36

2' Prima occasione per il Parma con palla dentro di Man per Djuric che però non gira di testa verso la porta, volendo servire Cancellieri entrato in area. Partono comunque forte gli ospiti.12:34

1' INIZIA Milan-Parma, fischia Abisso e si può partire a San Siro. Primo possesso per gli ospiti, con divisa tutta gialla. Milan con la classica maglia rossonera, mentre si intravede il neo acquisto Walker in tribuna.12:32

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto a San Siro. A dirigere questo incontro sarà il sig. Rosario Abisso della sezione di Palermo. Il fischietto classe '85 sarà coadiuvato dagli assistenti Preti e Di Iorio e dal quarto ufficiale Mario Perri. Giacomo Camplone sarà l'addetto VAR, Valerio Marini sarà l'AVAR.12:27

Sono 55 i precedenti in Serie A tra Milan e Parma, con un bilancio a favore dei rossoneri: 30 vittorie sui ducali, oltre a 13 pareggi e 12 sconfitte. A San Siro, il Milan ha perso solo una volta nelle ultime 20 partite contro il Parma: il 4-2 del 2014 targato Cassano (doppietta), Amauri e Biabiany. C'era Seedorf sulla panchina del Milan. Tra le squadre affrontate almeno 20 volte in casa, il Parma è la seconda squadra più battuta dal Milan dopo il Cagliari.12:12

Parma con una formazione annunciata, l'unica variante è Cancellieri come sotto punta e Hernani che arretra sulla linea mediana. Per il resto era la formazione che tutti ci aspettavamo, col debutto di Djuric in attacco al posto di Bonny, out per febbre.12:11

Pulisic torna titolare nello scacchiere del Milan. Morata vince il ballottaggio in avanti su Abraham, mentre si gioca con un centrocampo a tre con Musah, Fofana e Reijnders. Conceiçao lascia in panchina Tomori e Bennacer. Milan senza gli infortunati Florenzi, Loftus-Cheek, Thiaw e Emerson Royal.12:10

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Parma si schiera con un 4-2-3-1 in cui figurano Suzuki - Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri - Hernani, Sohm - Man, Cancellieri, Mihaila - Djuric. All. Fabio Pecchia. A disposizione: Corvi, Moretta - Leoni, Lovik, Trabucchi - Camara, Estévez, Keita, Hainaut, Plicco - Almqvist, Haj, Ondrejka12:07

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Milan si schiera con un 4-3-3 in cui figurano Maignan - Calabria, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez - Musah, Fofana, Reijnders - Pulisic, Morata, Leao. All. Sérgio Conceiçao. A disposizione: Sportiello - Bartesaghi, Alex Jiménez, Terracciano, Tomori - Bennacer, Zeroli - Abraham, Camarda, Chukwueze, Jovic, Okafor.12:07

Dopo una serie di sconfitte, il Parma ha ricominciato a fare punti. Sono arrivati i pareggi con Torino e Venezia, anche se l'ultima vittoria risale al 28 dicembre col 2-1 casalingo al Monza. Complessivamente, la squadra di Fabio Pecchia ha ottenuto solo due successi da dicembre ad oggi.04:41

Il Milan arriva a questa sfida dopo il successo interno per 1-0 sul Girona, che ha proiettato la squadra di Conceiçao tra le prime 8 della Champions League, con la possibilità di qualificarsi direttamente agli ottavi. Dall'arrivo del tecnico portoghese, però, i rossoneri hanno conquistato solo una vittoria in tre partite in Serie A. Oltre al 2-1 in rimonta sul Como, c'è stato il pareggio per 1-1 col Cagliari e la brutta sconfitta di settimana scorsa per 2-0 con la Juventus.04:40

Benvenuti alla diretta scritta di Milan-Parma, gara valida per la Giornata 22 della Serie A Enilive 2024-2025. Si gioca allo stadio San Siro di Milano.04:40

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp