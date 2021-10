LIVE SPEZIA - GENOA 0-0 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Alberto Picco

Città: La Spezia

Capienza: 10336 spettatori18:09

Tutto pronto dallo stadio Alberto Picco per la sfida Spezia-Genoa, gara valida per la decima giornata di Serie A TIM.18:09

Arriva il derby ligure tra le due squadre e rappresenta uno scontro diretto per l'obiettivo salvezza. Thiago Motta arriva dalla sconfitta contro la Sampdoria nell'altro derby (finita 2-1 per i blucerchiati). Ballardini ha perso contro il Toro di Juric.18:09

FORMAZIONI UFFICIALI. 4-2-3-1 per lo Spezia: Provedel; Ferrer, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko, Maggiore; Strelec, Salcedo, Gyasi; Nzola. A disposizione: Zoet, Zovko, Bertola, Amian, Colley, Podgoreanu, Antiste, Manaj, Verde.18:09

FORMAZIONI UFFICIALI. 4-3-3 per il Genoa: Sirigu; Masiello, Cambiaso, Vasquez, Criscito; Rovella, Badelj, Behrami; Ekuban, Destro, Kallon. A disposizione: Semper, Marchetti, Ghiglione, Sabelli, Biraschi, Melegoni, Galdames, Touré, Portanova, Sturaro, Caicedo, Pandev.19:33

Thiago Motta conferma 10/11 della squadra che ha affrontato la Sampdoria. Unico cambio in attacco con Nzola che riprende il posto da titolare da Antiste (che aveva giocato contro i blucerchiati).18:10

Ballardini inserisce in difesa Masiello al posto di Ghiglione che aveva giocato contro il Torino. In attacco insieme a Destro ci saranno Kallon e Ekuban.19:33

Inizia la sfida Spezia-Genoa, dirige l'incontro l'arbitro Simone Sozza della sezione AIA di Seregno.18:33

2' Ballardini riparte dal secondo tempo fatto contro il Torino, in cui l'allenatore rossoblù ha schierato un 4-3-3 che garantisce gioco in attacco, ma anche più copertura difensiva.18:36

4' Lo Spezia di Thiago Motta attacca, come sempre, in modo molto aggressivo effettuando pressing alto.18:36

7' Fase di studio da parte delle squadre in campo, si cercano varchi liberi per poter far male all'avversario. Lo Spezia manovra, ma il Genoa è attento e cerca la ripartenza qui al Picco.18:40

10' Nzola prova a prender palla in difesa rossoblù, ma commette fallo su Vasquez. Si riparte dalla battuta di Sirigu.18:43

12' Corner Spezia: Kovalenko batte al centro a cercare Nzola, ma la palla viene respinta da Cambiaso lontano dall'area di rigore del Genoa.18:44

13' Ci prova lo Spezia con Salcedo, il calciatore bianconero prova la conclusione sullo scarico di Gyasi, ma il tiro finisce fuori e lo stesso Gyasi era in offside.18:45

15' Bella incursione di Kallon in area dello Spezia. Provedel esce sulla copertura di Bastoni, il difensore bianconero si fa male, ma al momento ritorna in campo.18:48

17' Partita bloccata, si gioca perlopiù a centrocampo. Si vede che è una sfida importante sia per lo Spezia che per il Genoa.18:51

20' Gyasi si inserisce sulla sinistra, recupera palla e tenta il tiro in porta. Palla respinta in calcio d'angolo.18:53

23' Le due squadre sono molto attente in fase difensiva, infatti tutte le linee di passaggio sono ben chiuse da entrambi i reparti di centrocampo. Nzola, da una parte, e Destro, dall'altra, faticano a trovare spazio.18:56

26' PILLOLA STATISTICA - Il Genoa ha perso soltanto una delle nove sfide tra Serie A, Serie B e Coppa Italia contro lo Spezia: 1-2 per gli aquilotti in cadetteria nel novembre 2006 - completano sei successi rossoblù e due pareggi.18:59

28' Si affaccia per la prima volta il Genoa dalle parti di Provedel. Ekuban si allarga sulla sinistra e con il macino prova la conclusione: palla alta e ben controllata dal portiere bianconero.19:01

31' Contatto aereo tra Hristov e Destro, ha la peggio il difensore dello Spezia che prima rimane a terra, poi si rialza per continuare.19:04

33' Kallon prova l'incursione dalla destra, ma viene chiuso dall'intervento efficace di Nikolaou.19:06

37' Masiello entra in ritardo su Salcedo regalando un'ottima punzione allo Spezia, dal lato sinistro della trequarti campo.19:10

38' Sugli sviluppi del calcio di punizione la palla viene repinta fuori area, arriva Bastoni alla conclusione di destro, ma la traiettoria è troppo alta. Sirigu controlla l'uscita del pallone.19:11

40' Destro controlla un buon pallone sul passaggio alto, cerca di liberarsi dalla marcatura, ma Salva Ferrer chiude lo specchio e riprende il possesso della palla.19:13

41' Cambiaso cerca l'iniziativa personale sul lato destro d'attacco del Genoa, si libera dei difensori, poi il suo cross di sinistra non è preciso e non arriva a Destro.19:14

45' Ci riprova il Genoa con la ripartenza della coppia Destro-Ekuban. Lo stesso Ekuban punta la difesa, poi scarica dietro sull'arrivo di Destro che tira, ma non centra la porta.19:18

45' Un minuto di recupero concesso dall'arbitro Sozza.19:18

45'+1' Fine primo tempo di SPEZIA-GENOA 0-0. Solo pari a reti inviolate tra le due squadre.19:19

La prima frazione di gioco di Spezia-Genoa non ha regalato nessuna emozione, neanche occasioni pericolose. Una partita bloccata e che le due squadre sentono molto, vista l'estrema chiusura in fase difensiva. Gli attaccanti non trovano spazi per infilarsi e andare alla conclusione.19:21

Nel secondo tempo i due allenatori possono provare qualcosa di nuovo che possa sbloccare la fase offensiva. Un pari non servirebbe a nessuna delle due per l'obiettivo salvezza.19:35

45' Esce Cambiaso, entra Biraschi. Prima sostituzione all'intervallo per il Genoa.19:35

45' Esce Ekuban, entra Sturaro. Seconda sostituzione all'intervallo per il Genoa.19:36

45' Inizia il secondo tempo di SPEZIA-GENOA 0-0. Primo pallone toccato dai padroni di casa.19:36

47' Ballardini prova subito a dare una scossa ai suoi inserendo forze fresche con Biraschi e Sturaro che possono offrire diverse soluzioni tattiche.19:38

49' Il Genoa conquista corner con una bella iniziativa di Destro. Batte il calcio d'angolo Rovella proprio a cercare l'attaccante numero 23, ma lo Spezia è attento e respinge fuori.19:39

50' La squadra di Ballardini insiste e prova l'attacco con Kallon che scambia con Destro, ma la sua conclusione viene chiusa all'ultimo da un'ottima scivolata di Hristov.19:41

52' La risposta dello Spezia arriva con un'incursione di Nzola sulla sinistra, l'attaccante bianconero tenta di entrare in area, ma viene subito chiuso da Criscito.19:43

54' Salva Ferrer pericoloso sulla destra, servito da Strelec mette un cross al centro, conclusione chiusa sul primo palo dalla difesa rossoblù.19:45

55' AMMONITO Bastoni! Il difensore dello Spezia ferma fallosamente Kallon.19:45

57' Pericoloso ora lo Spezia con Gyasi che penetra in area dalla sinistra, prova il cross rasoterra, ma non trova nessuno a respingere in rete.19:51

58' OCCASIONE SPEZIA! Pallone che arriva in area a Nzola che fa la sponda per Gyasi che si inserisce, il centrocampista bianconero prova il tiro di destro, è il palo a dirgli di no. Sirigu reattivo blocca la palla.19:49

59' Sta prendendo campo lo Spezia. Iniziativa che arriva dalla sinistra con un cross per Kovalenko che non riesce a trovare l'angolo giusto.19:51