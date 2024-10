Grazie per aver seguito con noi la diretta di Atalanta-Verona, arrivederci al prossimo turno di Serie A.22:36

90' Fine partita: ATALANTA-VERONA 6-1 (6' De Roon, 9', 58' Retegui, 14' De Ketelaere, 28', 34' Lookman, 41' Sarr)22:33

87' Problemi fisici per Sarr, costretto ad uscire dal terreno di gioco. Finite le sostituzioni, il Verona terminerà la propria gara in 10.22:31

84' Ancora una volta pericoloso Sarr che di destro stavolta impegna Carnesecchi, reattivo a distendersi e a respingere.22:27

81' Sono addirittura 29 i tiri dell'Atalanta dopo 80 minuti, 10 di questi nello specchio della porta.22:26

79' Sostituzione Verona: esce Rocha Livramento, entra Rosario Alidou.22:23

77' Sostituzione Atalanta: esce Sead Kolašinac, entra Marco Palestra.22:18

73' Timira reazione del Verona, ancora una volta con Sarr che ci riprova di sinistro. La palla termina però di parecchio fuori, a lato.22:16

70' Cross preciso di Samardzic, bravo Ghilardi a fiondarsi sul pallone e ad evitare ulteriori pericoli.22:12

67' Sostituzione Verona: esce Suat Serdar, entra Tomáš Suslov.22:09

65' Tenda il primo affondo Zaniolo, ma Ghilardi riesce a contenerlo bene.22:07

62' Sostituzione Atalanta: esce Mateo Retegui, entra Nicolò Zaniolo.22:05

58' GOL! ATALANTA-Verona 6-1! Rete di Mateo RETEGUI! Splendido passaggio filtrante di De Ketelaere che pesca Retegui, bravo a tu per tu con Montipò a siglare la sua doppietta personale.



56' Sostituzione Atalanta: esce Davide Zappacosta, entra Raoul Bellanova.21:58

56' Sostituzione Atalanta: esce Ademola Lookman, entra Lazar Samardžić.21:57

56' Sostituzione Atalanta: esce Éderson, entra Mario Pašalić.21:57

53' Si rivede l'Atalanta in attacco e ovviamente ancora una volta con Lookman: il nigeriano si presenta al limite dell'area con un destro deviato che sbatte sulla traversa.21:56

50' Atteggiamento totalmente differente quello del Verona in questa seconda frazione: gli scaligeri ci provano, l'Atalanta si difende con ordine.21:54

47' Inizia il secondo tempo di ATALANTA-VERONA!21:47

46' Sostituzione Verona: esce Grigoris Kastanos, entra Daniel Silva.21:49

46' Sostituzione Verona: esce Domagoj Bradarić, entra Flavius Daniliuc.21:48

46' Sostituzione Verona: esce Diego Coppola, entra Darko Lazović.21:48

Urge un cambio netto del Verona che potrebbe pensare di inserire sia Tengstedt che Mosquera per provare a smuovere le cose. Nell'Atalanta scalpitano Zaniolo e Samardzic.21:33

Prima frazione a senso unico al Gewiss Stadium con l'Atalanta che domina in lungo e in largo infliggendo addirittura un netto 5-1 al Verona in appena 45 minuti. Si parte alla grande con De Roon, per poi ammirare in rapida successione i gol di Retegui, De Ketelaere e la doppietta di Lookman. In grandissimo spolvero il nigeriano, protagonista in tutti e 5 i gol segnati dai nerazzurri. Rete della bandiera sul finale di primo tempo siglata da Sarr, autore di un vero e proprio capolavoro.21:32

45'+1' Finisce il primo tempo di ATALANTA-VERONA!21:30

45' E' stato concesso 1 minuto di recupero.21:29

41' GOL! Atalanta-VERONA 5-1! Rete di Amin SARR! Ottimo spunto di Belahyane e gol davvero fantastico di Sarr che si gira velocemente e lascia partire un sinistro potentissimo che si insacca alle spalle di Carnesecchi.



37' Problemi fisici per Ederson, costretto all'ingresso in campo lo staff medico dell'Atalanta.21:22

36' Finalmente si vede il Verona: protagonista Sarr che dalla lunga distanza colpisce un palo con un destro potentissimo.21:26

34' GOL! ATALANTA-Verona 5-0! Rete di Ademola LOOKMAN! Dilaga l'Atalanta con ancora una volta Lookman protagonista: il nigeriano, ben servito da un passaggio preciso di Ederson, conclude di prima intenzione a porta praticamente vuota.



31' Manovra offensiva insistente e avvolgente dell'Atalanta che domina in lungo e in largo contro un Verona totalmente in balia dell'avversario.21:18

28' GOL! ATALANTA-Verona 4-0! Rete di Ademola LOOKMAN! Dopo due assist ed una buona dose di partecipazione al gol di Retegui, mette anche la propria firma personale con un destro incrociato che batte Montipò. Il nigeriano stasera è infermabile!



24' L'Atalanta sfiora il quarto gol, ancora una volta con Retegui che gira di testa, ma trova sulla sua strada un grandissimo Montipò.21:11

20' Dopo 20 minuti la statistica del possesso palla vede l'Atalanta nettamente favorita con il 77%.21:08

16' Cartellino giallo per Domagoj Bradarić.21:01

14' GOL! ATALANTA-Verona 3-0! Rete di Charles DE KETELAERE! Vero e proprio capolavoro del belga che raccoglie il suggerimento di Lookman e lascia partire una conclusione a giro fantastica che batte Montipò.



11' Ancora Atalanta incontenibile: Kolasinac arriva al cross preciso per Retegui, decisivo l'intervento di Ghilardi.20:56

9' GOL! ATALANTA-Verona 2-0! Rete di Mateo RETEGUI! Ancora una volta Lookman crea pericoli al limite dell'area: questa volta il nigeriano tira, la sua conclusione viene stoppata e la palla diventa buona per Retegui che lascia partire un destro imparabile per Montipò.



6' GOL! ATALANTA-Verona 1-0! Rete di Marten DE ROON! Splendida azione di Lookman sulla sinistra che rientra sul destro e serve De Roon che sulla corsa tira di prima intenzione e con un piattone che fulmina Montipò, incolpevole.



3' Primo squillo dell'Atalanta con Kolasinac che si spinge fino al limite dell'area di rigore avversaria per poi andare al tiro di sinistro: la sua conclusione termina di parecchio fuori a lato. 20:48

1' Inizia il primo tempo di ATALANTA-VERONA!20:45

Dopo il 2-2 nel confronto più recente dello scorso 15 aprile, Atalanta ed Hellas Verona potrebbero pareggiare due sfide di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra il 1990 e il 1992.20:16

L’Atalanta è imbattuta da quattro gare di fila contro l’Hellas Verona in Serie A (3V, 1N) e non arriva ad almeno cinque sfide di fila senza perdere contro i veneti nella massima serie dal periodo compreso tra il 1989 e il 2000 (sette in quel caso).20:16

Le scelte di Zanetti: a sorpresa vanno in panchina sia Mosquera che Tengstedt, gioca Sarr con Kastanos e Livramento alle sue spalle. Out Duda, in mediana gioca Serdar al fianco di Belahyane. Difesa a tre con Magnani, Coppola e Ghilardi.20:15

Le scelte di Gasperini: ancora Lookman al fianco di De Ketelaere a sostegno di Retegui, sempre panchina per Samardzic e Zaniolo. Sulla corsia di destra riposa Bellanova, c'è Zappacosta con Ruggeri a sinistra. Dietro gioca Kolasinac.20:14

Panchina Verona: Perilli, Magro, Daniliuc, Faraoni, Lambourde, Lazovic, Tengstedt, Okou, Sishuba, Dani Silva, Alidou, Suslov, Mosquera, Ajayi, Cisse.20:13

Panchina Atalanta: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Godfrey, Sulemana, Cuadrado, Pasalic, Zaniolo, Bellanova, Samardzic, Palestra, Comi, Steffanoni.20:12

Formazione HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò - Magnani, Coppola, Ghilardi - Tchatchoua, Serdar, Belahyane, Bradaric - Livramento, Kastanos - Sarr.20:12

Formazione ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi - Djimsiti, Hien, Kolasinac - Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri - Lookman, De Keteleare - Retegui.20:11

L'Atalanta arriva dalla vittoria maturata per 0-2 con il Venezia, mentre il Verona è reduce dalla sconfitta casalinga per 0-3 con il Monza.20:13

Benvenuti alla diretta di Atalanta-Verona, partita valevole per la 9a giornata di Serie A.20:11