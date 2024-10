Il Napoli prova l'allungo in classifica prima del trittico contro Milan, Atalanta e Inter. A farle visita c'è un Lecce in crisi e reduce dalla brutta sconfitta casalinga per 0-6 contro la Fiorentina.11:31

Confermate le indiscrezioni della vigilia nel Napoli che rivoluzione l'attacco con Neres e Ngonge ai lati di Lukaku. Partono dalla panchina Kvaratskhelia e Politano. Torna Meret in porta, in mezzo al campo gioca Gilmour. Nel Lecce c'è Krstovic in attacco, con Dorgu e Banda a supporto. Partono fuori Rebic e Morente. In difesa coppia centrale formata da Gaspar e Baschirotto.14:15