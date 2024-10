Cartellino giallo per Olivera per perdita di tempo.16:50

Preme il Lecce in questi minuti, il Napoli sembra un po' in affanno.16:45

Cartellino giallo per Pierotti che abbatte Lukaku partito in velocità.16:36

Cross di Banda in area, Buongiorno interviene di testa e per poco la traiettoria della palla beffa Meret.16:27

Tiene palla il Napoli e prova a mettere pressione, ma non trova spazi per la conclusione.16:09

Partita bloccata al Maradona, il Napoli prova a fare la gara ma la difesa salentina tiene. Per i padroni di casa una rete annullata a Di Lorenzo per fuorigioco e conclusioni pericolose di Ngonge e Lukaku. Il Lecce sfiora il gol con Baschirotto.15:48

ANNULLATA LA RETE A DI LORENZO! Ngonge calcia di potenza ma si trova davanti un gran riflesso di Falcone, Olivera ci prova ma colpisce male servendo involontariamente Di Lorenzo che devia in rete. Il capitano del Napoli si trova però in posizione di fuorigioco.15:32

Bella palla in area del Lecce, Gaspar interviene dal fondo rimettendola in mezzo, ma nessuno riesce ad intervenire.15:09

Confermate le indiscrezioni della vigilia nel Napoli che rivoluzione l'attacco con Neres e Ngonge ai lati di Lukaku. Partono dalla panchina Kvaratskhelia e Politano. Torna Meret in porta, in mezzo al campo gioca Gilmour. Nel Lecce c'è Krstovic in attacco, con Dorgu e Banda a supporto. Partono fuori Rebic e Morente. In difesa coppia centrale formata da Gaspar e Baschirotto.14:15