Benvenuti alla diretta di Frosinone-Genoa, partita valida per la 13' giornata del campionato di Serie A!13:26

Vittoria pesante per il Genoa due settimane fa, quando i rossoblù di Gilardino hanno sconfitto il Verona a Marassi. La squadra di Gilardino arriva allo Stirpe orfana della propria coppia d'attacco: oltre a Retegui infatti, durante la pausa si è fermato anche il gioiello Gudmundsson a causa di un problema muscolare13:31

Le scelte di Di Francesco: si rivede Cheddira nell'undici titolare del Frosinone, intoccabili Soulè e Renier con Ibrahimovic che completa il terzetto a supporto del centravanti ex Bari. In mediana Bourabia affianca Barrenechea, Okoli e Romagnoli guidano la retroguardia con Oyono e Marchizza sugli esterni14:10

Le scelte di Gilardino: tante assenze per il tecnico rossoblù, che oltre a Retegui e Gudmundsson deve rinunciare anche a Bani. In difesa allora ecco Vogliacco e De Winter insieme a Dragusin, mentre davanti il nuovo tandem offensivo è formato da Malinovskyi che agirà da supporto a Puscas. Nessuna sorpresa in mediana, sugli esterni riproposti Sabelli e Haps14:12