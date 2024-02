La squadra di Italiano peró non si abbatte e trova il gol del vantaggio e della vittoria con Bonaventura, suo il tap in vincente dopo la parata di Provedel su Beltran.22:47

Nella seconda frazione i Viola prima trovano il pareggio con Kayode, alla prima rete in Serie A, poi sbagliano l'ennesimo rigore con Nico Gonzalez, colpendo tra l'altro il quarto palo del match.22:46

La Fiorentina trova la vittoria in rimonta sulla Lazio, dopo aver dominato il primo tempo ma averlo chiuso sotto di una rete per il gol di Luis Alberto.22:44

FINISCE FIORENTINA - LAZIO! 2-1 il finale, vittoria in rimonta per i Viola.22:43

VECINO! Pedro prova a controllare in area, arriva l'urugayo che calcia alto!22:42

Bonaventura per Nico Gonzalez, mancino respinto.22:41

Biraghi prova a guadagnare secondi ma perde il pallone sul fondo, rimessa per la Lazio.22:40

Cartellino rosso per uno dei collaboratori di Italiano, nervosismo nelle due panchine.22:39

AMMONITO Matías Vecino. Fallo in pressing dell'ex della partita. 22:35

Zaccagni in area si libera al tiro, conclusione respinta peró da Kayode.22:34

Mano di Arthur, punizione per la Lazio: Fiorentina che sta riprendendo fiato dopo una partita giocata ad altissimo ritmo.22:34

Lazio che sta crescendo in questo finale, cambi che hanno dato vitalità alla fase offensiva ospite.22:30

Gran apertura di Nico Gonzalez, non ci arriva Sottil che si sarebbe trovato una prateria per attaccare la porta di Provedel.22:27

Incomprensione tra Biraghi e Sottil, si lamenta l'esterno che chiedeva un pallone corto e non la palla lunga.22:24

Sottil rimane a terra dopo una trattenuta di Lazzari, Terracciano mette in out.22:22

BELOTTI! Girata del Gallo, una deviazione salva la Lazio: azione comunque ferma per un precedente fallo di Nico Gonzalez.22:20

Fiorentina che dimostra grande carattere, dopo il rigore trova subito il gol grazie al tap in vincente di Bonaventura su una respinta centrale di Provedel.22:17

GOL! FIORENTINA - Lazio 2-1! Rete di Giacomo Bonaventura. Conclusione di Beltran dal limite, Provedel respinge ma non puó nulla sul tap in vincente dell'ex Atalanta! Guarda la scheda del giocatore Giacomo Bonaventura 22:16

PALO DI NICO GONZALEZ! L'argentino spiazza Provedel ma colpisce ancora il palo, stregata questa partita per i viola!22:15

AMMONITO Mattéo Guendouzi. Giallo per proteste al centrocampista. 22:14

Check del VAR per valutare il contatto, Guida conferma il penalty.22:14

CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA! Controllo fantastico di Belotti in area, Casale prima prende il Gallo, poi il pallone.22:13

Lazio che prova ora ad alzare il baricentro, dopo aver sofferto per tutto questo secondo tempo la Fiorentina.22:11

Fiorentina che trova il pareggio in ripartenza, dopo che la Lazio si era lanciata in contropiede con piú uomini.22:10

GOL! FIORENTINA - Lazio 1-1! Rete di Michael Kayode. Cross potente di Belotti al centro, Beltran non tocca, arriva sul secondo palo il terzino che insacca il suo primo gol in campionato! Guarda la scheda del giocatore Michael Kayode 22:09

Casale anticipa Belotti ma mette in angolo: Lazio che sta soffrendo gli attacchi alla profondità del Gallo.22:07

Ranieri in ritardo su Immobile, richiamo verbale per il difensore viola.22:00

Cross di Nico Gonzalez, fallo in attacco di Belotti che spinge Casale.21:57

Sarri con due cambi nonostante il vantaggio, l'ex Napoli e Juventus probabilmente non soddisfatto della prima frazione dei suoi.21:54

Colpo duro per i viola che. subiscono la rete del vantaggio ospite al 45': bella azione tutta di prima delle Aquile, freddo Luis Alberto nello stop e tiro davanti a Terracciano.21:37

Primo tempo dominato dalla Fiorentina che colpisce tre legni, ma ad andare in vantaggio negli spogliatoi é la Lazio, capace di sfruttare con Luis Alberto l'unica occasione creata nel primo tempo.21:36

GOL! Fiorentina - LAZIO 0-1! Rete di Luis Alberto. Lazio in tre passaggi trova il gol: Guendouzi, servito da Isaksen, trova l'assist per lo spagnolo: grande stop e destro che batte Terracciano. Guarda la scheda del giocatore Luis Alberto 21:34

ALTRO PALO PER LA FIORENTINA! Angolo per Biraghi, Nico Gonzalez devia sul legno. Sfortunati i viola.21:28

Colpo di testa di Belotti, Casale con la spalla in angolo.21:27

Cataldi stende Nico Gonzalez sulla trequarti, altra palla inattiva per i viola.21:26

38'

Punizione rapida di Arthur per Bonaventura, non aggancia l'ex Milan in area.21:25