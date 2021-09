90'+8' Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!16:59

90'+8' Torna quindi alla vittoria in campionato il Sassuolo, tre punti che mancavano dalla prima giornata, e si porta così a 7 lunghezze. La Salernitana può ripartire dalla buona gara, ma la classifica al momento la vede all'ultimo posto con un solo punto.16:59

90'+7' La decide Berardi nel secondo tempo, dopo una partita molto combattuta e che ha visto la Salernitana rendersi pericolosa in più occasioni senza però mai trovare la via del gol, ma sfiorandolo nel finale con Bonazzoli e Simy. Squadra di casa più concreta e che porta a casa tre punti che la rilanciano in classifica.16:56

90'+7' Fine partita: SASSUOLO - SALERNITANA 1-0.16:56

90'+4' Salernitana tutta in avanti, il Sassuolo spara il pallone il più lontano possibile.16:54

90'+1' Sostituzione nel Sassuolo, Djuricic prende il posto di Kiriakopoulos.16:51

90' Ci saranno 5 minuti di recupero.16:51

89' Cartellino giallo per Bonazzoli per un intervento in scivolata su Rogerio.16:50

87' Cartellino giallo per Scamacca, manata in faccia a Gagliolo.16:48

87' SIMY! Cross in area, Simy impatta di testa e manda la palla di un soffio sopra la traversa.16:46

85' Ci prova la Salernitana in questo finale ma il Sassuolo non sembra lasciare spiragli.16:44

83' Nella Salernitana entra Zortea per Gyomber.16:43

81' Defrel prende il posto di Berardi.16:42

81' Doppio cambio nel Sassuolo, entra Harroui per Frattesi.16:42

79' Il Sassuolo sta cercando di addormentare la partita con il possesso palla.16:41

74' Sostituzione nella Salernitana entra Jaroszynski per Ranieri.16:36

72' Traore dal limite ci prova di interno destro, Belec è sulla traiettoria.16:33

71' Traore prende il posto di Boga.16:30

70' Doppio cambio nel Sassuolo, staffetta tra Scamacca e Raspadori.16:30

68' Bonazzoli dalla distanza! Consigli para in due tempi.16:29

66' BONAZZOLI AD UN PASSO DAL PAREGGIO! Bonazzoli legge bene il retropassaggio del Sassuolo e prova un colpo di tacco davanti a Consigli, la palla si avvia verso la rete ma Rogerio salva praticamente sulla linea.16:27

64' Finisce la partita di Di Tacchio, sarà Obi a prendere il suo posto.16:24

64' Simy prende il posto di Djuric.16:24

64' Triplo cambio in attacco per la Salernitana, dentro Bonazzoli per Gondo.16:24

60' Frattesi in profondità per Raspadori, l'attaccante calcia sul primo palo con in sinistro ma Belec para in due tempi.16:23

59' Prova a reagire la Salernitana, ora molto offensiva, il Sassuolo si difende come può.16:18

54' GOL! SASSUOLO - Salernitana 1-0! Rete di BERARDI. Affondo di Boga sulla sinistra, arrivato sul fondo scodella in area un pallone che Berardi schiaccia di testa e insacca.



52' MULDUR! L'esterno turco ci prova dalla distanza con un tiro rasoterra, palla non di molto alla destra di Belec.16:14

50' Frattesi da fuori area, si mette il pallone sul sinistro e prova la conclusione. La palla va ampiamente alta sopra la traversa.16:09

48' È il Sassuolo a comandare il gioco in questo avvio di ripresa.16:07

46' Inizia il secondo tempo di SASSUOLO - SALERNITANA. Si riparte senza sostituzioni.16:05

Partita piacevole, intensa e con diversi capovolgimenti di fronte, ma al momento il risultato rimane inchiodato su un nulla di fatto.15:49

45'+4' Fine primo tempo: SASSUOLO - SALERNITANA 0-0.15:48

45'+2' Dopo un consulto al VAR, Giuia cambia idea, non è calcio di rigore.15:48

45'+1' CALCIO DI RIGORE PER IL SASSUOLO! Frattesi attacca l'area, Gagliolo lo atterra e Giuia indica il dischetto.15:48

45' Ci sarà 1 minuto di recupero.15:45

42' Punizione dalla trequarti per la Salernitana, pallone in area ma Strandberg viene pescato in posizione di fuorigioco.15:43

38' Di Tacchio serve al limite Kastanos che ci prova con il destro, para senza problemi Consigli.15:38

36' Cartellino giallo per Gondo, fallo su Ferrari.15:36

35' Boga una spina sulla corsia sinistra, continui strappi e palloni tesi in area ma la difesa della Salernitana regge.15:36

31' Cartellino giallo anche per Ferrari per un entrata da dietro su Gondo.15:32

30' Cartellino giallo per Ranieri, manata su Djuricic.15:31

29' MIRACOLO DI CONSIGLI! M.Coulibaly in area si gira all'improvviso e calcia con il sinistro un tiro angolato, ma il portiere del Sassuolo si esalta anche se poi Giuia ferma per fuorigioco.15:30

24' Regna l'equilibrio fino a questo momento, ma la partita rimane intensa.15:24

19' Ci prova Boga! Destro da posizione defilata, ma il tiro a giro si spegne alto sopra la traversa.15:19

17' Berardi per Lopez che dalla distanza prova a piazzarla, Belec si allunga e manda in angolo.15:17

15' Cartellino giallo per Lopez, manata su Kastanos.15:16

15' Bella azione della Salernitana che sfonda a sinistra con Ranieri, sfonda di Djuric di testa per Gondo che ci prova in rovesciata ma Ferrari blocca il pericolo.15:15

11' Boga in percussione, entra in area e prova il passaggio teso in area ma Gyomber interviene bene.15:11

10' Inizia a guadagnare metri il Sassuolo dopo un avvio difficile.15:09

5' Avvio aggressivo da parte degli ospiti.15:05

3' SUBITO SALERNITANA! Azione prolungata in area, palla a Gyomber che calcia da posizione defilata, Consigli smanaccia in angolo.15:03

1' FISCHIO D’INIZIO DI SASSUOLO - SALERNITANA. Arbitra Giuia.15:00

Sassuolo in campo con il solito 4-2-3-1, Raspadori torna titolare al centro dell'attacco con Berardi, Djuricic e Boga a supporto. Ferrari e Chiriches centrali. Inizia dalla panchina Scamacca. Negli ospiti non partono titolari sia Simy che Bonazzoli, in avanti Kastanos sulla trequarti dietro a Djuric e Gondo. Ribery out per noie muscolari.14:29

Formazione SALERNITANA (3-5-2): Belec - Gyomber, Strandberg, Gagliolo - Kastanos, Coulibaly L., Di Tacchio, Coulibaly M., Ranieri - Djuric, Gondo. A disposizione: Vergani, Obi, Zortea, Simy, Bonazzoli, Schiavone, Kechrida, Veseli, Delli Carri, Fiorillo, Bogdan.14:15

Formazione SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli - Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio - Lopez, Frattesi - Berardi, Djuricic, Boga - Raspadori. A disposizione: Kyriakopoulos, Peluso, Pegolo, Vitale, Traore, Goldaniga, Henrique, Defrel, Ayhan, Magnanelli, Harroul, Scamacca.14:13

Si tratta del primo incrocio nella massima serie tra queste due compagini che invece si sono sfidate cinque volte tra Serie B e Coppa Italia: tre vittorie e una sconfitta in cadetteria per i neroverdi.13:04

Sassuolo e Salernitana, due dei peggiori attacchi del campionato, vanno alla ricerca di gol e punti per uscire da un inizio di stagione difficile. Ospiti incagliati al'ultimo posto con un solo punto, gli emiliani invece sono fermi a 4 lunghezze.13:02