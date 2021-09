Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!17:00

Nel prossimo turno di campionato per l'Udinese impegno in trasferta sul campo della Sampdoria, la Fiorentina giocherà in casa contro il Napoli.16:59

La Fiorentina passa sul campo dell'Udinese, decisiva la rete su rigore di Vlahovic nel primo tempo. Nella ripresa i bianconeri pericolosi con Beto e Deulofeu, ma il risultato non cambia.16:59

90'+5' Fine partita: UDINESE-FIORENTINA 0-1 (16' rig. Vlahovic).16:57

90'+5' Ammonito ODRIOZOLA per gioco scorretto su Deulofeu.16:56

90'+4' Ultimo minuto in corso, l'Udinese chude in attacco.16:55

90'+2' OCCASIONE UDINESE! Deulofeu scatentato, Milenkovic di testa respinge la conclusione dello spagnolo.16:53

90'+1' Tiro in diagonale di Vlahovic, il pallone termina largo di molto.16:51

90'+1' L'arbitro ha concesso cinque minuti di recupero.16:51

90' Cross di Odriozola, Maleh al volo non riesce a impattare la sfera.16:50

88' Pereyra chiede il triangolo a Beto, ma l'attaccante non riesce a restituire il pallone.16:49

86' La Fiorentina chiude con la difesa a cinque, Callejon arretra a metà campo.16:47

84' OCCASIONE UDINESE! Deulofeu in area salta Odriozola e impegna Dragowski con un tiro angolato, il tentativo di tap-in di Beto viene murato da Igor.16:46

83' Sostituzione FIORENTINA: entra Igor esce Torreira.16:43

81' Sostituzione UDINESE: entra Samardzic esce Walace.16:43

80' Molina fa da sponda per Pereyra, raccoglie il pallone Dragowski.16:40

77' Molina si accentra, conclusione di sinistro imprecisa.16:38

75' Traversone di Molina, Milenkovic di testa anticipa Beto.16:35

73' Corner di Callejon, allontana Molina dopo un rimpallo in area.16:33

71' Sostituzione UDINESE: entra Molina esce Nuytinck.19:14

70' Ammonito AMRABAT per gioco scorretto su Samir.16:31

70' OCCASIONE FIORENTINA! Ci prova Saponara dalla distanza, Silvestri risponde presente.16:30

69' Amrabat davanti alla difesa, Torreira alla sua destra.16:29

67' Maleh calcia di sinistro da fuori area, il pallone lievita oltre il montante.16:28

66' Beto fa tutto da solo, conclusione verso la porta murata da Nastasic.16:27

66' Sostituzione FIORENTINA: entra Nastasic esce Martinez Quarta.16:26

65' Sostituzione FIORENTINA: entra Maleh esce Duncan.16:26

65' Sostituzione FIORENTINA: entra Amrabat esce Bonaventura.16:25

64' Scontro aereo tra Callejon e Samir, lo spagnolo resta a terra.16:25

63' Saponara prolunga per Terzic, pallone direttamente a fondo campo.16:23

60' Sostituzione FIORENTINA: entra Terzic esce Biraghi.16:20

59' OCCASIONE UDINESE! Conclusione insidiosa di Makengo, respinge in tuffo Dragowski, spazza Biraghi.16:20

57' Contropiede della Fiorentina, Saponara non riesce a saltare Becao.16:17

55' OCCASIONE UDINESE! Beto al tiro di destro da dentro l'area, Dragowski in tuffo gli nega il gol.16:15

53' Ammonito WALACE per gioco scorretto su Torreira.16:13

51' Torreira resta a terra dolorante per un problema al braccio, sanitari di nuovo in campo.16:13

49' Torreira carica il destro da fuori area, pallone alto oltre la traversa.16:09

48' Callejon rientra sul mancino, cross sul corpo di Samir.16:09

47' Udinese schierata con il 4-2-3-1 dopo i cambi: Pereyra e Deulofeu gli esterni, Pussetto alle spalle di Beto.16:07

46' Inizio secondo tempo di UDINESE-FIORENTINA. Si riparte dal risultato di 1-0 per i viola.16:06

46' Sostituzione UDINESE: entra Pussetto esce Soppy.16:06

46' Sostituzione UDINESE: entra Makengo esce Arslan.16:05

Quattro gol in questo campionato per Vlahovic: nella scorsa stagione, la sua quarta rete in Serie A era arrivata alla 14ª giornata.16:05

Fiorentina avanti di misura all'intervallo grazie a un calcio di rigore trasformato da Vlahovic al 16'. Penalty concesso dall'arbitro, dopo il richiamo del Var, per un contatto in area tra Bonaventura e Walace. Poche le occasioni da rete.15:54

45'+3' Fine primo tempo: UDINESE-FIORENTINA 0-1. In gol Vlahovic su rigore al 16'.15:50

45'+2' Ammonito ARSLAN per gioco scorretto su Bonaventura.15:49

45'+1' Ripartenza della Fiorentina, fallo in attacco di Vlahovic su Soppy.15:48

45'+1' Calcio da fermo battuto da Pereyra, Vlahovic devia in corner.15:48

45' L'arbitro concede tre minuti di recupero.15:47

42' Soppy mette al centro, Martinez Quarta di testa intercetta la sfera.15:44

40' Tiro-cross di Odriozola, Vlahovic segue l'azione ma non arriva sul pallone.15:42

38' Vlahovic tocca il pallone con il braccio, interrotta l'azione dei viola.15:40

37' Cross di Biraghi, Samir in area anticipa Vlahovic.15:39

35' Fraseggio della Fiorentina, il pressing di Beto è giudicato falloso.15:37

32' Traversone di Arslan, allontana Odriozola, Martinez Quarta completa il disimpegno.15:34

30' Vlahovic si lamenta per una presunta spinta di Becao in area, l'arbitro lascia correre.15:33

29' Vlahovic protegge il pallone, Walace commette fallo.15:31

28' Accelerazione di Beto, Martinez Quarta non gli concede spazio.15:30

27' Spunto di Deulofeu, ma lo spagnolo non riesce a servire i compagni in area.15:29

26' Callejon si libera della marcatura di Samir, il difensore brasiliano lo stende.15:27

24' Prova ad alzare il baricentro l'Udinese dopo il gol subito.15:26

22' Callejon resta a terra dolorante dopo un intervento di Samir, sanitari in campo per le cure del caso.15:24

19' Reazione dell'Udinese, ma Pereyra non trova lo spazio per il cross.15:21

17' Ammonito MARTINEZ QUARTA per gioco scorretto su Arslan.15:19

16' GOL! Udinese-FIORENTINA 0-1! Rete di Vlahovic. Calcio di rigore trasformato da Vlahovic con un tiro centrale, Silvestri spiazzato.



15' RIGORE PER LA FIORENTINA! Contatto in area tra Bonaventura e Walace, l'arbitro indica il dischetto dopo aver rivisto le immagini al Var.15:18

14' Sponda in area di Vlahovic, tocca Saponara, spazza Stryger Larsen.15:16

11' Primo squillo dell'Udinese: Deulofeu dalla bandierina, colpo di testa impreciso di Becao.15:13

10' Ancora problemi per Biraghi (botta al costato), staff medico in campo e gioco fermo.15:12

8' Tentativo dalla lunga distanza di Milenkovic al termine di un'azione corale, pallone altissimo.15:10

6' La Fiorentina gestisce il pallone, l'Udinese attende nella propria metà campo.15:08

4' Problemi per Biraghi dopo un contrasto fortuito con Arslan, nulla di grave.15:06

3' Pressing alto della Fiorentina, Samir costretto al lancio da dietro.15:05

1' Inizio primo tempo di UDINESE-FIORENTINA. Dirige la sfida l'arbitro Ghersini.15:02

La Fiorentina potrebbe vincere tre trasferte consecutive di Serie A per la prima volta dall'aprile 2018.13:39

Le scelte di Italiano: Vlahovic guida il reparto offensivo, Callejon e Sapponara ai suoi lati. Torreira davanti alla difesa, Odriozola a destra.13:37

Le scelte di Gotti: in attacco la coppia Beto-Deulofeu, Pussetto in panchina. Walace in regia, Stryger Larsen e Soppy gli esterni. Riposa Molina.14:26

Panchina FIORENTINA: Terracciano, Rosati, Terzic, Nastasic, Igor, Amrabat, Bianco, Pulgar, Maleh, Benassi, Sottil, Kokorin.14:26

Panchina UDINESE: Padelli, Piana, Nehuen Perez, De Maio, Molina, Zeegelaar, Makengo, Udogie, Jajalo, Samardzic, Forestieri, Pussetto.14:26

Formazione FIORENTINA (4-3-3): Dragowski - Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi - Bonaventura, Torreira, Duncan - Callejon, Vlahovic, Saponara.14:25

Formazione UDINESE (3-5-2): Silvestri - Becao, Nuytinck, Samir - Stryger Larsen, Pereyra, Walace, Arslan, Soppy - Beto, Deulofeu.14:25

Manca poco all'inizio di Udinese-Fiorentina. Entrambe le squadre in cerca di una ripartenza dopo le sconfitte rimediate nello scorso turno di campionato.13:34

Benvenuti alla diretta della partita della 6^ giornata di Serie A, si affrontano Udinese e Fiorentina.13:33