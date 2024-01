Al San Siro tutto pronto per Milan-Bologna, ventiduesima giornata di Serie A.20:03

I rossoneri, reduci da quattro vittorie di fila, vogliono continuare la marcia per accorciare le distanze dalla vetta; i rossoblu, capaci di raccogliere un solo punto nelle ultime tre gare, hanno bisogno di ritrovare il successo per non perdere la scia Champions.20:05