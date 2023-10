Grazie per avere seguito con noi la diretta di Genoa-Salernitana, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:48

Nel prossimo turno di campionato per il Genoa impegno in trasferta sul campo del Cagliari, la Salernitana affronterà in casa il Napoli.22:48

Il Genoa supera 1-0 la Salernitana e torna alla vittoria dopo tre turni. Rete decisiva di Gudmundsson al 35', conclusione vincente dal limite dell'area. Due pali colpiti dai padroni di casa con Retegui e Badelj. Chance anche per Dragusin e Sabelli. Ospiti pericolosi con Mazzocchi e Dia. 22:46

90'+6' Fine partita! GENOA-SALERNITANA 1-0 (35' Gudmundsson).22:42

90'+3' Sostituzione GENOA: entra Vogliacco esce Sabelli.22:38

90'+1' Chance per Dia, ma l'attaccante della Salernitana è in posizione irregolare sul cross di Legowski.22:39

90' L'arbitro Massa concede cinque minuti di gioco, la partita terminerà al 95'.22:39

89' La Salernitana chiude la gara in attacco alla ricerca della rete del pareggio.22:35

86' Ammonito IKWUEMESI per gioco scorretto su Frendrup.22:32

84' Salernitana pericolosa: cross di Sambia, colpo di testa di Mazzocchi, pallone sulla traversa, Dia non riesce a ribadire in rete. Poi l'arbitro interrompe il gioco per una posizione irregolare dell'attaccante.22:41

81' Kutlu ci prova da posizione defilata, tiro respinto da Pirola.22:27

80' Lancio di Gyomber, Ikwuemesi non riesce ad addomesticare la sfera.22:26

77' Sostituzione SALERNITANA: entra Tchaouna esce Cabral.22:22

74' Combinazione al limite dell'area tra Dia e Ikwuemesi, spazza Sabelli.22:28

72' Un attaccante in più e difesa a quattro per la Salernitana.22:17

71' Ammonito DE WINTER per gioco scorretto su Cabral.22:16

70' Ammonito GYOMBER per comportamento non regolamentare (tocco di braccio).22:23

69' Gudmundsson non trova spazio al limite dell'area, chiude Coulibaly.22:15

67' Cross di Legowski troppo sul portiere, Martinez blocca indisturbato.22:12

65' Cambio obbligato anche per Inzaghi, problema al ginocchio per Lovato.22:11

64' Sostituzione SALERNITANA: entra Ikwuemesi esce Lovato.22:10

64' Sostituzione SALERNITANA: entra Legowski esce Maggiore.22:10

61' Ekuban calibra male il passaggio per Gudmundsson, nulla di fatto per il Genoa.22:07

59' Sostituzione GENOA: entra Strootman esce Badelj.22:06

59' Sostituzione GENOA: entra Kutlu esce Malinovskyi.22:04

58' Tiro debole di Coulibaly, l'arbitro ferma il gioco per una posizione di fuorigioco di Cabral.22:08

55' Cross basso di Sambia, Mazzocchi colpisce al volo ma non riesce a indirizzare il pallone verso la porta.22:00

55' Cambio forzato per Gilardino, Bani esce dal campo contuso. Draguisn al centro della difesa.22:00

54' Sostituzione GENOA: entra De Winter esce Bani.21:59

52' Bani a terra, gioco fermo e sanitari in campo per le cure del caso.21:58

50' Sambia sulla corsia di destra, Mazzocchi si sposta a sinistra, in avanti Cabral e Dia: 3-5-2 anche per la Salernitana.21:56

48' Imbucata di Gudmundsson, Lovato anticipa Ekuban.21:53

46' Inizio secondo tempo di GENOA-SALERNITANA. Si riparte dal risultato di 1-0.21:51

46' Sostituzione SALERNITANA: entra Sambia esce Bradaric.21:51

46' Sostituzione SALERNITANA: entra Bohinen esce Candreva.21:50

46' Sostituzione GENOA: entra Ekuban esce Retegui.21:50

Possesso palla a favore del Genoa nel corso della prima frazione di gioco: 67,8%. 21:38

Il Genoa è avanti di un gol all'intervallo. Gudmundsson in gol al 35' con un tiro dal limite dell'area. In precedenza due legni per i padroni di casa colpiti da Retegui e Badelj. Occasioni da rete anche per Dragusin e Sabelli.21:37

45'+3' Fine primo tempo: GENOA-SALERNITANA 1-0! Gudmundsson al 35' sblocca il risultato.21:34

45'+1' Dia converge e carica il destro dal limite dell'area, pallone alto.21:32

45' L'arbitro Massa concede tre minuti di recupero.21:31

44' Insiste il Genoa, mischia in area sugli sviluppi di un corner, la difesa della Salernitana riesce a liberare.21:33

44' OCCASIONE GENOA! Opportunità per Sabelli liberato in area dopo un'azione corale, Ochoa fa buona guardia.21:33

42' Ammonito BANI per gioco scorretto su Dia.21:27

39' Ammonito BRADARIC per proteste.21:24

38' Scintille tra Malinovskiy e Maggiore dopo un fallo su Candreva, ammoniti entrambi.21:24

37' Ammonito MAGGIORE per comportamento non regolamentare.21:23

37' Ammonito MALINOVSKYI per gioco scorretto su Candreva.21:23

35' GOL! GENOA-Salernitana 1-0! Rete di Gudmundsson. Malinovskiy innesca Gudmundsson, il numero 11 avanza e dal limite dell'area trafigge Ochoa con un tiro angolato.



Guarda la scheda del giocatore Albert Gudmundsson21:22

34' Dia calcia da posizione defilata, nessun problema per Martinez.21:20

33' Candreva pescato in posizione irrregolare, sfuma l'azione della Salernitana.21:18

31' Ostruzione di Martin ai danni di Mazzocchi, l'arbitro ferma il gioco.21:16

28' Traversone fuori misura di Candreva, il pallone rotola sul fondo.21:14

25' Bani zoppica ancora dopo il contrasto ruvido con Coulibaly.21:11

22' Maggiore di prima per Dia, lancio lungo, Martinez raccoglie la sfera.21:08

19' Bani e Coulibaly doloranti dopo un contrasto, gioco di nuovo fermo.21:04

18' Problema al ginocchio per Retegui dopo la conclusione sul palo, staff medico in campo.21:03

16' PALO GENOA! Retegui in area si gira e calcia verso la porta, sfiora Ochoa in tuffo, il pallone si stampa sul palo.21:02

15' Ripartenza della Salernitana, Sabelli rimonta Cabral e guadagna anche una punizione.21:01

13' Retegui protegge il pallone spalle alla porta, Gyomber lo contrasta in modo irregolare.20:59

11' Lancio di Dragusin, Gyomber di testa anticipa Retegui ma concede una rimessa laterale.20:57

8' Guizzo di Coulibaly, punizione dalla trequarti per la Salernitana.20:53

6' Il Genoa gestisce il possesso, la Salernitana attende nella propria metà campo.20:51

3' PALO GENOA! Padroni di casa pericolosi ancora da corner, Badelj sul primo palo anticipa tutti e tocca di testa, pallone sul legno!20:50

3' OCCASIONE GENOA! Corner di Gudmundsson, colpo di testa di Dragusin, Ochoa in tuffo intercetta la sfera con un grande intervento.20:49

1' Inizio primo tempo di GENOA-SALERNITANA. Dirige la partita l'arbitro Massa.20:45

Il Genoa ha perso le ultime due partite di campionato senza segnare.20:11

Le scelte di Inzaghi: Dia punta centrale, Cabral e Candreva a supporto. Maggiore e Coulibaly in mediana, Mazzocchi e Bradaric gli esterni.20:10

Le scelte di Gilardino: Retegui e Gudmundsson in avanti, Martin e Sabelli sulle fasce. Malinovskiy, Badelj e Frendrup a metà campo.20:09

Panchina SALERNITANA: Fiorillo, Kostil, Martegani, Sambia, Tchaouna, Bronn, Botheim, Kastanos, Stewart, Daniliuc, Ikwuemesi, Bohinen, Legowski.20:06

Panchina GENOA: Leali, Vogliacco, Matturro, Kutlu, De Winter, Ekuban, Haps, Strootman, Galdames, Thorsby, Fini, Sommariva, Puscas.20:04

Formazione SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa - Lovato, Gyomber, Pirola - Mazzocchi, Maggiore, Coulibaly, Bradaric - Candreva, Cabral - Dia.20:02

Formazione GENOA (3-5-2): Martinez - Dragusin, Bani, Vasquez - Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskiy, Martin - Retegui, Gudmundsson.20:11

Manca poco all'inizio di Genoa-Salernitana. Sfida suggestiva tra due allenatori Campioni del Mondo, Gilardino e Inzaghi.19:58

Benvenuti alla diretta della partita della 10^ giornata di Serie A, si affrontano Genoa e Salernitana.19:55