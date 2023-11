Aggiorna Diretta-Live

Stadio: Renato Dall'Ara

Città: Bologna

Capienza: 38279 spettatori

Buonasera e benvenuti al posticipo della 13ª giornata di Serie A: appuntamento al Dall'Ara per Bologna-Torino.

Bologna-Torino sarà la gara che chiude la 13ª giornata di Serie A. La squadra di Thiago Motta ha perso nell'ultima partita prima della pausa nazionali contro la Fiorentina, interrompendo una striscia di risultati utili consecutivi che durava da più di due mesi (0-2 contro il Milan a San Siro il 21 agosto). In questo momento gli emiliani sono in ottava posizione e con una vittoria questa sera volerebbero in zona Europa.

Solo due punti in meno per il Torino reduce dalla vittoria contro il Sassuolo e dall'ultimo pareggio contro il Monza. Alla vigilia non sono mancati gli elogi per l'allenatore avversario: "In tutto quello che faceva era strepitoso, Thiago Motta avrà una grande carriera da allenatore", ha detto il tecnico granata Juric.

FORMAZIONE UFFICIALE BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski - Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen - Aebischer, Fabbian - Saelemaekers, Ferguson, Ndoye - Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta.

FORMAZIONE UFFICIALE TORINO (3-4-1-2): Gemello - Tameze, Buongiorno, Rodriguez - Bellanova, Linetty, Ilic, Lazaro - Vlasic - Sanabria, Zapata. Allenatore: Juric.

Thiago Motta dovrà fare a meno di Orsolini e Karlsson per infortuni, spazio dunque a Ndoye e Saelemaekers che con Ferguson completeranno la trequarti alle spalle di Zirkzee. In mezzo al campo turno di riposo per Freuler che partirà dalla panchina, al suo posto Fabbian insieme a Aebischer. In difesa confermato Calafiori al posto di Lucumì insieme a Posch, Beukema e Kristiansen davanti al solito Skorupski.