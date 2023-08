Allo Stadio Olimpico di Roma si sfidano la Lazio di Maurizio Sarri, all’esordio annuale in casa, e il Genoa di Alberto Gilardino. Entrambe le squadre hanno perso la prima sfida di campionato e sono in cerca di riscatto.19:55

I padroni di casa nella gara d’esordio hanno subito una sconfitta a sorpresa contro il Lecce, con i biancocelesti che hanno subito una rimonta nei minuti finali. Le reti della squadra giallorossa sono infatti arrivate al minuto 85, con Alqvist, e due minuti più tardi, con il gol vittoria siglato da Di Francesco. La Lazio è comunque ancora attiva sul mercato e in queste ore sta cercando l’intesa con Guendouzi, per provare a sopperire all’assenza di Milinkovic-Savic, ceduto qualche settimana fa all’Al-Hilal.19:55

Per quanto riguarda i precedenti, si tratta della prima sfida tra Sarri e Gilardino. L’allenatore dei biancocelesti, però, ha affrontato il Genoa ben 13 volte senza alcuna sconfitta, grazie a 8 vittorie e 5 pareggi. Vedremo inoltre se quest’oggi ci sarà spazio per il giovane Nicolò Rovella, che avrebbe l’occasione di scendere in campo per la prima volta contro la sua ex squadra, colei che lo ha fatto esordire in Serie A.19:56