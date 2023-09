Buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Hellas Verona-Atalanta, match valido per la 6ª giornata di Serie A. 17:43

Iniziato con due vittorie consecutive il campionato dell'Hellas Verona che, dopo l'ultima sconfitta contro il Milan, cercherà di tornare al rendimento di inizio stagione. Per farlo la squadra di Baroni ospiterà l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Calcio d'inizio alle ore 18.30 al Bentegodi.17:47

Rendimento positivo dell'Atalanta che vince da due partite consecutive, considerando anche il debutto stagionale in Europa League contro il Rakow. In entrambi i match la porta è rimasta inviolata. Sommato alle altre due prestazioni vincenti contro Sassuolo e Monza, la squadra di Gasperini si trova attualmente in 6ª posizione a nove punti, appena sopra il Napoli.17:49