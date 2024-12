Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, appuntamento alla prossima gara di Serie A!22:39

90'+4' Ammonito per proteste Lookman22:38

90'+4' TRIPLICE FISCHIO! L'Atalanta evita la sconfitta allo scadere!22:38

90'+3' Ci crede l'Atalanta in questi minuti finali22:37

90' Ammonito anche Rovella22:33

88' GOL! Lazio-ATALANTA 1-1! Rete di Brescianini! La riprende allo scadere la Dea, invenzione di Zaniolo che spalle alla porta libera Lookman a tu per tu con Provedel, appoggio al centro per Brescianini che a specchio sguarnito appoggia in fondo al sacco!



84' Quinto e ultimo cambio nell'Atalanta: esce Kolasinac, entra Brescianini22:28

84' Quarto cambio nella Lazio: esce Castellanos, entra Castrovilli22:28

83' Cross di Cuadrado dalla sinistra che si perde nel vuoto, controlla senza problemi Provedel22:27

78' RISPONDE LA LAZIO! Contropiede dei biancocelesti, Dia di potenza calcia centrale trovando l'opposizione di Carnesecchi!22:22

76' SUPER OCCASIONE ATALANTA! Sugli sviluppi del calcio d'angolo, spizzata di Ederson a liberare Lookman sul secondo palo. Il tiro ravvicinato del giocatore atalantino viene intercettato per due volte da Pellegrini proprio sulla linea di porta!22:20

75' Sempre da Bellanova arrivano i cross più pericolosi, Marusic anticipa Lookman deviando in corner22:19

73' LOOKMAN! Potente rasoiata dal limite e palla fuori di pochissimo!22:17

72' Cross insidioso di Cuadrado che attraversa l'area e termina sul fondo sul secondo palo22:16

70' Giallo anche per Cuadrado, intervento in ritardo su Isaksen22:14

70' Terzo cambio nella Lazio: esce Zaccagni, entra Dia22:13

69' Ammonito Zaccagni dopo un fallo su Zaniolo22:13

65' Quarto cambio nell'Atalanta: esce De Ketelaere, entra Zaniolo22:08

65' Chiusura di Djimsiti su Isaksen, poi Kossounou rischia la frittata ma la Dea si salva22:08

63' Secondo cambio nella Lazio: esce Tavares, entra Pellegrini22:06

62' Primo cambio nella Lazio: esce Tchaouna, entra Isaksen22:06

61' PROVEDEL! Anticipo di Kolasinac che avanza e serve Lookman sul centro sinistra, il numero 11 della Dea calcia sul secondo palo trovando la grande respinta di Provedel che con la punta della dita manda in corner!22:05

60' Altro cross interessante di Bellanova, stacca Lookman che incorna bene senza però inquadrare lo specchio22:04

56' Terza sostituzione nell'Atalanta: esce Pasalic, entra Samardžić22:00

53' A UN PASSO DAL PAREGGIO L'ATALANTA! Cross di prima di Bellanova dalla destra, Cuadrado arriva sul secondo palo e di testa manda incredibilmente a lato!21:57

50' Cross morbido di Guendouzi, uscita alta e sicura di Carnesecchi21:54

47' È rientrata con più convinzione l'Atalanta, Lookman mette in mezzo un pallone teso, si rifugia in corner la Lazio21:51

46' SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo!21:49

46' Secondo cambio nell'Atalanta: esce Zappacosta, entra Cuadrado 21:49

46' Primo cambio nell'Atalanta: esce Hien, dentro Kossounou21:49

Una super Lazio in questo primo tempo. La squadra di Baroni approccia splendidamente la gara e, dopo aver sfiorato il vantaggio con Castellanos e Guendouzi, trova il gol dell'1-0 grazie a Dele Bashiru che converte in rete il lancio di Rovella. Atalanta in difficoltà e poco incisiva negli ultimi metri, ottima invece la gestione dei biancocelesti. Gasperini dovrà necessariamente cambiare qualcosa nella ripresa21:35

45'+2' FINE PRIMO TEMPO! Lazio avanti all'intervallo!21:33

45'+2' ATALANTA PERICOLOSA! Cross di Zappacosta, stacco di Pasalic nel cuore dell'area con Djimsiti che in scivolata non riesce a correggere in fondo al sacco!21:32

45' Due minuti di recupero21:30

43' Ancora Tchoauna pericoloso! Cross di Tavares, l'esterno biancoceleste solo davanti a Carnesecchi non riesce a controllare un pallone complicato, occasione che sfuma21:28

42' Combinazione al limite dell'area tra Dele Bashiru e Tchaouna, il tiro dell'ex Salernitana termina sul fondo21:27

40' Non è ancora riuscita a reagire l'Atalanta, grande prova della Lazio fino a qui21:25

34' Ammonito Hien, fallo su Tavares. È il primo cartellinno estratto da Massa21:20

31' Avanzata prorompente di Gila che dalla sua difesa arriva quasi al limite dell'area prima di essere chiuso dall'intervento della difesa della Dea21:17

30' Gioco fermo per soccorrere Guendouzi, rimasto a terra dopo un contrasto con Hien21:16

27' GOL! LAZIO-Atalanta 1-0! Ha segnato Dele-Bashiru! Sorpresa la Dea, Castellanos vince il duello con Hien, Rovella si inserisce e lancia in verticale Dele Bashiru che buca Carnesecchi da distanza ravvicinata! Vantaggio meritato per i biancocelesti!



23' Ancora Rovella dalla lunga distanza, pallone stavolta innocuo per Carnesecchi21:09

21' OCCASIONE ATALANTA! Marusic sbaglia tutto e regala la palla a De Ketelaere sul lato corto dell'area, il cross del belga viene raccolto da Zappacosta che si coordina con il destro calciando di potenza e sfiorando il palo!21:07

20' Rovella prova a sorprendere Carnesecchi dalla lunga distanza, traiettoria strana comunque ben letta dall'estremo difensore nerazzurro21:06

17' Grande stop di Zappacosta che tiene in campo un pallone molto complicato riuscendo a guadagnare anche il primo corner della gara per la Dea21:03

13' Lookman accomoda per Pasalic che vuole concludere dal limite dell'area, intervento di Gila che smorza sul nascere il tiro del centrocampista croato20:59

11' TRIPLA OCCASIONE CLAMOROSA PER LA LAZIO! Tchaouna verticalizza per Castellanos, il quale conclude due volte trovando in entrambi i casi la risposta di Carnesecchi, bravissimo soprattutto nel secondo tiro dove respinge di piede! L'azione prosegue con il mancino a giro da fuori di Guendouzi che colpisce in pieno l'incrocio dei pali!20:57

10' Cross a rientrare di Pasalic, Bellanova pizzica il pallone di testa e Provedel blocca senza problemi20:55

9' Bella imbucata di prima intenzione di Castellanos per l'inserimento di Guendouzi, uscita bassa e sicura di Carnesecchi a sventare il pericolo20:55

6' Ci prova Castellanos! Tentativo dalla distanza del centravanti argentino, il pallone sorvola non di molto la traversa della porta difesa da Carnesecchi20:51

3' Pressione molto alta della Lazio in questi primi minuti20:48

SI ALZA IL SIPARIO ALL'OLIMPICO! È iniziata Lazio-Atalanta!20:45

Squadre in campo all'Olimpico, quasi tutto pronto per il fischio d'inizio!20:41

Le scelte di Gasperini: pesa l'assenza di Retegui nell'attacco dell'Atalanta, a cui si è aggiunta in extremis quella di Ruggeri. Davanti a Carnesecchi il terzetto difensivo è composto da Djimsiti, Hien e Kolasinac, con De Roon ed Ederson a formare la diga di centrocampo. Sugli esterni spingeranno Zappacosta e Bellanova, mentre davanti c'è Pasalic alle spalle del tandem composto da De Ketelaere e Lookman19:49

Le scelte di Baroni: orfano di Vecino, Pedro, Noslin e Lazzari, il tecnico biancoceleste non rinuncia al diffidato Gila al centro dalla difesa insieme a Romagnoli. Marusic e Tavares le scelte quasi obbligate sugli esterni, in mediana ci sono Rovella e Guendouzi con Dele Bashiru a completare il reparto.Davanti, ai lati di Castellanos, agiranno Zaccagni e Tchaouna19:48

FORMAZIONE UFFICIALE ATALANTA: la Dea risponde con un 3-4-1-2: Carnesecchi - Djimsiti, Hien, Kolasinac - Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta - Pasalic - De Ketelaere, Lookman19:49

FORMAZIONE UFFICIALE LAZIO: i biancocelesti si schierano con un 4-3-3: Provedel - Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares - Guendouzi, Rovella, Dele Bashiru - Tchaouna, Castellanos, Zaccagni19:47

La direzione di gara è affidata a Davide Massa della sezione di Imperia. I suoi assistenti sono Bindoni e Rossi, mentre il quarto uomo è Manganiello. Al Var Di Paolo e Sozza 18:15

Si sprecano gli aggettivi ormai per l'Atalanta, che arriva alla penultima gara d'andata al primo posto in classifica. Undici vittorie consecutive per la compagine bergamasca, che sta stracciando record su record e forse per la prima volta della gestione Gasperini crede ad un ruolo da assoluta protagonista in chiave Scudetto. L'ultima sconfitta della Dea risale allo scorso 24 settembre quando fu sorpresa al Gewiss Stadium dal Como18:13

All'Olimpico va in scena la gara probabilmente più interessante dell'intero turno di Serie A: da una parte l'apperentemente inarrestabile Atalanta di Gasperini, dall'altra la più bella sopresa di questo girone d'andata, la Lazio di Marco Baroni. I biancocelesti vogliono cancellare con una prestazione di forza l'ultima partita disputata in casa, quella della rovinosa sconfitta contro l'Inter. Prima della debacle con i nerazzurri, la Lazio era imbattuta all'Olimpico in campionato, con sei vittorie e un pareggio conquistati tra le mura amiche18:08

Benvenuti alla diretta testuale di Lazio-Atalanta, gara valida per la 18' giornata del campionato di Serie A!18:00

